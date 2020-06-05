Дело Шайтанова и громкие провалы украинских стартапов. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 5 июня. Температура от +14 до +22, курс доллара 26.38

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Это подстава". Шайтанов, тайный агент и госизмена: 7 фактов о деле генерал-майора СБУ

Мы побывали на суде над уволенным генералом СБУ Шайтановым. Уже полтора месяца он сидит в СИЗО. Мы внимательно следим за деталями дела. Это очень важное расследование для СБУ. Вот семь фактов о громком деле, которые известны к этому времени. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Структуры Коломойского заработали на Центрэнерго более 4 млрд грн - Схемы

Влияние олигархов на госкомпании в конечном счете имеет денежную форму. Журналисты Схем нашли связь между поставщиками сырья на Центрэнерго и Игорем Коломойским. По-простому, выяснили, как работают схемы Коломойского. В общем-то ничего сложного. Коломойский говорит, что ничего об этом не знает. Верите? Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Надуть пузырь и исчезнуть. Самые громкие провалы и скандалы украинских стартапов

Инвестиции в стартапы - это всегда риск. Покупка доли в компании может окупиться десятикратно, а может стать потерей денег. Недавно стало известно об очередном предпринимательском скандале - стартапер из Одессы привлек $5 млн инвестиций, несколько раз менял профиль компании, в итоге ничего не запустил и исчез с деньгами инвесторов. Мы собрали истории украинских стартапов, которые в свое время взорвали информационное пространство, а затем бесследно исчезли. Больше по ссылке.

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