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Навальный вернулся в Россию, прогноз курса доллара до 22 января. Что надо знать утром

18.01.2021, 09:30
Навальный вернулся в Россию, прогноз курса доллара до 22 января. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 18 января. Температура от –13 до -19, курс доллара 28.18

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Навальный вернулся в Россию из Германии. Он задержан

Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по прибытию в Россию из Германии, где он более пяти месяцев проходил лечение и реабилитацию после того, как его неудачно пытались отравить "новичком" сотрудники ФСБ. Для задержания Навального власти России закрыли на прием рейсов один из крупнейших аэропортов России "Внуково", куда должен был прибыть рейс Навального, нагнали на встречу тысячи силовиков и даже фейковых фанатов поп-певицы. Такой прием – хорошая новость для Украины (и опасная для Навального). Это значит, что российская оппозиция в лице Навального совсем не пустое место с поддержкой 1% населения, как это пытается показать Путин и российская верхушка. А чем сильнее оппозиция и чем меньше поддержка сегодняшнего режима в России, тем лучше для Украины. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Генерал Кривонос требует от СБУ немедленной реакции на слова экс-регионала Бондаренко

Все украинские воины – преступники. Так считает Елена Бондаренко, бывшая депутат Партии регионов.

Но СБУ не спешит открывать против нее уголовное дело. Нацрада не спешит обращаться в суд, чтобы лишить лецензии на вещание пророссийские каналы, где она и ей подобные выступают со своим заявлениями. А если до суда и доходит, то тянутся они годами.

Медведчук прямо участвует в операции "дарим вам каких-то пленных", помогая Москве рассказывать о "гражданской войне". Его каналы вещают 24/7. Ему никто не мешает. А голоса ОПЗЖ – надежная опора Слуги народа.

Власть не беспокоит, что ни один инструмент влияния против врагов Украины НЕ работает. Этим просто никто не занимается. Никто не хочет. Все, кого расставил президент Зеленский, заняты либо отбеливанием президента, либо деньгами. Либо и тем, и другим.

Когда генерал Кривонос посмел сказать, что не согласен с позицией президента по всеобщей мобилизации – его тут же отправили в отставку. Моментально. Сразу. Долго не размышляя.

Но когда откровенные враги Украинского государства говорят: это не государство у вас, вы там все преступники, Россия на вас не нападала – реакции нет. Некому ответить. Некому поставить на место. Некому проявить силу закона или справедливости. С голосом остались только бывшие чиновники, вроде Кривоноса.

Владимир Зеленский отдал экономику олигархам. Суды и правоохранительную систему отдал пророссийским политикам. Информационное поле оставил россиянам с украинским паспортом. Сама справедливость осталась для его друзей, которых защищает Офис генпрокурора.

Большая часть власти в стране уехала отдыхать. Другой части не до проблем государства. Третья просто ничего не умеет, потому что всех, кто умел, Зеленский выгнал лично.

Владимир Зеленский вообще готов показывать силу, как показывает практика, только против личных оппонентов. А если его лично не обидели, то зачем бороться.

В конце концов, еще в России выступать. Кино с ними делать. Сериалы и шоу туда продавать. С украинскими каналами та же история. Зачем ссориться с будущими партнерами?

Рейтинги будут падать. Они не могут не падать, когда ты ничего не делаешь из того, что должен делать глава государства. И пусть, наверное, падают себе. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Гривня готовится к росту. Как сильно подешевеет доллар? Прогноз до 22 января

Валютный рынок готовится к периоду укрепления гривни – в первом полугодии 2021 доллар в Украине будет дешеветь.

В начале января на межбанке проявились первые признаки этой тенденции: курс опускался ниже 28 грн/$. Главное объяснение – иностранный "горячий" капитал продолжает заходить в украинский госдолг благодаря высоким ставкам. Как долго это продлится, есть ли шансы, что доллар снова подешевеет с 28 до 24 грн/$, как было в 2019 году, и каким будет курс через неделю? Детали – в курсовом обзоре LIGA.net. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Кожен шматочок рахується. Як треба їсти сучасним людям – нові дієтичні рекомендації США

Раз на 5 років у США оновлюють рекомендації з харчування – за новими дослідженнями й спостереженнями. Це батл експертів, який цьогоріч вмістився на 164 сторінках. Експертка з харчування переповідає LIGA.Life основні поради медиків з американською статистикою, як їжа впливає на наше життя і здоров'я. Наприклад, аж 90% їдять забагато солі, 63% – забагато цукру, і в результаті близько 74% дорослих мають зайву вагу. То що ж має бути в нашій тарілці? Більше за лінком.

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