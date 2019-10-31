Демарш Коломойского в Слуге народа. Почему Рада чуть не провалила арест Дубневича

В четверг, 31 октября, новый созыв украинского парламента впервые рассмотрел представление на снятие неприкосновенности и арест народного депутата. Первой "жертвой" генерального прокурора Руслана Рябошапки стал нардеп от группы За будущее Ярослав Дубневич. Если с неприкосновенностью проблем не было (332 голоса), то с арестом лед монобольшинства чуть не треснул. Почему 44 "слуги народа" решили заблокировать претензии правоохранителей к Дубневичу и при чем здесь Игорь Коломойский, - читайте в коротком обзоре LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 17 октября Рябошапка внес в Раду представление на снятие неприкосновенности и арест нардепа Дубневича. Следствие подозревает его в злоупотреблении служебным положением на должности главы транспортного комитета в Раде предыдущего созыва. По данным правоохранителей, через подставные фирмы, владельцем которых является Дубневич, государству были нанесены убытки на сумму 93 млн гривень. Данную сумму фирмы-прокладки Дубневича получили через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции для Укрзализныци.

Вчера регламентный комитет подготовил вывод по представлению генпрокурора, убрав последнюю преграду на пути к рассмотрению вопроса в сессионом зале. При рассмотрении представления в зале нардеп от Слуги народа Андрей Мотовиловец признался, что был свидетелем коррупционных действий Дубневича. "Во время работы в министерстве инфраструктуры, как советник Пивоварского Андрея Николаевича, за принятие закона транспортным комитетом нам было поставлено условие о назначении человека в аэропорт "Львов", - заявил Мотовиловец.

Однако представление генпрокурора и откровение "слуги" не убедило 44 нардепа от фракции Владимира Зеленского голосовать за одобрение ареста Дубневича. В итоге этот вопрос был одобрен лишь 229 депутатами. Разрешение на арест было предоставлено парламентом только за счет поддержки этого вопроса фракцией Голос. Остальные фракции и группы не отдали ни одного голоса "За".

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В руководстве фракции Слуга народа голосование своих нардепов по аресту Дубневичу назвали демаршем. "У нас не было свободного голосования. С утра фракция заседала и было принято решение поддержать все представления Рябошапки", - признается LIGA.net один из руководителей СН. В то же время объясняет мотивацию тех, кто не голосовал.

"Наши юристы проанализировали все предыдущие представления, которые были, и сказали, что по качеству они идентичны. И дело может спокойно развалится в суде", - отметил источник в руководстве фракции. Именно поэтому, по его словам, часть юристов СН не голосовала. При этом, несколько юристов, в том числе главу регламентного комитета Сергея Кальченко, удалось уговорить проголосовать. "Однако он голосовал под ответственность руководства фракции", - сообщил LIGA.net еще один руководитель Слуги народа.

Часть "слуг" не голосовала, потому что попросту побоялась открывать ящик Пандоры. "Я не хочу брать на себя роль палача и одобрять зеленой кнопкой арест человека", - объясняет LIGA.net свое решение один из не голосовавших нардепов от СН.

Но самое интересное - как голосовали люди Коломойского. Группа За будущее (или как ее называют в кулуарах - За майбах), которую связывают с олигархом, не дала ни одного голоса. Соратник Коломойского Игорь Палица даже демонстративно проголосовал против. Воздержались или не голосовали также и люди Коломойского в Слуге народа. Факт их присутствия в партии Зеленского глупо отрицать. Глава фракции Давид Арахамия сегодня в очередной раз публично повторил, что "слуг народа", ориентированных на олигарха, около 10. Другой источник в руководстве фракции озвучил другую цифру - до 17 человек.

LIGA.net проанализировала результаты голосования и обнаружила как минимум 14 человек, которые биографически связаны с фамилией Коломойского. Список потенциальных "слуг Коломойского" мы показали ряду нардепов от СН, которые исключили или добавили ряд людей. В итоге LIGA.net получила перечень из 11 "слуг народа", которые могут быть лояльны Коломойскому: Василевская-Смаглюк Ольга, Дубинский Александр, Демченко Сергей, Дунда Олег, Зуев Максим, Матусевич Александр, Мовчан Алексей, Северин Сергей, Рублев Вячеслав, Ткаченко Александр, Фрис Игорь.

Сколько олигархи завели своих людей в новую Раду, читайте здесь: #ВластьЭтоМы. Серые кардиналы Рады: кто будет влиять на этот парламент, кроме Коломойского

Собеседники издания в руководстве фракции объясняют демарш людей Коломойского тем, что олигарх всячески пытается сбить нового генпрокурора. "Внесли бы любого другого депутата, его люди тоже бы валили. Разве что за арест Порошенко точно проголосуют за", - отметил источник в СН. Он напомнил, что президент дал задание правоохранительным органам продемонстрировать эффективность до 1 ноября. И провалив представление Рябошапки, люди Коломойского лишили бы генпрокурора возможности похвастаться Зеленскому успехами в Раде.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Арахамия сообщил журналистам, что санкций по отношению к неголосовавшим за арест Дубневича пока не будет. "Мы думаем, что с этим делать. Пока это последнее китайское предупреждение", - сообщил LIGA.net один из заместителей Арахамии.

Рябошапка ранее анонсировал еще три представления на нардепов до конца этого года. В 2020 году они уже не будут иметь смысла, поскольку с 1 января вступают в действие изменения в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности.

В Слуге народа пока не знают, как обеспечить стопроцентную поддержку потенциальных представлений. Сегодня это удалось только за счет фракции Голос. "С утра Слуга народа подходила и узнавала нашу позицию по голосованию. То, что мы будем голосовать, руководство СН использовало для того, чтобы убедить сомневающихся депутатов", - рассказал LIGA.net нардеп от Голоса Ярослав Юрчишин.

Учитывая, что юристы СН пообещали не голосовать в следующий раз при плохой доказательной базе в представлениях, у партии Зеленского могут возникнуть серьезные проблемы с поддержкой инициатив генпрокурора и, соответственно, предвыборных обещаний президента, согласно которым "все равны перед законом".

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