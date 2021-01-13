Как в Украине соблюдают локдаун, портрет претендента на главу ЦРУ. Что надо знать утром
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Главой Центрального разведывательного управления США станет бывший посол в России Уильям Бернс – дипломат с 30-летним стажем, работавший при пяти президентах и 10 госсекретарях. Как республиканцах, так и демократах.
Журналисты называют Бернса "секретным оружием США" за его опыт и последовательную службу государству. В случае назначения он войдет в историю в качестве первого карьерного дипломата, возглавившего ЦРУ.
В 2008 году Бернс опасался сближения Украины и НАТО (мол, это может спровоцировать Россию). А в 2017 написал колонку под названием "Как мы обманываем себя насчет России". В ней он уже констатировал, что отношения США и РФ останутся "конкурентными и враждебными" из-за "фундаментального расхождения во взглядах и роли друг друга в мире".
Он выделил три основных шага, которые США должны предпринять против России: первое – продолжить жесткую политику Обамы против Кремля за вмешательство в выборы; второе – заверить Европу в абсолютной приверженности НАТО; третье – сосредоточить внимание на Украине, "судьба которой имеет решающее значение для будущего Европы и России", имея ввиду помощь Киеву в создании успешной политической системы, которую Россия стремится разрушить.
Кем является будущий глава одного из важнейших разведорганов США – профайл LIGA.net по материалам WSJ, NYT, The Atlantic, WP и Bloomberg. Больше по ссылке.
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