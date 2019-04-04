Да будет батл! История с дебатами Порошенко и Зеленского коротко

Команда президента Петра Порошенко начала войну за электорат своего соперника Владимира Зеленского. И в его стиле, через видеообращение, согласилась на ультиматум кандидата - дебаты на стадионе Олимпийский. Но сегодня сюрреализм происходящего превысил допустимые пределы даже по украинским меркам. Что происходит - объясняет LIGA.net.

Что случилось. Перед первым туром от дебатов отказались все топовые кандидаты (эпикфейл с Тимошенко в пальто на Суспильном - не в счет). У Зеленского не рвались в прямой эфир и после 31 марта. Сначала глава его штаба Иван Баканов заявил, что на дебаты нет запроса общества. Потом советник Руслан Рябошапка сказал, что не видит смысла начинать "собачьи бои" и устраивать ток-шоу.

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Но вчера у Зеленского резко передумали и пошли ва-банк - в расчете на отказ Порошенко. Кандидат снял ролик, в котором пафосно заявил: "Вы зовете меня на дебаты, мечтаете, что я сбегу, спрячусь. Нет. Я - это не вы в 2014 году. Я принимаю вызов. Жду вас тут, на НСК Олимпийский". И поставил Порошенко ультиматум: анализ на наркотики и алкоголь, а также извинения за "марионетку Коломойского". Вот это видео: Зеленский согласился на дебаты с Порошенко. Но с условиями.

У Порошенко явно сомневались. Еще вчера днем депутат БПП поспешила заявить, что президент не пойдет на дебаты на стадион. Но Порошенко решил согласиться на условия оппонента. "Была дискуссия, было много голосов против", - рассказал спикер его штаба Олег Медведев. Он говорит, что дальше Порошенко принял личное решение. И вот это видео: Порошенко принял вызов Зеленского: "Стадион так стадион"

Ультиматум не выполнен - такой была первая реакция штаба Зеленского: а как же анализ на алкоголь/наркотики, где извинения за "марионетку Коломойского". В ответ Порошенко призвал Зеленского прямо завтра с утра придти в медпункт Олимпийского для сдачи анализов - или он сделает это без него. Раздумывали в штабе и над тем, стоит ли ради дебатов приносить извинения. В одном из вариантов видеообращения оно присутствовало. Но в финальный ролик не попало: к дебатам не может быть никаких политических условий.

У Зеленского такое развитие событий встретили растерянно. "Я пока не могу это комментировать, сорри. Перезвоните позже", - сказал LIGA.net координатор кампании Александр Корниенко. Официальный ответ в штабе сформулировали только через несколько часов. Брифинг давали с колес: на улице, c картонной коробкой вместо подставки под микрофоны. И придумали новое условие Порошенко: Зеленский будет сдавать анализы только в клинике Евролаб (ее владелец Пальчевский поддержал его на выборах), а арбитром дебатов пусть будет Тимошенко. В штабе Зеленского также хотят переговоров с командой президента - о формате и оплате.

Почему это важно. В штабе Зеленского лукавят, когда говорят, что запроса общества на дебаты нет. По данным опроса Деминициатив и КМИС, 73,5% украинцев считают, что кандидады в президенты должны провести публичные дебаты.

Закон определяет, что организация телевизионных дебатов - это обязанность государства, объясняет аналитик сети ОПОРА Александр Клюжев. Но никаких санкций для отказников не предусматривает. А в случае со стадионом Олимпийский они еще и не могут считаться официальными. "Если они смогут такие дебаты легально профинансировать, то по форме это будет просто агитация", - считает он.

Независимо от того, состоятся ли дебаты и в какой форме, Порошенко уже зашел на территорию Зеленского. "Порошенко понимает, что отстает. А для Зеленского его самоуверенность может сыграть плохую роль", - предупреждает политолог Евгений Магда.

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"Порошенко надеется улучшить положение. Кандидаты во втором туре не стартуют с позиции: у одного 30%, у другого 16%. Во втором туре в значительной степени все начинается сначала. Когда мы возьмем бюллетень для голосования, там будут только фамилии, а не результаты первого тура", - говорит он. Команда Зеленского, считает он, будет и дальше максимально креативно уклоняться от дебатов. Потому что там понимают: у него нет достаточной компетенции для дебатов на независимой медийной площадке.

У президента важность дебатов именно тем и объясняют: чтобы "кот в мешке вылез из мешка, продемонстрировал себя и свою позицию". Но даже социологи не берутся прогнозировать переход голосов после дебатов: исследования не проводили. "Интерес к ним высокий, смотреть будет сумасшедшее количество людей. Безусловно, так или иначе они повлияют на результат", - допускает глава КМИС Владимир Паниотто.

Он объясняет: поскольку на дебатах настаивала команда президента, там уверены, что результат будет в их пользу. Порошенко хорошо разбирается во всех вопросах, связанных с управлением государством. "А Зеленский - человек неопытный. Но может быть и такое, что аудитория останется при своем", - считает он. Например, во время дебатов 2004 года Ющенко выглядел намного убедительнее, чем Янукович. Но, поскольку все думали, что Янукович вообще два слова не свяжет - на фоне ожиданий многие его спич восприняли как победу: "Сейчас ожидания по Зеленскому тоже очень низкие. Но если он более-менее нормально выступит, это будет выглядеть не как проигрыш".

Что дальше. Итог сегодняшнего дня: состоятся ли дебаты, где и когда - так и непонятно. Если на стадионе Олимпийский, то главный вопрос будет касаться безопасности их проведения как для кандидатов, так и для зрителей. В МВД утверждают, что готовы обеспечить охрану: "Стадион так стадион. Не в первый раз. Финал Лиги Чемпионов УЕФА в мае прошлого года провели без проблем".

Независимо от того, что решат с Олимпийским, на вечер 19 апреля UA: Суспильне назначило телевизионные дебаты. "С официальной точки зрения дебатами будет называться только то, что пройдет в пятницу 19 апреля. Все остальное будет считаться агитацией. Именно поэтому кандидаты должны сами заплатить за нее из своих фондов", - сказал глава правления телеканала Зураб Аласания.

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