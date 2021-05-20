Что Зеленский сделал за два года, как работает Glovo. Что надо знать утром

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Сегодня четверг, 20 мая. Температура от +8 до +17, курс доллара 27.44

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сегодня Зеленский расскажет, что сделал за два года – и что будет дальше

Сегодня два года президентства Зеленского. Как бы время промежуточных итогов, но сделать это объективно почти невозможно. За меньше чем половину президентства Зеленский успел кардинально сменить курс почти во всех важных сферах.

В экономике первое правительство – довольно либеральная история, а сейчас у нас ручное госуправление и девальвация всех институтов. Зеленский начинал как президент всех украинцев, который добьется мира любой ценой. А по факту он куда менее мирный президент для пятой пророссийской колоны, чем Порошенко.

За последние месяцы он собственноручно как глава СНБО разрушил медиа и бизнес-империю кума Путина и загнал Медведчука под домашний арест. И так почти во всем, Зеленский второго года – протагонист себе же в начале каденции.

В 2019-м у Зеленского была почти неограниченная власть институциональная (законная), теперь он нащупывает власть реальную (где законность притянута за уши).

Это опасная дорога, на которой очень сложно во время остановиться. У нас – журналистов – будет много работы. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Взгляд изнутри. Как работает Glovo: зарплата, рейтинги, штрафы. Исповедь курьера

Каждый день мы видим сотни курьеров с желтыми квадратными рюкзаками, снующих по городу на велосипедах мопедах или даже пешком в любую погоду – холод, дождь, слякоть или испепеляющий зной. Это точно не самая легкая работа, но одна из самых доступных. Особенно в период карантина, когда спрос на услуги доставки многократно растет. На каких условиях работают эти люди и почему время от времени выходят на митинги?

Мы публикуем рассказ одного из курьеров Glovo и комментарии самой компании. Договоренности, штрафы, рейтинги – читайте обо всем в нашем тексте. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Виконати обіцянки Зеленського, щепити 5 млн українців за літо: як Ляшко у міністри подався

Здається, у нас є всі шанси отримати сьогодні нового міністра охорони здоров'я. "Переживши" трьох міністрів на посаді їхнього заступника, Віктор Ляшко сьогодні може посісти крісло міністра. Напередодні його майже одноголосно підтримав профільний комітет Ради, лишилось тільки проголосувати в залі. На засіданні комітету Ляшко тримався впевнено, навіть трохи переможно. Анонсував свої плани, пообіцявши насамперед працювати над тим, щоб виконати передвиборчі обіцянки Зеленського. А ще говорив про страхову медицину, зарплати лікарям і навіть пообіцяв щепити від ковіду 5 млн українців за літо. Більше за лінком.

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