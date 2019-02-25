"Да я с боксерами сепаров ловил!" Интервью Мангера - за минуту

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер считает себя политической жертвой, на которого хотят повесить роль главного заказчика убийства активистки Екатерины Гандзюк. После того, как дело передадут в суд, собирается вернуться в ряди партии Батькивщина. LIGA.net прочитала интервью Мангера Украинской правде и отобрала самые интересные реплики.

Говорит, значит, патриот. И сепаратистов ловил! "Когда у нас в Херсоне в феврале (2014 года) собрались пророссийские силы, хотели захватывать, тогда я собрал всех боксеров, всех борцов... Мы стояли с этого фланга, с левой стороны. Было около 500 человек. Более того, нам тогда Служба безопасности дала некоторые фотографии, и мы по фото выхватили тех с триколорами. Мы защищали тогда администрацию. Вот тогда я обратился за помощью к спортсменам. Это было один раз, когда надо было защищать независимость".

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Убитую Гандзюк 4 года назад... забанил в Facebook. "Может, у нее был со мной конфликт, а я этого не знал. Но у меня с ней не было конфликта. Честно говоря, покойная Екатерина у меня даже была заблокирована в Facebook с 2014 или 2015 года. Я даже не читал постов, о которых мне сейчас говорят… Лично я один раз с ней общался в 2015 году, как раз когда меня принимали в партию. Она встала во время заседания и задала вопрос, был ли я членом Партии регионов. Я ответил, что не был".

Денег нет, говорит. Живет в долгах, залог внес адвокат-богач. "Честно, для меня 2,5 млн гривень залога - это заоблачная цифра… Давайте я вам покажу расписки, сколько я должен, людей, у кого брал официально… У адвоката в декларации почти 5 млн".

СБУ ни разу не допрашивала. "В начале осени со мной связались следователи, когда следствие вела Нацполиция. Тогда один раз полиция меня допросила. А когда материалы передали в СБУ, ни разу меня не пригласили, ничего не спросили, вообще не общались. Я знал, что опрашивают разных людей о том, где я завтракаю, обедаю, с кем я общаюсь. Я думал, что все расспросят и все поймут".

Заказчики убийства Гандзюк найдутся только в случае победы Тимошенко. "Я считаю, что когда Юлия Владимировна (Мангер - исключенный член Батькивщины) станет президентом, вот тогда этому событию будет дана честная, правовая оценка, будет честно завершено расследование, и тогда очень быстро найдутся те, кто это выполнил, заказал. Потому что правоохранительные органы будут работать правильно".

Нужно найти телефон Гандзюк, там много интересного. "Вот умирает Екатерина, заходит отец. Но через пару часов знаете, что он делает? Он берет ее телефон, планшет, выносит и отдает так называемым друзьям Екатерины. И телефон, и планшет исчезают. Их нет в материалах следствия. А в телефоне же есть информация, с кем она общалась. Почему эти телефоны до сих пор не найдены и не привлечены к делу? Значит, там есть что-то, что кто-то не хочет, чтобы стало доступной информации? Во-вторых. В палате интенсивной терапии в воскресенье умирает человек, который должен был уже выписываться на реабилитацию. Но потом она умирает. Сначала нам говорят, что из-за тромба, потом, что остановились почки, а потом вообще засекретили все дело и сказали, что смерть наступила в результате ожогов. Где результаты экспертизы?".

Пил кофе с подозреваемым убийцей. Говорит - случайность. "Мы встречались с Левиным (подозреваемым в организации убийства Гандзюк, объявлен в розыск, - ред.) и в областном совете, и в кафе. У нас в городе три кафе, где можно более-менее вкусно поесть. Я хожу в "Сандро". К сожалению, я живу один, я разведен. Поэтому там постоянно питаюсь. Когда там нахожусь, то встречаюсь с одним, вторым, третьим… Когда они с Колей (депутатом фракции Радикальной партии в Херсонском облсовете Николаем Ставицким, помощником которого был Левин, - ред.) стали больше сотрудничать, то и мы стали больше общаться. Сидели за столом, пили кофе, обсуждали. Я приезжаю пообедать, сижу сам - он мог сесть рядом, а бывало, что отдельно сидел. Это жизнь".

Гулял с Доценко по набережной. "Когда господин Доценко (в феврале-августе 2017 года возглавлял управление СБУ в Херсонской области, в суде Мангер назвал Доценко заказчиком убийства - ред.) был здесь, он меня неоднократно приглашал к себе. В присутствии других силовиков был один вопрос: "Оставь Батькивщину, тогда останешься председателем облсовета"… Доценко, когда мы ходили с ним гулять по набережной, четко мне сказал: "Или ты выйдешь из Батькивщины, или у тебя будет такая жизнь".

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Лес не поджигал, а наоборот, защищал его."Вот говорят, что Мангер с Гордеевым (главой Херсонской ОГА - ред.) вырубают леса . Тогда мы приглашаем голову лесхоза и спрашиваем: "Скажите, пожалуйста, хоть одна палка может быть срублена без разрешения лесхоза?». Ответили, что нет. Мы, наоборот, хотели остановить вырубку леса… Я не имею к этому отношения. Ежегодно горят леса, и каждый раз нарушают по данному факту уголовные дела".

В мэры Херсона не пойдет. "Я считаю, что мэром города должен быть человек 35-40 лет. У него должна быть энергетика, чтобы он в пять утра вставал, пешком шел в один конец города, в другой конец города и третий конец города.На прошлых выборах я был несколько моложе. Мангер, которому было 45 лет, и Мангер, которому в этом году будет 49 - это два разных человека".

Такой же "уголовник", как Кличко и Усик. "А о том, что мне кто-то придумал какое-то мое уголовное прошлое... Да, я занимался боксом. Но, если занятия боксом - это криминальное прошлое, то извините. Я ни разу не был в тогда еще милиции, я даже не знал, по какому адресу она находится. Если бокс - это драка и криминал, тогда какое у вас отношение к Кличко, к Ломаченко, к Усику? Они у меня были в 2012 году перед Олимпиадой, проходили сборы, почти два месяца жили, тренировались, потом поехали, выиграли Олимпиаду".

И вообще в сердце - герб Украины. "Я был на фронте, я живу Украиной. Я сегодня живу с гербом в сердце. Если меня разрежете пополам, то маленький герб будет там драться, кто бы мне что ни говорил".

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