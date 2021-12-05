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05.12.2021, 20:00
"День госпереворота", анонс разговора Байдена с Путиным и панк для Меркель: новости недели
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Белый дом и Кремль согласовали переговоры Байдена с Путиным, Эрдоган предложил посредничество Украине и России, анонсированный Зеленским госпереворот не состоялся, Лукашенко объявил Крым российским и "сжег мосты с Украиной", в ЮАР передают обнадеживающие новости о штамме коронавируса омикрон, а Меркель уходит под панк-рок в исполнении военного оркестра. Обзор LIGA.net.

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Байден и Путин проведут переговоры. Президент США поддержит Украину

Владимир Путин и Джо Байден (фото – ЕРА)

Белый дом и Кремль договорились о переговорах президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. Во вторник, 7 декабря, лидеры стран проведут защищенный видеозвонок, он пройдет на фоне опасений нового вторжения РФ в Украину.

Президент США "подчеркнет озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", заявила спикер Белого дома Джен Псаки.

Кроме того, Байден и Путин обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

Накануне договоренностей о переговорах Путин потребовал юридических гарантий о нерасширении НАТО на восток, а в МИД России заявили о планах представить соответствующий пакт европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил, что Москва не будет решать судьбу Украины, такую же позицию высказали в Белом доме, а Байден отдельно заявил, что "не принимает чьих-либо красных линий". 

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Теги: Владимир Зеленский, новости недели, владимир путин, вторжение, джо байден, госпереворот
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