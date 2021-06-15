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После бури | "Давайте без выводов". Атака Зеленского подтолкнула Кличко к Порошенко. Опять союз?

Цей матеріал також доступний українською
Владимир Зеленский и Виталий Кличко
15.06.2021, 09:02

В окружении мэра Киева десятки обысков, а президент Зеленский публично критикует его работу и угрожает забрать полномочия. Какую защиту выбрал Кличко

Шаткий мир между мэром Киева Виталием Кличко и Офисом президента рухнул в середине мая, когда за несколько дней силовики провели около 70 обысков в Киевской городской государственной администрации (КГГА) и ряде коммунальных предприятий. Кличко воспринял происходящее, как спецоперацию лично против него. Президент Владимир Зеленский не скрывает, что не доволен работой столичного мэра и вернулся к идее забрать у Кличко должность главы КГГА.

Мэр столицы не хочет отдавать должность и ищет ситуативных союзников: выступил на съезде партии Петра Порошенко Евросолидарность. 

Что происходит в Киеве "после бури" и обысков у людей Кличко: разбор.

БАНКОВАЯ ХОЧЕТ ДОЛЖНОСТЬ КГГА

С 11 по 20 мая в Киеве прошла волна обысков в КГГА, у столичных чиновников из окружения Кличко и в коммунальных предприятиях: Киевзеленстрое, Киевавтодоре, Киевгорсвете, департаментах соцполитики, градостроения и архитектуры, земельных ресурсов КГГА. Около 20 силовиков из СБУ наведались и в дом Кличко – но заявили, что пришли не к нему, а к соседям.

Читайте об этом: Тема дня | Война за Киев. Зачем СБУ приходила в дом Кличко и чего добивается Зеленский

"Со стороны кажется, что за месяц все затихло. На самом деле, это не так, – говорит собеседник LIGA.net в окружении Кличко. – Правоохранительные органы продолжают работу. Мы это видим по следственным действиям. Никаких конкретных претензий пока должностным лицам КГГА не предъявили, все на уровне слов".

В Офисе президента без конкретики утверждают, что уже сейчас "результаты следственных действий говорят сами за себя".

"Я не готов комментировать результаты работы следователей как неоспоримый факт. Это – прерогативы судов. Предварительно очевидно, что в структурах городской власти и в коммунальных предприятиях Киева злоупотреблений на десятки миллионов гривен, есть и соответствующие подозрения", – сказал LIGA.net советник Ермака Михаил Подоляк.

Отношения Ермака и Кличко, как и два года назад у Кличко с Богданом, "споткнулись" об должность главы КГГА (хотя именно Ермак в свое время отстоял мэра перед Зеленским). Кличко считает, что она принадлежит ему по праву, а президент Владимир Зеленский заявляет, что "глава КГГА – моя вертикаль, и хочет он этого или нет – так и есть".

И это – основная причина атаки офиса Зеленского на Кличко, говорит собеседник в Киевсовете: "Все дело в распределении полномочий. Офис хочет забрать у мэра должность главы КГГА. Но распределение должностей вряд ли пойдет на пользу Киеву".

Эта идея родилась еще при Богдане в 2019 году и никуда не делась, подтверждает в интервью Бабелю глава партии СН Александр Корниенко. "Она у нас прописанная лежит", – сказал он.

Каждый политик мыслит категориями следующих выборов. Я считаю, атакой на Кличко Зеленский начал свою предвыборную кампанию... Скорее всего, их раздражает отсутствие высокого антирейтинга у мэра, – заявил LIGA.net источник в УДАРе

Корниенко отрицает, что Банковая борется с Кличко: "У него нет президентского рейтинга и, как он утверждает, политических амбиций, – какая тут может быть борьба?"

В Офисе президента утверждают, что причина конфликта имеет "хозяйственные" корни. Мол, мэр Киева, имеющий к тому же и полномочия главы КГГА, должен "собраться и показать качество своей работы". "Или, если на уровне городской власти такого потенциала нет, нужно решение центральной власти. Все зависит от самого Кличко. Хотя сомнения существенные уже есть", – объясняет Подоляк.

По его словам, в материалах следствия – весомые подозрения о коррупции и махинациях в окружении Кличко: "В чем проблема, на самом деле? Не в должности руководителя КГГА, а в том, что соответствующие полномочия не используются Кличко для того, чтобы все структуры городской власти и коммунальные предприятия Киева работали в интересах города. А не в интересах друзей мэра", — говорит Подоляк.

Советник Ермака считает, что сейчас система власти в Киеве несбалансированна. Кличко контролирует через Киевсовет распределение бюджетных ресурсов; он же назначает руководителей коммунальных предприятий и он же контролирует чистоплотность всех назначенцев как глава КГГА: "Увы, пока в таком виде система работает чрезвычайно некачественно".

Было бы куда полезнее, чтобы господин Кличко перестал мастерить из себя большого политика, увлекся муниципальной тематикой и хотя бы попытался искоренить коррупцию в городских структурах и коммунальных предприятиях Киева, – заявил Подоляк

КЛИЧКО (НЕ) НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР

Конкретного плана противостояния офису Зеленского пока нет, говорит собеседник LIGA.net в окружении Кличко, попросивший не называть его имя. "Будем смотреть по ситуации. Скорее всего, для усиления позиций УДАР пойдет в парламент, – сказал он. – Сам Виталий Владимирович свои президентские амбиции публично еще не заявлял".

Это не мешает Кличко троллить Зеленского. На прошлой неделе он выступил перед делегатами съезда Порошенко с видеообращением: "Верьте в себя. Верьте в Украину".

О союзе политсил мэра и пятого президента речь не идет. Пока это не больше, чем троллинг. У Порошенко и Кличко слишком сложная история отношений для того, чтобы они объединились против Зеленского. "Кличко давно сепарировался. Но они с Евросолидарностью точно не враги", – говорит LIGA.net собеседник в окружении пятого президента. Но и не партнеры: после местных выборов две наибольшие фракции УДАР и Евросолидарность (ЕС) даже не смогли составить большинство в Киевсовете. "Объединение этих двух сил могло бы обеспечить полный контроль над Киевом, – признает собеседник из ЕС. – Но не складывается".

"Мы никогда особо не ссорились", – говорит LIGA.net зам Кличко в КГГА, депутат Киевсовета от ЕС Владимир Прокопив. В прошлом созыве он был сопредседателем фракции УДАР-Солидарность.  "Это нормальная практика, когда проукраинские партии не воюют, а объединяют усилия... Кличко сделал правильно по отношению к дружественной партии [выступив на съезде]. Но давайте без выводов", – говорит Прокопив.

"Кличко раздражен. Он видит, что на него продолжается атака Банковой. Последняя капля – его не пригласили в новый конгресс региональных властей, а палату местных советов в нем отдали мэру Львова Садовому. Очень странно и очень показательно. Понятно, что в этой ситуации ему надо на кого-то опираться", – говорит собеседник в Евросолидарности. Он уверен, что это – сигнал для Банковой: "Что не надо было так делать с мэром самого большого украинского города. Но о сближении говорить пока рано, правда".

ЧТО ДАЛЬШЕ

Как говорят собеседники LIGA.net в ОП, Банковая рассматривает назначение на должность главы Киевской городской госадминистрации нынешнего заместителя Кличко Алексея Кулебу. Его назначили в КГГА год назад по рекомендации главы офиса Андрея Ермака, и на момент назначения он был советником Зеленского.

Но окончательно по должности КГГА еще ничего не согласовано и вопрос не закрыт, утверждает глава фракции Слуга народа в Киевсовете Евгения Кулеба.

"Пока это только определенные обсуждения, – отметила Евгения Кулеба. – Конкретных действий в этом направлении я пока не вижу. После обысков появились гипотезы о коррупции в Киеве. Но гипотезы – это не решения судов, не вручение подозрений. Этого тоже не происходит. Никто не знает, чем это закончится".

Читайте также: Разбор | "Тяжелый мир". Как окружение Зеленского делит Киев с Кличко – и кто от этого выигрывает

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Владимир Зеленский виталий кличко офис президента глава КГГА обыски в КГГА
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