Давайте спасать журналистику. Вот пять проблем и пять решений #Медиагигиена

Недавно в Верховной Раде предложили вводить санкции против убыточных СМИ – это должно помешать владельцам влиять на журналистов. Именно из-за убыточности возникает большинство проблем современных украинских СМИ. Что не так с медиа и как с этим бороться - рассказывает LIGA.net в рамках проекта #Медиагигиена. В конце материала короткий тест.

ОТСУТСТВИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА. С каждым днем мы все реже заходим на сайты онлайн-СМИ, чтобы узнать свежие новости. Многие узнают о том, что случилось в мире, благодаря ссылкам в социальных сетях, которыми делятся друзья и знакомые. К тому же у многих в браузерах стоят блокировщики рекламы, что влечет убытки для медиакомпаний.

Согласно исследованию Digital News Report 2017, проведенному Reuters Institute, 8 из 10 человек еженедельно заходили в Facebook по разным причинам, в то время как 54% выборки использовали его для новостей. В 2019 году ситуация особо не поменялась – для многих Facebook остается самой важной социальной сетью для новостей. При этом растет популярность потребления новостного контента в WhatsApp и Instagram, в том числе эфемерного контента (к примеру, так называемые сторис в Instagram).

Рекламный рынок в медиа-сегменте очень сильно изменился за последние два года, говорит исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Малому и среднему бизнесу выгоднее размещать рекламу в соцсетях: это дешевле и таргетированнее.

РЕШЕНИЕ. Будущее СМИ – это качественный контент, за который читатель будет готов платить, считает Романюк. Речь о платной подписке – paywall. К примеру, The New York Times предлагает гибкую предоплату $1/неделя. При этом, по мнению Романюк, paywall в Украине должны запустить сразу несколько качественных медиа, потому что "первопроходец" может проиграть на фоне наличия приблизительно похожего по качеству контента у конкурентов, но бесплатного. Отсюда вытекает второе решение – твое СМИ должно качественно отличаться от остальных. "Для крупных компаний, которые переживают за свою репутацию, важно размещать рекламу в медиа, которые не ставят фейки и российскую пропаганду", - объясняет Романюк в комментарии LIGA.net. Третье – эта нативная реклама (естественная реклама, которая соответствует формату и тематике сайта), которая развивается в Украине, но не вся является качественной. Также может иметь эффект организация мероприятий с приглашение спикеров и продажей билетов.

ВЛИЯНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА НА РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ. Практически все общенациональные телеканалы принадлежат олигархам. Эти медиа получают дотации - огромное конкурентное преимущество, что позволяет за счет дорогого контента удерживать лидерские позиции, считает руководитель Центра мониторинга и аналитики Детектор медиа Отар Довженко. "Но при этом в своей редакционной политике они меньше всего думают о потребности зрителей и больше о том, как удовлетворить потребности владельца - и часто эти цели являются токсичными для общества", - сообщил он LIGA.net.

По мнению Довженко, независимые медиа косвенно страдают от этого, поскольку не могут развиваться как бизнес, конкурируя с дотационными СМИ олигархов. "Как бизнес может конкурировать с дотационными компаниями, которые получают сотни миллионов долларов от своих владельцев просто так? Тебе надо привлечь инвестиции, заработать деньги на рекламе, развивать свой продукт, а конкуренты просто берут в тумбочке и покупают самое дорогое", - объясняет Довженко.

РЕШЕНИЕ. Нужно изменить антимонопольное законодательство, убеждена Романюк. "Можно одолжить немецкий опыт, где есть специальное агентство по урегулированию монополий. Для немцев важна прозрачность и конкуренция, для них медиа – это бизнес", - рассказывает она. Второе – это медиаграмотность населения. Во всех школах страны должны быть введены программы медиаграмотности и критического мышления, считает директор ИМИ. Чтобы уже в школе учили, кому принадлежат медиа, а дети могли отличить фейк и манипуляцию от реальной новости. "Это могло бы "попустить" олигархов, чтобы они перестали использовать медиа как свою подушку безопасности", - считает Романюк.

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ЗАСИЛЬЕ ДЖИНСЫ. Согласно последнему исследованию Института массовой информации, основными заказчиками джинсы в онлайн-медиа являются коммерческие компании и бизнес. В предвыборный период главным заказчиком джинсы была партия Оппозиционная платформа-За жизнь. Сейчас новости без маркировки "реклама" - наиболее распространенная модель выживания для региональных СМИ.

Есть сеть сайтов по номеру кода населенных пунктов (например 0629.com.ua – сайт новостей Мариуполя). У них маркетинговый отдел больше, чем штат журналистов. Они размещают джинсу и рекламные объявления, поэтому и являются коммерчески окупаемой компанией, рассказывает Романюк. По ее словам, размещение одной заказной новости на более-менее известном ресурсе стоит около 400-500$.

РЕШЕНИЕ. Нужно обновить законодательство о рекламе. По словам Романюк, в Украине маркировка новостей должна быть только двумя способами: словами "реклама" или "на правах рекламы". В Европе есть маркировки "партнерский материал", "спонсорский материал" или "материал при поддержке такой-то компании". "Необходимо немного либерализировать эти нормы и это может помочь сгладить ситуацию", - считает директор ИМИ. Также Романюк считает, что крупные медиа должны договориться между собой о маркировке рекламного контента. "Это бы позитивно повлияло и на региональные СМИ, и на саму аудиторию", - добавила она.

СЛАБЫЙ ФАКТЧЕКИНГ. Очень часто редакторы видят горячую новость, которая "взорвет соцсети" и спешат поставить ее на свой сайт, пренебрегая проверкой источника и достоверности информации. К тому же очень много новостей делается сейчас на основании источников из соцсетей. Институт массовой информации проанализировал YouTube-каналы Зеленского и обнаружил, что один из них создан в Московской области. "То есть журналист, если не проверит источник, может сделать новость, ссылаясь на источник, который может представлять ФСБ России", - допускает Романюк.

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По ее словам, сейчас практически никто не пользуется старым правилом журналистики, что информация должна быть проверена как минимум в двух источниках.

РЕШЕНИЕ. Необходимо наработать отдельные правила по работе с новостями из соцсетей. "Очень важно ставить скриншоты с того же Facebook. Потому что было много случаев, когда наши политики правили или удаляли свои посты", - объясняет Романюк. Если ты ставишь новость с одним источником, то хотя бы нужно его проверить, чтобы быть в нем уверенным на 100%.

ПОГОНЯ ЗА ТРАФИКОМ. Согласно вышеупомянутому исследованию Digital News Report 2019, 41% опрошенных американцев избегают чтения новостей, потому что они устали от потока негатива и криминала. А если посмотреть наши региональные медиа, у которых половина контента это криминальные сводки, то получить позитивный заряд эмоций не получится.

Медиа привыкли к тому, что новости из разряда "Шок! Сенсация!" делают большинство трафика. Романюк объясняет это тем, что зачастую люди смотрят на заголовки и думают сначала глазами, а только потом головой. " Но именно думающая аудитория в стратегическом плане будет приносить медиа прибыль и благодаря которой журналистика сохранится как профессия", - отметила она.

РЕШЕНИЕ. Нужно искать баланс между трэшем и качественными новостями. В стратегическом плане в выигрыше будет эксклюзивное качество, считает Романюк. "Ты не отличаешься, если ставить трэш. Но выделяешься, если делаешь качественный эксклюзив, которому можно доверять", - резюмировала она.

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.