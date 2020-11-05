Что происходит в Офисе Зеленского, земельный вопрос. Что надо знать утром

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Судья КСУ обнародовал проект решения по земельному вопросу. Есть реакция суда

Под шум битвы Байдена и Трампа за Неваду, где решается исход выборов президента США, в Украине пытаются сохранить рабство. Вчера опубликовали проект решения Конституционного суда о земельной реформе (статей Конституции, касающихся земли). Если КС поддержит проект в таком виде, то Украина окажется сразу в 19 веке. Суть проекта: Земля священна и принадлежит народу, все решения через референдум, иностранцы в вечный бан. Земельной реформы мы не увидим лет 20 как минимум. Один из моих собеседников в Офисе президента, объяснил, как на Банковой видят логику происходящего, мол, Коломойский с Медведчуком, которые сейчас дирижируют КС, хотят снесением непопулярной земельной реформы задобрить народ, а потом уже переключить Суд на рассмотрение своих вопросов. Больше по ссылке.

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"Выпал из модели Ермака". За что уволили Трофимова и что происходит в Офисе Зеленского

Выборы в США, конечно, невероятно интересное событие. Но мы написали важный текст о событиях в окружении президента Зеленского. В нем не так много драматизма, как за океаном. Но много внутренней кухни, блюда которой Офис президента будут подавать на стол всей Украине. И вам в том числе. Не пропустите этим утром. Больше по ссылке.

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Тимошенко, Тарута и еще 48 депутатов обжаловали в КСУ назначение членов НКРЭКУ

Куй железо пока горячо. Группа народных депутатов через Конституционный суд пытается изменить состав Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг и правила назначения ее членов. Именно этот орган определяет правила иргы на многомиллиардном рынке, где присутствуют крупнейшие украинские финансово-промышленные группы.

Совпадение? Но нынешний состав Нацкомиссии крайне невыгоден крупнейшему частному игроку — группе ДТЭК Рината Ахметова, которая критикует ее решения и обвиняет комиссию в кризисе на энергорынке. Теперь проблемы энергетического немонополиста может решить Конституционный суд. А по списку подписантов можно определить его условную "группу поддержки". Он впечатляет. Больше по ссылке.

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