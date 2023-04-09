Давление ВСУ на Кинбурне, дело Трампа, визит Зеленского в Польшу: новости недели

Российских оккупантов потеснили на Кинбурнской косе, президент Владимир Зеленский посетил Польшу, Дональд Трамп стал первым экс-президентом США с уголовным обвинением, Вашингтон дает новую помощь ВСУ, Эмманюэль Макрон не добился в Пекине изменения позиции Китая по войне, Финляндия стала членом НАТО, но правительство Санны Марин уходит в отставку. Обзор LIGA.net .

Зеленский везет из Польши новую военную помощь, обещания лоббизма и решение по зерну

Владимир Зеленский и Анджей Дуда

5 апреля президент Владимир Зеленский впервые с начала большой войны посетил Польшу с официальным визитом. Перед началом переговоров он получил наивысший польский орден – Белого орла – из рук польского лидера Анджея Дуды.

Дуда заявил о готовности дать ВСУ еще шесть самолетов МиГ-29 и добиваться для Украины гарантий безопасности на июльском саммите НАТО в Вильнюсе. А через день после визита – заверил, что будет лоббировать и поставки Украине самолетов американского производства F-16.

Зеленский также провел переговоры с премьером Матеушем Моравецким. После них президент сообщил, что Украина получит новый пакет помощи с БТР Rosomak и минометами Rak. Также Украина и Польша будут совместно производить танковые боеприпасы.

Кроме того, в ближайшее время внедрят решение проблемы украинского зерна, которое перенасытило польский рынок, привело к снижению цен местных производителей и протестам фермеров.

Закрывали визит Зеленский и Дуда речами у Королевского замка – символа восстановления Польши после Второй мировой войны. Замок, по словам Дуды, должен стать символом и для Украины.

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