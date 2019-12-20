Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Давайте спасать журналистику. Вот пять проблем и пять решений #Медиагигиена

Давайте спасать журналистику. Вот пять проблем и пять решений #Медиагигиена - Фото
Коллаж - LIGA.net
Юрий Смирнов
20.12.2019, 16:44

Украинские медиа убыточны - отсюда и большинство проблем. Мы предлагаем решить их хотя бы частично

Недавно в Верховной Раде предложили вводить санкции против убыточных СМИ – это должно помешать владельцам влиять на журналистов. Именно из-за убыточности возникает большинство проблем современных украинских СМИ. Что не так с медиа и как с этим бороться - рассказывает LIGA.net в рамках проекта #МедиагигиенаВ конце материала короткий тест.

ОТСУТСТВИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА. С каждым днем мы все реже заходим на сайты онлайн-СМИ, чтобы узнать свежие новости. Многие узнают о том, что случилось в мире, благодаря ссылкам в социальных сетях, которыми делятся друзья и знакомые. К тому же у многих в браузерах стоят блокировщики рекламы, что влечет убытки для медиакомпаний.

Коллаж - LIGA.net

Согласно исследованию Digital News Report 2017, проведенному Reuters Institute, 8 из 10 человек еженедельно заходили в Facebook по разным причинам, в то время как 54% выборки использовали его для новостей. В 2019 году ситуация особо не поменялась – для многих Facebook остается самой важной социальной сетью для новостей. При этом растет популярность потребления новостного контента в WhatsApp и Instagram, в том числе эфемерного контента (к примеру, так называемые сторис в Instagram).

Рекламный рынок в медиа-сегменте очень сильно изменился за последние два года, говорит исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Малому и среднему бизнесу выгоднее размещать рекламу в соцсетях: это дешевле и таргетированнее.

РЕШЕНИЕ. Будущее СМИ – это качественный контент, за который читатель будет готов платить, считает Романюк. Речь о платной подписке – paywall. К примеру, The New York Times предлагает гибкую предоплату $1/неделя. При этом, по мнению Романюк, paywall в Украине должны запустить сразу несколько качественных медиа, потому что "первопроходец" может проиграть на фоне наличия приблизительно похожего по качеству контента у конкурентов, но бесплатного. Отсюда вытекает второе решение – твое СМИ должно качественно отличаться от остальных. "Для крупных компаний, которые переживают за свою репутацию, важно размещать рекламу в медиа, которые не ставят фейки и российскую пропаганду", - объясняет Романюк в комментарии LIGA.net. Третье – эта нативная реклама (естественная реклама, которая соответствует формату и тематике сайта), которая развивается в Украине, но не вся является качественной. Также может иметь эффект организация мероприятий с приглашение спикеров и продажей билетов.

ВЛИЯНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА НА РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ. Практически все общенациональные телеканалы принадлежат олигархам. Эти медиа получают дотации - огромное конкурентное преимущество, что позволяет за счет дорогого контента удерживать лидерские позиции, считает руководитель Центра мониторинга и аналитики Детектор медиа Отар Довженко. "Но при этом в своей редакционной политике они меньше всего думают о потребности зрителей и больше о том, как удовлетворить потребности владельца - и часто эти цели являются токсичными для общества", - сообщил он LIGA.net.

Читайте также
"Не заплатил за контент? Заплатишь мозгами". #Медиагигиена с Викторией Романюк 22.10.2019Хватит читать херню! 10 признаков нормального медиа от LIGA.net 19.10.2019ОП хочет единые стандарты журналистики, чтобы ловить нарушителей 17.09.2019

По мнению Довженко, независимые медиа косвенно страдают от этого, поскольку не могут развиваться как бизнес, конкурируя с дотационными СМИ олигархов. "Как бизнес может конкурировать с дотационными компаниями, которые получают сотни миллионов долларов от своих владельцев просто так? Тебе надо привлечь инвестиции, заработать деньги на рекламе, развивать свой продукт, а конкуренты просто берут в тумбочке и покупают самое дорогое", - объясняет Довженко.

РЕШЕНИЕ. Нужно изменить антимонопольное законодательство, убеждена Романюк. "Можно одолжить немецкий опыт, где есть специальное агентство по урегулированию монополий. Для немцев важна прозрачность и конкуренция, для них медиа – это бизнес", - рассказывает она. Второе – это медиаграмотность населения. Во всех школах страны должны быть введены программы медиаграмотности и критического мышления, считает директор ИМИ. Чтобы уже в школе учили, кому принадлежат медиа, а дети могли отличить фейк и манипуляцию от реальной новости. "Это могло бы "попустить" олигархов, чтобы они перестали использовать медиа как свою подушку безопасности", - считает Романюк.

Читайте также: Обоз, Страна, Znaj. Кто стоит за ангажированными (и не очень) СМИ в Украине #Медиагигиена

ЗАСИЛЬЕ ДЖИНСЫ. Согласно последнему исследованию Института массовой информации, основными заказчиками джинсы в онлайн-медиа являются коммерческие компании и бизнес. В предвыборный период главным заказчиком джинсы была партия Оппозиционная платформа-За жизнь. Сейчас новости без маркировки "реклама" - наиболее распространенная модель выживания для региональных СМИ.

Рейтинг онлайн-медиа

Есть сеть сайтов по номеру кода населенных пунктов (например 0629.com.ua – сайт новостей Мариуполя). У них маркетинговый отдел больше, чем штат журналистов. Они размещают джинсу и рекламные объявления, поэтому и являются коммерчески окупаемой компанией, рассказывает Романюк. По ее словам, размещение одной заказной новости на более-менее известном ресурсе стоит около 400-500$.

РЕШЕНИЕ. Нужно обновить законодательство о рекламе. По словам Романюк, в Украине маркировка новостей должна быть только двумя способами: словами "реклама" или "на правах рекламы". В Европе есть маркировки "партнерский материал", "спонсорский материал" или "материал при поддержке такой-то компании". "Необходимо немного либерализировать эти нормы и это может помочь сгладить ситуацию", - считает директор ИМИ. Также Романюк считает, что крупные медиа должны договориться между собой о маркировке рекламного контента. "Это бы позитивно повлияло и на региональные СМИ, и на саму аудиторию", - добавила она.

СЛАБЫЙ ФАКТЧЕКИНГ. Очень часто редакторы видят горячую новость, которая "взорвет соцсети" и спешат поставить ее на свой сайт, пренебрегая проверкой источника и достоверности информации. К тому же очень много новостей делается сейчас на основании источников из соцсетей. Институт массовой информации проанализировал YouTube-каналы Зеленского и обнаружил, что один из них создан в Московской области. "То есть журналист, если не проверит источник, может сделать новость, ссылаясь на источник, который может представлять ФСБ России", - допускает Романюк.

Читайте также: Донбасс - бандеровцам, или Спасти пропагандистку Скабееву. Фейк месяца с #Медиагигиена

По ее словам, сейчас практически никто не пользуется старым правилом журналистики, что информация должна быть проверена как минимум в двух источниках.

РЕШЕНИЕ. Необходимо наработать отдельные правила по работе с новостями из соцсетей. "Очень важно ставить скриншоты с того же Facebook. Потому что было много случаев, когда наши политики правили или удаляли свои посты", - объясняет Романюк. Если ты ставишь новость с одним источником, то хотя бы нужно его проверить, чтобы быть в нем уверенным на 100%.

ПОГОНЯ ЗА ТРАФИКОМ. Согласно вышеупомянутому исследованию Digital News Report 2019, 41% опрошенных американцев избегают чтения новостей, потому что они устали от потока негатива и криминала. А если посмотреть наши региональные медиа, у которых половина контента это криминальные сводки, то получить позитивный заряд эмоций не получится.

Медиа привыкли к тому, что новости из разряда "Шок! Сенсация!" делают большинство трафика. Романюк объясняет это тем, что зачастую люди смотрят на заголовки и думают сначала глазами, а только потом головой. " Но именно думающая аудитория в стратегическом плане будет приносить медиа прибыль и благодаря которой журналистика сохранится как профессия", - отметила она.

РЕШЕНИЕ. Нужно искать баланс между трэшем и качественными новостями. В стратегическом плане в выигрыше будет эксклюзивное качество, считает Романюк. "Ты не отличаешься, если ставить трэш. Но выделяешься, если делаешь качественный эксклюзив, которому можно доверять", - резюмировала она.

Читайте также: "Не заплатил за контент? Заплатишь мозгами". #Медиагигиена с Викторией Романюк

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

Последние новости
 