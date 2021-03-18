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Рекорд украинских IT-шников, почему Байден не звонит Зеленскому. Что надо знать утром

18.03.2021, 09:30
Рекорд украинских IT-шников, почему Байден не звонит Зеленскому. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня четверг, 18 марта. Температура от 0 до +4, курс доллара 27.68

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Рекорд украинских IT-шников

Украинские технологические компании привлекли более $570 млн финансирования за прошлый год. Это рекорд, в позапрошлом году было на 30 млн меньше. Такие данные в ежегодном отчете компании AVentures Capital. (Для сравнения чистый приток всех прямых иностранных инвестиций в Украину за прошлый год скорее всего отрицательный). Из хороших тенденций – в разы выросло количество сделок в молодые продуктовые украинские стартапы (119). Это создает потенциал для взрывного роста в следующие годы. Уже восемь технологических компаний основанных украинцами стоят больше миллиарда долларов, или приближаются к этой оценке. И вселяет оптимизм, что три из них фактически остались в Украине.

В Украине, привыкшей смотреть на себя через призму коррупции и самой бедной европейской страны, вырос "кластер первого мира". Эти компании глобальны, конкуренты и очень амбициозны. Есть шанс, что они втянут большую Украину в первый мир, если государство не будет им сильно мешать. Больше по ссылке

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Это очевидный сигнал, что есть кризис доверия". Почему Байден не звонит Зеленскому

Настоящий республиканец в кресле президента США: Байден назвал Путина убийцей! Речь обвалила рубль. И вызвала целую бурю в стакане с водкой (в России я имею в виду). Ругают там Байдена почем зря. Но сделать ничего не могут, разумеется.

Тем временем в Украине пытаются построить отношения с Байденом, который уже много раз высказался в поддержку украинцев. И один из таких мостов дружбы – телефонный звонок. Но почему Байден не звонит Владимиру Зеленскому? Неужели он не верит, что Слуга народа выбрала бороться с коррупционным русским миром и олигархами?

Кажется, пока не верит. Впрочем, не он один такой. Больше по ссылке.

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