Давайте спасать журналистику. Вот пять проблем и пять решений #Медиагигиена

Недавно в Верховной Раде предложили вводить санкции против убыточных СМИ – это должно помешать владельцам влиять на журналистов. Именно из-за убыточности возникает большинство проблем современных украинских СМИ. Что не так с медиа и как с этим бороться - рассказывает LIGA.net в рамках проекта #Медиагигиена. В конце материала короткий тест.
ОТСУТСТВИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА. С каждым днем мы все реже заходим на сайты онлайн-СМИ, чтобы узнать свежие новости. Многие узнают о том, что случилось в мире, благодаря ссылкам в социальных сетях, которыми делятся друзья и знакомые. К тому же у многих в браузерах стоят блокировщики рекламы, что влечет убытки для медиакомпаний.
Согласно исследованию Digital News Report 2017, проведенному Reuters Institute, 8 из 10 человек еженедельно заходили в Facebook по разным причинам, в то время как 54% выборки использовали его для новостей. В 2019 году ситуация особо не поменялась – для многих Facebook остается самой важной социальной сетью для новостей. При этом растет популярность потребления новостного контента в WhatsApp и Instagram, в том числе эфемерного контента (к примеру, так называемые сторис в Instagram).
Рекламный рынок в медиа-сегменте очень сильно изменился за последние два года, говорит исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк. Малому и среднему бизнесу выгоднее размещать рекламу в соцсетях: это дешевле и таргетированнее.
ВЛИЯНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА НА РЕДАКЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ. Практически все общенациональные телеканалы принадлежат олигархам. Эти медиа получают дотации - огромное конкурентное преимущество, что позволяет за счет дорогого контента удерживать лидерские позиции, считает руководитель Центра мониторинга и аналитики Детектор медиа Отар Довженко. "Но при этом в своей редакционной политике они меньше всего думают о потребности зрителей и больше о том, как удовлетворить потребности владельца - и часто эти цели являются токсичными для общества", - сообщил он LIGA.net.
По мнению Довженко, независимые медиа косвенно страдают от этого, поскольку не могут развиваться как бизнес, конкурируя с дотационными СМИ олигархов. "Как бизнес может конкурировать с дотационными компаниями, которые получают сотни миллионов долларов от своих владельцев просто так? Тебе надо привлечь инвестиции, заработать деньги на рекламе, развивать свой продукт, а конкуренты просто берут в тумбочке и покупают самое дорогое", - объясняет Довженко.
Читайте также: Обоз, Страна, Znaj. Кто стоит за ангажированными (и не очень) СМИ в Украине #Медиагигиена
ЗАСИЛЬЕ ДЖИНСЫ. Согласно последнему исследованию Института массовой информации, основными заказчиками джинсы в онлайн-медиа являются коммерческие компании и бизнес. В предвыборный период главным заказчиком джинсы была партия Оппозиционная платформа-За жизнь. Сейчас новости без маркировки "реклама" - наиболее распространенная модель выживания для региональных СМИ.
Есть сеть сайтов по номеру кода населенных пунктов (например 0629.com.ua – сайт новостей Мариуполя). У них маркетинговый отдел больше, чем штат журналистов. Они размещают джинсу и рекламные объявления, поэтому и являются коммерчески окупаемой компанией, рассказывает Романюк. По ее словам, размещение одной заказной новости на более-менее известном ресурсе стоит около 400-500$.
СЛАБЫЙ ФАКТЧЕКИНГ. Очень часто редакторы видят горячую новость, которая "взорвет соцсети" и спешат поставить ее на свой сайт, пренебрегая проверкой источника и достоверности информации. К тому же очень много новостей делается сейчас на основании источников из соцсетей. Институт массовой информации проанализировал YouTube-каналы Зеленского и обнаружил, что один из них создан в Московской области. "То есть журналист, если не проверит источник, может сделать новость, ссылаясь на источник, который может представлять ФСБ России", - допускает Романюк.
Читайте также: Донбасс - бандеровцам, или Спасти пропагандистку Скабееву. Фейк месяца с #Медиагигиена
По ее словам, сейчас практически никто не пользуется старым правилом журналистики, что информация должна быть проверена как минимум в двух источниках.
ПОГОНЯ ЗА ТРАФИКОМ. Согласно вышеупомянутому исследованию Digital News Report 2019, 41% опрошенных американцев избегают чтения новостей, потому что они устали от потока негатива и криминала. А если посмотреть наши региональные медиа, у которых половина контента это криминальные сводки, то получить позитивный заряд эмоций не получится.
Медиа привыкли к тому, что новости из разряда "Шок! Сенсация!" делают большинство трафика. Романюк объясняет это тем, что зачастую люди смотрят на заголовки и думают сначала глазами, а только потом головой. " Но именно думающая аудитория в стратегическом плане будет приносить медиа прибыль и благодаря которой журналистика сохранится как профессия", - отметила она.
Читайте также: "Не заплатил за контент? Заплатишь мозгами". #Медиагигиена с Викторией Романюк
Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.