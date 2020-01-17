Деофшоризация экономики, иски к Порошенко, импичмент Трампа. Что надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня пятница, 17 января. Температура от 0 до +3, курс доллара 24.09.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Верховная Рада приняла законы о деофшоризации экономики

Законопроект 1210, ставший сегодня законом - один из самых сложных, комплексных и противоречивых актов. Тут и ставки на руду (антиахметовская инициатива), и акцизы табачников, и лимиты ФОПов и главное - внедрение плана BEPS или деофширизация экономики. И хотя BEPS - сложная тема, в которой в Украине от силы разбирается с десяток экспертов, но почувствовать это нововведение смогут миллионы. Почти весь украинский бизнес чуть больше мелкого проживает одновременно в двух, трех и более странах. В Украине у него физический бизнес, производство, продажи, разработка и тд. А в иностранных юрисдикциях - счета, прибыль, налоги, сбережения, судебная система и защита. BEPS ставит бизнес перед непростым выбором - совсем туда или почти совсем сюда. И далеко не факт, что выбор будет в пользу сюда. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Суркисы требуют от Порошенко $140 млн в Лондонском суде

Серьезная история для Петра Порошенко начинается в Лондонском суде. По информации «Зеркала недели», браться Игорь и Григорий Суркис договорились продать Порошенко в годы его президентства свои 25% акций группы 1+1. Но потом президент передумал. Суркисы с этим не согласны и требуют через суд $140 млн. Лондонский суд всегда был очень ценным источником информации о кулуарных договоренностях украинских олигархов. Запасаемся попкорном. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Импичмент Трампа. Сенат США официально начал процесс

Импичмент Трампа. Сенат США официально начал процесс! Судебное разбирательство по может начаться 21 января. Семь конгрессменов, которых в американской прессе называют «менеджерами по импичменту», будут выступать на процессе в качестве прокуроров, а сенаторы будут присяжными. И хоть голосов наверняка в итоге не хватит - за этим процессом наблюдает не только Америка, но и вся планета. Больше по ссылке.

Текст дня. Хакерская атака на Burisma и 95 Квартал. Что искали хакеры и кем они могли быть

Недавно стало известно, что крупная украинская нефтегазовая компания Burisma попалась на крючок фишинговой атаки. Хакеры выбрали такую мишень неспроста. Ведь в этой компании в совете директоров работал сын Джо Байдена. Киберэксперты считают, что на серверах Burisma хакеры якобы искали на Байдена компромат, как на одного из главных конкурентов Трампа на выборах 2020. Под удар попал и сайт 95 Квартала. Мы выясняли, что произошло и кто за этим стоит. Больше по ссылке.

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