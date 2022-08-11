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Тема дня | #CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины

Цей матеріал також доступний українською
#CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины - Фото
Бен Уоллес, Алексей Резников и Мортен Бодсков. Копенгаген (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
11.08.2022, 20:18

Министры обороны 26 стран собрались в новом формате – Копенгаген. Он похож, но не повторяет Рамштайн: союзники решали, как воевать с Россией "вдолгую"

Вышли за рамки формата "Рамштайн". Более $1,5 млрд помощи для Украины собрала оборонная встреча 26 стран в формате #CopenhagenUkraine в Дании. Средства будут распределены на четыре проекта: финансирование, вооружение и обучение ВСУ, разминирование.

Как проходила конференция в Копенгагене, о чем просили Резников и Зеленский, что решили союзники: разбор LIGA.net — коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 26 стран, преимущественно из Северной и Восточной Европы (но не только), провели в Копенгагене оборонную встречу в формате #CopenhagenUkraine. Ее инициировали министр обороны Дании Мортен Бодсков и Великобритании Бен Уоллес. Третьим формальным лидером конференции стал украинский министр Алексей Резников.

Местом встречи выбрали дворец Кристиансборг – в парламенте Дании.

"Мы ждем чудесных новостей для Украины сегодня, поскольку 26 стран формата #Ramstein встречаются в Копенгагене", – написал в Twitter под хештегом #CopenhagenUkraine министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Его страна тоже присоединилась к новому формату.

#CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины

#CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины

Министр Алексей Резников присутствовал на конференции в офлайне. Президент Владимир Зеленский – выступил онлайн.

"Реагирование должно быть полномасштабным, – заявил президент. – Как и война, которую начала Россия... Нужны оружие и снаряды для нашей обороны – по максимуму. Нужны финансы для Украины в достаточном объеме и без бюрократических блокировок".

Зеленский призвал союзников закрыть три направления:

Снаряды и оружие – неограниченно. Такой мощности и дальнобойности, которая заставила бы Путина задуматься о поиске мирного решения.

Финансовая поддержка – ежемесячный дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд, продолжил Зеленский. А Россия при этом и дальше "получает десятки миллиардов долларов на торговле с другими странами, в том числе и Европы". Он призвал участников Копенгагена поддерживать Украину финансово и присоединиться к Fast Recovery Plan.

#CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины

Полная изоляция РФ – армия России потеряет боеспособность без импортных деталей и поставок комплектующих двойного назначения, считает президент: "Этот поток... нужно полностью остановить". Он просит усиливать санкции, в том числе за ядерный шантаж.

СПРАВКА. Лидеры формата "Копенгаген" – Украина, Британия и Дания. Среди участников – Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, ФРГ, Норвегия, Польша, США, Финляндия, Чехия. На видеосвязи – Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Резников сообщил партнерам, что задача Украины – остановить Россию, стабилизировать линию фронта (а это больше 2500 км) и подготовить контрнаступательную операцию. В приоритете:

- усиление возможностей Украины по сдерживанию противника: ограничению и воспрещению доступа и маневра (anti-access and area denial) для защиты северо-западной части Черного моря;

- воздушная оборона больших городов и критической инфраструктуры;

- защита границы с Беларусью, конкретные возможности для стабилизации линии фронта и условий для контрнаступления.

Сейчас, как добавил Резников, все больше в мире начинают понимать, что "слова России и договоренности с ней не стоят бумаги, на которой они написаны". На этом фоне он призвал к скоординированному сопротивлению агрессивной России и ее войне против Украины.

#CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур написал в Twitter во время конференции: "Путин хотел спринта в Украине. Он принял участие в марафоне. Победит тот, кто продержится дольше, имеет лучшую подготовку и команду поддержки. Демократический мир должен быть этой командой поддержки. Столько, сколько будет необходимо".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Встреча министров обороны в Копенгагене – полезное дополнение формата "Рамштайн", говорит LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Физическая встреча министров обороны и прямые контакты позволяют оперативно решать проблемы и договариваться о следующих совместных действиях.

"Это касается не только координации усилий в поставках оружия и боеприпасов нужного калибра, но и сверки часов в актуальных запросах Вооруженных сил Украины, – утверждает советник. – Например, по специальной профессиональной подготовке наших ребят в разных странах для эффективного использования иных стандартов оружия".

Каждая новая встреча и обязательное медийное внимание активизируют поставки оружия и финансовой помощи, добавил он.

"Стратегическая задача Украины сегодня состоит в накоплении достаточного объема тяжелых вооружений – для выравнивания огневого соотношения... Эффективная работа с партнерами уже помогает достигать этой цели на отдельных участках фронта. Но нам нужно больше, быстрее и эффективнее", – говорит Подоляк.

В Минобороны Германии уточняют: Копенгаген будет отличаться от Рамштайн, который предусматривает краткосрочную помощь, своими долгосрочными проектами. В Министерстве обороны Великобритании уже пообещали, что будут разрабатывать планы предоставления Украине именно долгосрочной финансовой и военной помощи.

СПРАВКА. Основу формата "Рамштайн" составляют страны НАТО. Первое заседание – 40 союзников – состоялось в конце апреля.

После Рамштайн-3 в июне Украина получила гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, дополнительные снаряды к РСЗВ Himars, две системы береговой охраны с ракетами Harpoon и много другого.

Результаты Рамштайн-4 в конце июля озвучивал советник министра обороны Алексей Копытько: на слуху четыре дальнобойные ракетные системы HIMARS, дроны, несколько "Цезарей", несколько десятков единиц артиллерии 155мм и 105мм от Британии, снаряды, ракеты, обучение: "Следует учесть, что не все озвучивается".

Копенгаген должен "укрепить долгосрочную поддержку Украины – как мы можем усилить финансирование, производство оружия, обучение, разминирование", – заявили в Минобороны Дании.

В Минобороны Украины советуют, как и в случае с Рамштайном, не оценивать Копенгаген по принципу: а что нам дали.

"Многие уже обратили внимание, что по итогам Рамштайнов вроде как публично ничего особо не дают, но что-то появляется и воюет, – пишет в Facebook советник министра обороны Алексей Копытько. – Приоритет – долгосрочные доверительные отношения, превращение партнеров в союзников, выстраивание двухстороннего обмена. Часто это не предполагает громогласных заявлений, а совсем наоборот".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Конференция #CopenhagenUkraine сразу же собрала для Украины более $1,5 млрд, которые будут использованы для военной помощи Украине в этом и следующем году. Великобритания открывает фонд для сбора средств на производство оружия.

Четыре направления для помощи:

– продолжать постоянное долгосрочное финансирование;
- увеличить производство артиллерийских вооружений и боеприпасов;
- развивать подготовку украинских военных;
- содействовать усилиям Украины по разминированию.

Польша, Чехия и Словения увеличат производство артсистем. Исландия разработает концепции разминирования. Дания подтвердила участие в проекте Джонсона: направит 130 военных инструкторов в Британию для обучения украинских военных. Ранее к британской программе для ВСУ присоединились Канада, Швеция и Финляндия.

Пока в Копенгагене еще шла конференция, Reuters процитировал министра обороны Бена Уоллеса о том, что Великобритания поставит Украине больше реактивных систем залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км (50 миль).

Резников сообщил в Копенгагене, что доволен результатами встречи, пишет CNN: согласована общая деятельность союзников в средне- и долгосрочной перспективе. Но много информации было под грифом "секретно". "Мы презентовали запросы. Коллеги знают список наших потребностей, – сказал Резников. – И они будут решать, кто готов поставлять в Украину, используя эти ($1,5 млрд евро) деньги".

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#CopenhagenUkraine. Больше оружия и $1,5 млрд помощи: о чем договорились союзники Украины

специальный корреспондент Liga.net
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