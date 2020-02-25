Так рейтинг Зеленского упал или нет? LIGA.net разбирается вместе с социологами

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому за полгода просел, но он по-прежнему лидирует в электоральном рейтинге симпатий украинцев. Об этом говорят два разных опроса влиятельных социологических компаний - КМИС и Центра Разумкова. Корректно ли считать, что рейтинг президента рухнул, и что эти цифры вообще означают для Зеленского: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Социологи провели два независимых замера - электоральных симпатий украинцев и уровня доверия/недоверия к власти. Центр Разумкова провел исследование 13-17 февраля, КМИС - 8-18 февраля. По данным Центра Разумкова, рейтинг недоверия к Зеленскому вырос: в сентябре 2019 года ему не доверяли 13%, теперь - 40% украинцев. Доверяют - 51%.

Но если бы выборы президента проходили сейчас, Зеленский вышел бы во второй тур (40% готовы проголосовать среди определившихся по Разумкову, 44% - по КМИС). В 2019 году в первом туре за Зеленского проголосовали только 30%.

Хуже ситуация у президентской партии Слуга народа. Ее рейтинг упал на 7-9% (по Разумкову, в феврале 36% готовы голосовать среди определившихся украинцев, по КМИС - 39%). На парламентских выборах в прошлом году партию поддержали 43% избирателей.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Из опросов следуют три главных вывода для самого Зеленского и всех украинцев, объясняют социологи.

Во-первых, электоральный рейтинг Зеленского не упал. Он все еще гораздо выше результатов первого тура президентских выборов (30,24%). Сравнивать свежие цифры опросов с 73% некорректно, поскольку во втором туре совсем другой принцип голосования, говорит LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий. Но соцопросы во многом не оправдали ожиданий экспертов на падение рейтинга, особенно на форе резкого снижения доверия.

Во-вторых, окончательно обозначилась четкая тенденция к снижению уровня доверия к Зеленскому и его власти, которые не справляются с собственными предвыборными обещаниями. Но это характерно для всех украинских президентов и вообще это нормально для демократических стран, объясняет LIGA.net заместитель главы социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко - "мы же не Северная Корея или Россия".

В-третьих, социологи проявили очень важный маркер настроений в обществе: чьи интересы Зеленский защищает в глазах людей. В сентябре-2019 на этот вопрос почти 55% украинцев отвечали, что действия Зеленского в первую очередь направлены на защиту национальных интересов, и только 24,5% считали, что личные (или окружения) интересы для него важнее. В феврале 2020 группа оптимистов поредела: 37% верят в защиту Зеленским национальных интересов, 41% - уверены в обратном.

"В этом отношении Владимир Зеленский ухудшил свой имидж. А мы знаем, что политическая карьера предыдущих президентов шла под откос именно тогда, когда граждане начинали считать, что они защищают собственные интересы. Тут Зеленский постепенно становится в один ряд с предшественниками", - отметил Мищенко.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Украинцы после прошлогодних выборов ждут от новой власти быстрых результатов, напоминают социологи. В первую очередь это касается внутренне-экономических вопросов: роста зарплат, пенсий, ощутимое снижение тарифов, решения сложных военных вопросов. Поэтому тенденция на снижение доверия Зеленского и его окружения, скорее всего, продолжится, считают они.

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В перспективе это не может не отразиться и на электоральных предпочтениях общества. Население устало от старых политиков, поясняет замдиректора КМИС Антон Грушецкий. Понемногу оно может устать от Владимира Зеленского.

По словам Грушецкого, доверие к президенту - это абсолютный показатель. А вот электоральный рейтинг замеряется по отношению ко всем другим политикам. То есть временно доверие к Зеленскому и его команде может даже снижаться, но люди будут и дальше готовы голосовать за него и партию, потому что не видят других приличных альтернатив. Хотя рост ОПЗЖ показывает, что те голоса, которые партия Зеленского отобрала у них на юге и востоке, начинает возвращаться в круг пророссийских партий.

Просто пока на фоне старожилов - Тимошенко, Порошенко и Бойко - он все еще вызывает больше доверия. Это не может его стратегически успокаивать, уверен Мищенко. Если есть спрос на альтернативу, рано или поздно она появится. Зеленского в политике в свое время тоже никто не ждал.

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