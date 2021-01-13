Как в Украине соблюдают локдаун, портрет претендента на главу ЦРУ. Что надо знать утром

В Украине пылает очередной "президентский" скандал – был ли Зеленский на Буковеле после начала локдауна и, если был, то этично ли это? Моя точка зрения: Зеленский имел полное право устроить покатушки (формально работа курортов не запрещена), если его не интересует, чтолюди. Мы узнали, как соблюдают локдаун не только президент и не только на Буковеле, а бизнес и население семи крупных городов. Если коротко, то в лучшем случае соблюдают формально и далеко не везде. Украинцы не боятся коронавируса и удержать их дома нелогичным карантином, конечно, не удалось.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Судьба Украины определит будущее Европы". Портрет претендента на главу ЦРУ

Главой Центрального разведывательного управления США станет бывший посол в России Уильям Бернс – дипломат с 30-летним стажем, работавший при пяти президентах и 10 госсекретарях. Как республиканцах, так и демократах.

Журналисты называют Бернса "секретным оружием США" за его опыт и последовательную службу государству. В случае назначения он войдет в историю в качестве первого карьерного дипломата, возглавившего ЦРУ.

В 2008 году Бернс опасался сближения Украины и НАТО (мол, это может спровоцировать Россию). А в 2017 написал колонку под названием "Как мы обманываем себя насчет России". В ней он уже констатировал, что отношения США и РФ останутся "конкурентными и враждебными" из-за "фундаментального расхождения во взглядах и роли друг друга в мире".

Он выделил три основных шага, которые США должны предпринять против России: первое – продолжить жесткую политику Обамы против Кремля за вмешательство в выборы; второе – заверить Европу в абсолютной приверженности НАТО; третье – сосредоточить внимание на Украине, "судьба которой имеет решающее значение для будущего Европы и России", имея ввиду помощь Киеву в создании успешной политической системы, которую Россия стремится разрушить.

Кем является будущий глава одного из важнейших разведорганов США – профайл LIGA.net по материалам WSJ, NYT, The Atlantic, WP и Bloomberg. Больше по ссылке.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать