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02.08.2020, 20:00
ЧВК Вагнера в Беларуси, 20 минут тишины на Донбассе и термоядерный реактор: новости недели

В Беларуси задержали боевиков ЧВК Вагнера, Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ, Луческу начал тренировать "Динамо", боевики нарушили "тишину" менее чем через час после ее начала, Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник, Козак назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными, Ермак объяснил это попыткой Россией "усилить позиции и перехватить инициативу", а ученые начали собирать термоядерный реактор ITER. Обзор LIGA.net.

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В Беларуси задержали боевиков ЧВК Вагнера. Украина потребует их экстрадиции

Задержание боевиков ЧВК Вагнера под Минском (скриншот видео)

В ночь на 29 июля "Альфа" КГБ Беларуси при поддержке ОМОНа задержала в санатории 32 боевика российской частной военной компании Вагнера. Еще один боевик был задержан на юге страны.

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В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров.

30 июля в Беларуси рассказали, что до 200 российских боевиков находятся на территории Беларуси. "По оперативной информации. Идет поиск, это как иголка в стогу сена", - заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков. 

Также Равков сообщил, что против задержанных россиян из ЧВК Вагнера открыли дело по статье о подготовке теракта.

Позже в Кремле заявили, что не знают ни о ЧВК, ни причин задержания россиян. Там объяснили, что в российском законодательстве "такого понятия (как ЧВК - ред.) де-юре нет".

30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков.

31 июля стало известно, что Беларусь передала Украине список задержанных наемников частной военной компании Вагнера. Затем список сразу передали правоохранительным органам: они проверяют, причастны ли наемники к преступлениям на территории Украины, в том числе войне на стороне боевиков на Донбассе.



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Теги: новости недели, чвк вагнера, беларусь, Минская ТКГ
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