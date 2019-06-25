Десятки людей Коломойского. Кого Зеленский ведет по мажоритарке

Партия Слуга народа опубликовала своих кандидатов-мажоритарщиков. В большую политику Владимир Зеленский приглашает 199 человек. Кто они такие? LIGA.net детально проанализировала две сотни кандидатов.

В конце публикации - пять главных выводов о мажоритарщиках президента: лобби Игоря Коломойского, какие области и под кого сливают, сколько людей Зеленского, зашквары списка.

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. ПРИВЕТ ОТ КАЛЕТНИКА

Максим Пашковский (округ №11, Винница) – предприниматель. Окончил юридический факультет Киево-Могилянской академии. Основатель социального проекта Юридическая клиника Скорая юридическая помощь.

Анатолий Драбовский (округ №12, Винница) – ректор Винницкого кооперативного института. Вице-президент винницкой областной федерации тяжелой атлетики. В 2002 и 2010 годах баллотировался в Винницкий городской совет.

Юрий Максименко (округ №13, Калиновка) – депутат Винницкого горсовета от партии Самопомощь. Юрист. Учредитель общественной организации Надежные перспективы, которая в 2016 году организовывала форум при участии Михаила Саакашвили в Виннице.

Ирина Борзова (округ №14, Жмеринка) – предприниматель. Жена врио главы Государственного управления делами Сергея Борзова, в прошлом директора команд КВН, а ныне – фигуранта дела НАБУ о злоупотреблении служебным положением при покупке квартиры от ГУД. Борзова владеет фирмой Профиль-Н (ресторанный бизнес), которая зарегистрирована в аннексированном Крыму (Судак). Согласно данным сайта Чесно, в 2014 году она переоформила свой бизнес в Крыму согласно требованиям российского законодательства, а в 2016 году, по данным налоговой РФ, фирма Борзовой получила 600 тысяч рублей прибыли. Владеет она этой фирмой вместе со своим отцом Наумом Барулей, который в свое время был правой рукой ведущего КВН Александра Маслякова и директором компании АМИК. Сейчас руководит Лигой Смехой Зеленского. В 2015 году Борзова баллотировалась в Винницкий горсовет от партии Владимира Гройсмана Винницкая европейская стратегия.

Виталий Пращук (округ №15, Шаргород) – окончил Харьковский экономико-правовой университет по специальности правоведение и Национальную академию государственного управления при президенте. Согласно данным пресс-службы партии, участник боевых действий на востоке Украина в 2014-2016 года (снайпер, командир ДРГ).

Таиса Томляк (округ №16, Ямполь) – адвокат. Начальник юридического отдела Винницкого национального аграрного университета. Президентом этого вуза является Григорий Калетник – нардеп 4-7 созывов от Партии регионов.

Александр Коваль (округ №17, Ладыжин) – доверенное лицо Зеленского на президентских выборах. Окончил Винницкий государственный технический университет по специальности инженер-механик.

Павел Довгань (округ №18, Ильинцы) – 22 года, заместитель директора научно-исследовательского хозяйство Агрономическое Винницкого национального университета Григория Калетника. Примечательно, что сам Калетник баллотируется в этом же округе.

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ. СЛИВ ПОД КОЛОМОЙСКОГО

Назар Мысковец (округ №19, Владимир-Волынский) – предприниматель. Был координатором проектов в волынской областной общественной организации Фонд местного развития. Руководителем этого фонда является Петр Верзун, которого сейчас судят за мошенничество. По версии следствия, в 2011-2016 годах Верзун путем мошенничества присвоил более 10 миллионов гривен. Адвокатом Верзуна в суде выступает Николай Сорокопуд – муж нардепа от партии УКРОП Ирины Констанкевич.

Вячеслав Рублев (округ №20, Горохов) – глава фракции партии УКРОП в Волынском областном совете. Советник председателя облсовета Игоря Палицы – близкого соратника Коломойского и кандидата-самовыдвиженца в 22-м округе.

Андрей Лев (округ №21, Ковель) – член общественной организации Волынский актив молодежи, 36 лет. Руководитель этой организации Валерий Стернийчук – №46 в списке партии Слуга народа. На президентских выборах возглавлял команду Зеленского в Волынской области. В 2015 году Стернийчук баллотировался в Луцкий горсовет от партии УКРОП.

Сергей Писачук (округ №22, Луцк) – врач-флеболог Центра хирургии глаза профессора Загурского.

Максим Приймачук (округ №23, Маневичи) – глава жилищно-строительного кооператива Рать.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЕЩЕ ОДИН СЛИВ ПОД КОЛОМОЙСКОГО

Дмитрий Кисилевский (округ №24, Днепр, Самарский район) – директор по корпоративным отношениям в компании Интерпайп олигарха Виктора Пинчука.

Максим Бужанский (округ №25, Днепр, Чечеловский район) - блогер. В своих постах в Facebook комментируя тему Евромайдана заявлял, что "вы убили эту страну". Кроме того, признался, что "десять лет голосовал за регионалов", а его отношение к "майданному электорату не изменилось ни на грамм".

Кирилл Нестеренко (округ №26, Днепр, Шевченковский район) – мастер спорта по бадминтону. Директор по развитию и SMM на частном предприятии.

Вячеслав Медяник (округ №27, Днепр, Соборный район) – предприниматель. Координатор юридического направления в Штабе национальной защиты Днепропетровской области (занимается охраной общественного порядка). Руководитель этой организации – нардеп от Народного фронта Юрий Береза. Был помощником нардепа Андрея Денисенко.

Юрий Мысягин (округ №28, Днепр, Новокодаций район) – депутат Днепропетровского облсовета от партии УКРОП.

Сергей Демченко (округ №29, Днепровский район) – адвокат. В 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии УКРОП. В 2012 и 2014 году баллотировался в парламент от партии Украина будущего. Ранее эту партию возглавлял Святослав Олейник – нардеп 5-6 созывов, а ныне первый замглавы Днепропетровского облсовета. Олейник считается близким соратником Игоря Коломойского, а в 2014-2015 году был его заместителем в Днепропетровской ОГА.

Анна Личман (округ №30, Каменское) – начальник управления по корпоративным коммуникациям в сети супермаркетов АТБ.

Владимир Захарченко (округ №31, Кривой Рог, Покровский район) –начальник службы безопасности одного из машиностроительных предприятий Терновского района Кривого рога. Во время выборов президента обеспечивал в Кривом Роге безопасность работы штаба Зеленского. Ранее служил в органах милиции, в 2006 году уволился.

Елена Криворучкина (округ №32, Кривой Рог, Долгинцевский район) – доцент кафедры экономики и предпринимательства в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Юрий Корявченко (округ №33, Кривой Рог, Центрально-городской район) - актер студии Квартал 95, более известный как Юзик. На президентских выборах возглавлял штаб Зеленского в Кривом Роге.

Дмитрий Черный (округ №34, Царичанка) – депутат Днепропетровского облсовета от партии УКРОП. Член партии УКРОП с 2015 года. До этого пять лет был членом партии Украина будущего Святослава Олейника, соратника Коломойского.

Денис Герман (округ №35, Никополь) - руководитель отдела розничной торговли в компании Актив-система (оптимизация бизнес-процессов). Ранее был генеральным директором сети магазинов красоты и ухода Prostor.

Роман Каптелов (округ №36, Павлоград) – политолог. Окончил Российский государственный социальный университет (Москва). Был советником главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, а также членом центрального совета партии Блок Петра Порошенко Солидарность.

Игорь Фартушный (округ №37, Кривой Рог) – директор фермерского хозяйства Валовское и компании Криворожский старт (предоставление в аренду недвижимости).

Владислав Бородин (округ №38, Новомосковск) – депутат Днепропетровского облсовета от партии УКРОП.

Сергей Северин (округ №39, Васильковка) – замглавы Днепропетровского облсовета от партии Видродження. В 2014 году был советника Днепропетровского губернатора Игоря Коломойского.

Александр Трухин (округ №40, Кринички) – депутат Полтавского облсовета от партии БПП Солидарность. Руководитель полтавской областной организации партии Всеукраинское объединение Возрождение Украины. Глава набсовета компании Полтаварыбгосп (оптовая торговля химическими продуктами). Один из владельцев воднолыжного клуба Сентоза, входящего в состав группы Приват.

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ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. СИВОХО И КОММУНИСТ

Георгий Кюрджиев (округ №45, Ясиноватский район) – директор частного предприятия Элко (обслуживание наземного транспорта) и торгово-промышленной компании Буковина (аренда недвижимости). Родился в Тбилиси (Грузия). Окончил юридический факультет Донецкого национального университета.

Родион Вощанов (округ №46, Бахмут) – в 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии ДемАльянс. На момент выдвижения работал специалистом по организации привлечения новых бизнес-абонентов в Укртелекоме.

Василий Патлачук (округ №47, Славянск) – доцент университета Государственной фискальной службы. Родился в 1961 году в России. В 2002 и 2006 году баллотировался в парламент от Коммунистической партии Украины.

Евгений Васили (округ №48, Краматорск) – переселенец с Донбасса. Владелец кафе Сплетни в Киеве.

Сергей Сивохо (округ №49, Константиновка) – креативный продюсер студии Квартал 95 и знаменитый в прошлом КВНщик. Играл за команду Донецкого политехнического института.

Татьяна Романцова (округ №50, Покровск) – адвокат и руководитель юридической компании Altexa. Окончила юридический факультет Донецкого института внутренних дел МВД Украины.

Дмитрий Радченко (округ №51, Бахмутский район) – 25 лет, предприниматель. Занимался волонтерской деятельностью по организации проектов школы Оксфорд класс.

Сергей Губа (округ №52, Торецк) – коммерческий директор компании Торговый дом Торг Сити (розничная торговля).

Вячеслав Салгалов (округ №57, Мариуполь, Кальмиусский район) – председатель Талаковского поселкового совета. Учится на юридическом факультете Харьковского национального университета внутренних дел.

Виктор Романюк (округ №58, Мариуполь, Центральный район) – предприниматель. Специализируется на разработке банковских учреждений и введении биометрических систем контроля доступа и расчета рабочего времени на предприятиях.

Наталья Цыбань (округ №59, Марьинка) – юрист, заместитель директора Укрхимпромторга (Черкасская область).

Александр Безуглый (округ №60, Волноваха) – работал врачем в центральной районной больнице Волновахи. Окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Горького. В 2018 году участвовал в конкурсе на должность первого замглавы Волновахской РГА.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. УЧИТЕЛЬ-КОММУНИСТ И КРИТИК ЗЕЛЕНСКОГО

Игорь Герасименко (округ №62, Житомир) – военный, командир воинской части А1493. Ранее – командир 1-го аэромобильно-десантного батальона 95-1 аэромобильной бригады. В феврале 2015 года президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины.

Богдан Кицак (округ №63, Бердичев) – преподаватель в местном педагогическом колледже. Кандидат исторических наук. В 2015 году баллотировался в Бердичевский горсовет от Самопомощи.

Вячеслав Сигачев (округ №64, Коростень) – учитель в местной школе. На парламентских выборах 2014 года был членом окружной избирательной комиссии в 64-м округе от Коммунистической партии Украины.

Дмитрий Костюк (округ №65, Новоград-Волынский) – журналист телеканала Espreso. Как сообщает Depo.ua, в апреле 2019 года Костюк в своем Facebook критиковал Зеленского и заявил, что актер "не уважает ни закон, ни своих избирателей". Позже Костюк удалил этот пост.

Татьяна Грищенко (округ №66, Малин) – член окружной избирательной комиссии на президентских выборах-2019. В первом туре представляла в комиссии кандидата Юрия Бойко, а во втором – Зеленского. На местных выборах 2015 года была секретарем комиссии от партии Оппозиционный блок, а на парламентских выборах 2014 года – членом ОИК от Партии регионов.

Сергей Кузьминых (округ №67, Чуднов) – предприниматель и глава международного благотворительного фонда братьев Кузьминых (реабилитация ветеранов АТО).

ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛАСТЬ. БЕЗ ПРОБЛЕМ ДЛЯ БАЛОГ

Александр Пекарь (округ №68, Ужгород) – менеджер по управлению объектами инфраструктуры. Окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности архитектор.

Эдгар Токар (округ №69, Мукачево) – юрист, член исполкома Лаловского сельсовета Закарпатской области. Окончил Киевский национальный университет внутренних дел. Его родственник - и. о. Мукачевского горсовета, который уже успел подать в отставку.

Михаил Лаба (округ №70, Свалява) – председатель Невицкого сельсовета (с 2010 года). Помощник-консультант нардепа 6-го созыва Владимира Герасимчука (Блок Литвина) и нардепа 8-го созыва Вадима Ивченко (Батькивщина). В 2002-2010 годах – депутат Ужгородского районного совета.

Сергей Грабар (округ №71, Хуст) – частный предприниматель.

Вадим Носа (округ №72, Тячев) – работал преподавателем дисциплины Компьютерные науки в Закарпатском машиностроительном техникуме.

Иван Маргитыч (округ №73, Виноградов) – частный предприниматель. Его отец – член исполкома Береговского горсовета Закарпатской области и владелец рынка Имидж в Береговом. Был членом партии Фронт змін Арсения Яценюка.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ ПРОТИВ БОГУСЛАЕВА

Геннадий Касай (округ №74, Запорожье, Коммунарский район) – генеральный директор Дворца спорта в Запорожье и директор гандбольного клуба Мотор Сич. Главным спонсором клуба является нардеп 5-8 созывов Вячеслав Богуслаев.

Роман Соха (округ №75, Запорожье, Днепровский район) – директор рекламного Эверест. Работал директором регионального розничного центра Swedbank, а также директором запорожского филиала Укринбанка. Судя по фотографиям в Facebook знаком с Евгением Шевченко – кандидатом от Слуги народа в 76-м округе.

Евгений Шевченко (округ №76, Запорожье, Вознесеновский район) – генеральный директор компании Агросталь. Доверенное лицо Зеленского на президентских выборах.

Сергей Штепа (округ №77, Запорожье, Шевченковский район) – работает свадебным фотографом. По этому округу его соперником будет нардеп, совладелец крупнейшего машиностроительного завода Мотор Сич Вчячеслав Богуслаев.

Виталий Боговин (округ №78, Бердянск) – совладелец группы компаний BKW Group (дистрибуция средств защиты растений, удобрений, семян, торговля сельхозпродукцией, обработка земли).

Юлия Яцык (округ №79, Васильевка) – руководитель адвокатской компании Юлии Яцык, а также гендиректор юридической фирмы Дикси. В 2012 году баллотировалась в Раду от Радикальной партии Олега Ляшко. На момент выборов была членом РП.

Дмитрий Гладкий (округ №80, Мелитополь) – директор адвокатского объединения Гладкий, Яценко и партнеры. В 2015 году баллотировался в Запорожский облсовет от партии УКРОП.

Павел Мельник (округ №81, Токмак) – PR-директор благотворительного фонда Алкоголь СТОП.

Марина Никитина (округ №82, Пологи) – юрист. Окончила классический приватный университет в Запорожье.

ИВАНО-ФРАНКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. СЛИВ ПОД КОЛОМОЙСКОГО-3

Андрей Сторожук (округ №83, Ивано-Франковск) – помощник нардепа от УКРОПа Александра Шевченко и руководитель общественного движения Александра Шевченко Страна чести и правды. Александр Шевченко – бизнес-партнер Игоря Коломойского. На досрочных выборах он баллотируется по 83-му округу.

Игорь Фрис (округ №84, Тысменица) – приватный нотариус. В 2015 году баллотировался в Ивано-Франковский горсовет от партии УКРОП. Помощник-консультант нардепа Александра Шевченко.

Эдуард Прощук (округ №85, Калуш) – вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины, президент федерации вольной борьбы Ивано-Франковской области.

Александр Матусевич (округ №86, Долина) – депутат Ивано-Франковского облсовета от партии УКРОП. Директор государственного предприятия Выгодское лесное хозяйство.

Зиновий Андрийович (округ №87, Надворная) – председатель Надворнянского горсовета (с 2006 года). До этого руководил компанией Импорт-Экспорт-Люкс (аренда недвижимости).

Андрей Шевченко (округ №88, Коломыя) – экономист. Окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. На президентских выборах перечислил 1,6 млн гривен Александру Шевченко.

Владимир Тимофийчук (округ №89, Снятын) – директор частного предприятия Агро-Лидер.

КИЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОМОЩНИК ОНИЩЕНКО И ВЕДУЩИЕ 1+1

Юрий Нестерчук (округ №90, Белая Церковь) – руководитель компании Транссити, один из лидеров на рынке пассажирских перевозок в Белой Церкви.

Олег Дунда (округ №91, Фастов) – руководитель компании А.В.С (предоставление в аренду недвижимости). Помощник нардепа от Народного фронта Дениса Дзензерского. В 204 году баллотировался в Киевский горсовет от партии Видродження.

Валерий Колюх (округ №92, Узин) – доцент КНУ имени Тараса Шевченко. Помощник беглого нардепа Александра Онищенко. В 2002 и 2014 году баллотировался в Раду самовыдвиженцем, а в 2015 году – в Киевский горсовет от Батькивщины.

Анна Скороход (округ №93, Мироновка) – заместитель директора по организационно-правовым вопросам на строительном комбинате Бкпрогресс-Девелопмент.

Александра Дубинский (округ №94, Обухов) – видеоблогер, ведущий программы «Гроші» и креативный продюсер ряда проектов на 1+1. Дубинский - частый герой медийных скандалов. Последний громкий - в своем видеоблоге он бездоказательно обвинил в коррупции и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун. После чего она подала на него в суд. В расследовании профильного сайта о медиа Media Sapiens утверждается, что программы Дубинского на “плюсах” - ангажированные и часто отстаивают позицию выгодную (совпадающую) Игорю Коломойскому, крупнейшему акционеру 1+1.



Александр Горобец (округ №95, Ирпень) – заместитель директора в строительной компании. Ранее работал заместителем директора департамента - начальником управления градостроительного кадастра Киевской ОГА.

Ольга Василевская-Смаглюк (округ №96, Вышгород) – журналист телеканала 1+1. Ее муж Игорь Смаглюк ранее работал начальником криминальной полиции в Дарницком управлении столичной полиции. Также он претендовал на должность руководителя управления в Государственном бюро расследований. Писал статьи для ряда СМИ в качестве эксперта по вопросам безопасности.

Николай Галушко (округ №97, Бровары) – директор охранной компании Галид. Родился в Челябинской области РФ.

Сергей Бунин (округ №98, Яготин) – депутат Киевского облсовета от партии Самопомощь. Директор торговой компании Грант (с 2005 года).В 2006 году баллотировался в Киевский горсовет от Блока Борисы Олейника и Николая Сироты.

КИРОВОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. МНОГО ЮРИСТОВ

Александр Дануца (округ №99, Кропивницкий) – руководитель областного штаба Зеленского на президентских выборах. Медиаменеджер и директор компании Прайм-Тайм. В 2002 году баллотировался в Раду от блока Наша Украина, а в 2012 году – от партии Натальи Королевской Украина – вперед! В 2015 году пытался попасть в Кировоградский горсовет от БПП. Был замглавы областной ячейки партии БПП.

Игорь Мурдий (округ №100, Бобринец) – директор компании Тек Центр (дорожные ремонтно-строительные работы). В 2010-2013 году возглавлял районную филию Кировогорадского облавтодора.

Юрий Кузбит (округ №101, Голованевск) – директор адвокатской компании Прецедент.

Артем Петрощук (округ №102, Знаменка) – адвокат, член экспертного совета Министерства инфраструктуры Украины. Участвовал в конкурсе в Высший антикоррупционный суд, однако не сдал экзамен.

Олег Воронько (округ №103, Александрия) – предприниматель, занимается реализацией проектов в IT-сфере. Выпускник Днепропетровского химико-технологического института.

ЛУГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. НЕИЗВЕСТНЫЕ

Сергей Кобзар (округ №105, Счастье) – директор сельского фермерского хозяйства Тополек. Родился в Луганске. Окончил Донбасский государственный технический университет.

Алексей Кузнецов (округ №106, Северодонецк) – предприниматель. Помощник нардепа от БПП Григория Шверка. Кандидат экономических наук.

Александр Сорокин (округ №107, Лисичанск) - начальник управления здравоохранения Северодонецкого горсовета (с конца 2018 года). До этого долго работал врачом. Окончил Луганский государственный медицинский университет.

Ярослав Мисинкевич (округ №112, Рубежное) – руководитель регионального подразделения частной компании Евротрубпласт (производства пластин, труб и профилей из пластмассы).

Вита Слипец (округ №113, Сватово) – председатель Сватовского райсовета. В 2010-2015 годах занимала должность замглавы сельского фермерского хозяйства Прогресс-10. Ее муж – руководитель этого хозяйства и также депутат Сватовского райсовета. В 2017 году Вита Слипец была избрана лидером луганской областной ячейки Аграрной партии.

Максим Мойсеев (округ №114, Станица Луганская) – предприниматель. Родился в Белой Церкви Киевской области. Окончил Донбасский государственный университет по специальностям металлургия черных металлов и экономика предприятия. Член окружной избирательной комиссии на 114-м округе от партии Единая семья. Руководитель этой партии Александр Ржавский был нардепом 3-го созыва, а также кандидатом в президенты в 1999 и 2004 годах. Также Ржавский был заместителем главы КГГА Леонида Черновецкого.

ЛЬВОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЗАСТРОЙЩИКИ И ФУТБОЛИСТ

Екатерина Шубка (округ №115, Львов, Сыховский район) – замглавы правления Львовского завода штучных алмазов и алмазного инструмента. Родилась в Республике Бурятия. Окончила юрфак Львовского национального университета имени И.Франко. Партнет адвокатского объединения Вест Партнерс.

Ростислав Мельник (округ №116, Львов, Зализничный район) – президент строительной корпорации Риел. Президент Федерации тенниса Львовской области. Его отец Леонид Мельник в 2003-2004 годах был замглавы Львовской ОГА. А на президентских выборах 2004 года был заместителем главы избирательного штаба Виктора Януковича.

Роман Фединяк (округ №117, Львов, Франковский район) – доверенное лицо Зеленского на президентских выборах. 24 года. Предприниматель в области юридического аудита первичной недвижимости.

Артем Федецкий (округ №118, Львов, Лычаковский район) – игрок футбольного клуба Карпаты (Львов). Окончил Луцкий институт развития человека по специальности маркетинг.

Орест Кавецкий (округ №119, Броды) – директор предприятия Ламар груп (производство молочных продуктов). Также он владеет торговым центром Рута и фирмой по продаже яиц и жиров.

Леся Голяк (округ №120, Городок) – консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению по национальным и международным стандартам учета. Основатель компаний Консалтинг Бизнес-Сервис и Марком-Запад (сдача в аренду недвижимости).

Орест Саламаха (округ №121, Дрогобыч) – заместитель директора по строительству компании Буд Инвест Ком. Эта компания занималась, среди прочего, строительством ЖК Пивденный во Сокольниках.

Андрей Шумский (округ №122, Яворов) – бизнесмен, руководитель ряда компаний, в частности по торговле недвижимостью, древесиной и кирпичом. В 2006 году баллотировался во Львовский горсовет от партии Зеленая Украина.

Наталья Квасецкая (округ №123, Перемышляны) – общественная активистка. Училась в Тернопольском национальном педагогическом университете на физико-математическом факультете.

Юрий Камельчук (округ №124, Сокаль) – бизнес-тренер по развитию. Окончил факультет журналистики Львовского национального университета имени Франко.

Николай Яворский (округ №125, Старый Самбор) – директор строительной компании Серкон-Груп.

Владимир Наконечный (округ №126, Стрый) – доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств. Кандидат исторических наук. Кроме того, руководитель компании Кардиф, занимающейся оптовой торговлей.

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НИКОЛАЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЛЮБИТЕЛЬ ФУТБОЛА И ДИРЕКТОР КАРЬЕРА

Александр Пасечный (округ №127, Николаев, Заводской район) – частный предприниматель. Глава Федерации футбола Николаевского области.

Александр Гайду (округ №128, Николаев, Ингульский район) –экс-директор морского порта Ника-Тера, входящий в Group DF – группа компаний олигарха Дмитрия Фирташа.

Игорь Копытин (округ №129, Николаев, Центральный район) – руководитель компании Автомодерн – торговля автозапчастями для дизельных авто.

Игорь Негулевский (округ №130, Баштанка) - директор Софиевского гранитного карьера.

Артем Черноморов (округ №131, Вознесенск) – предприниматель в области обучения работников агрокомпаний.

Максим Дырдин (округ №132, Первомайск) – адвокат, старший юрист в компании CTR Group. Был помощником нардепа 4-го созыва Ивана Кураса (За единую Украину). В 2015 году фракция Оппозиционный блок предлагала Дырдина в киевскую конкурсную комиссию по отбору на административные должности в местных прокуратурах.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ. СЫН ЭКС-РЕГИОНАЛА

Артем Дмитрук (округ №133, Одесса, Киевский район) - владелец спортклубов Barbell gym и Barbell baza, мастер спорта по пауэрлифтингу. В ноябре 2018 года ездил в Москву на соревнования.

Олег Колев (округ №134, Одесса, Малиновский район) - главный редактор измаильской газеты «Придунайские вести». По данным местного издания Думская, Колев связан с семьей Урбанских. В частности, на сайте Одесские вести можно найти комплементарную статью Колева о благотворительном фонде Урбанского.

Алексей Леонов (округ №135, Одесса, Приморский район) – ресторатор. Ему принадлежит 11 одесских заведений под брендами Slow Piggy и Pizza&Gril.

Александр Горенюк (округ №136, Одесса, Суворовский район) – предприниматель. Руководитель компании Лакшери Даймонд (сдача в аренду недвижимости). Ранее работал ассистентом генерального директора в строительной компании SAGA Development. Руководителем этой компании является бизнесмен Андрей Ваврыш. По данным Думской, отец Горенюка был связан с сыном экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артемом.

Александр Муконин (округ №137, Подольск) – адвокат в компании Mitrax.

Степан Чернявский (округ №138, Ширяево) - владелец фирм Агростар экспорт и ПМК-2015 (оптовая торговля мясом).

Игорь Васильковский (округ №139, Раздельная) – владелец промышленно-строительной группы Камбио-инвест.

Сергей Колебошин (округ №140, Беляевка) – замглавы Одесской ОГА (с апреля 2017 года). До этого восемь лет был директором Овиодопольской среднеобразовательной школы-гимназии.

Александр Ткаченко (округ №141, Татарбунары) – адвокат. В 2007-2008 годах начальник юридического отдела Южинкомстроя, а в 2008-2009 годах – директор юридической фирмы Априори.

Руслан Плохой (округ №142, Арциз) – генеральный директор строительной компании Жилстройсервис-2. Его отец Игорь Плохой был нардепом от Партии регионов и совладельцем строительной фирмы Гефест, скандально известной застройкой исторической части Одессы.

Виктор Куртев (округ №143, Измаил) – генеральный директор компании НТК Метрополия, которая занимается управлением проектами, консалтингом, проектированием и строительством в энергетике. В 2001-2005 годах работал в Киевэнерго, а в 2005-2008 годах – в Укрэнерго.

ПОЛТАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ТАМАДА, БЛОГЕР И ЛЮДИ ШАПОВАЛОВА

Дмитрий Налетов (округ №144, Полтава, Шевченковский район) – предприниматель и директор сети аттракционов для активного отдыха.

Андрей Боблях (округ №145, Полтава, Киевский район) – участник проектов Лига Смеха и Рассмеши комика. Свадебный ведущий и тамада.

Феликс Урин (округ №146, Кременчуг) – представитель Зеленского на президентских выборах в Полтавской области. Был директором полтавской региональной организации партии Социальная справедливость. Лидером партии является Алла Шлапак, которая была членом команды экс-мэра Киева Леонида Черновецкого. Отец Урина дважды был депутатом Кременчугского горсовета. Был в партии Фронт змін Арсения Яценюка вместе с нардепом от группы Видродження Юрием Шаповаловым, который является кандидатом в этом же округе.

Сергей Дудник (округ №147, Миргород) – блогер и журналист.

Анастасия Ляшенко (округ №148, Лубны) – предприниматель, глава общественной объединения Нашее общее дело. Главный редактор общественно-политического журнала общественных объединений Полтавской области.

Константин Касай (округ №149, Карловка) – директор компании по строительству дорог Полтавабудсервис.

Алексей Мовчан (округ №150, Горишние Плавни) – замначальника отдела управления проектам и программы ProZorro.Продажі. Участник проекта Новые лидеры на телеканале ICTV. Его мать Ирина Мовчан – сестра нардепа от Видродження Юрия Шаповалова.

Максим Березин (округ №151, Лохвица) – директор КП Муниципальная варта Кременчугского горсовета. По данным пресс-службы, участник Иловайских событий.

РОВНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ДЕПУТАТЫ ОТ БАТЬКИВЩИНЫ И БПП

Александр Ковальчук (округ №152, Ровно) – замдиректора по развитию группы компаний Кратос, куда, в частности, входит компания Рівнеборошно. В 2007-2010 годах бил исполнительным директором компании Реноме (строительства, решения для FinTech). В 2015 году баллотировался в Ровненский облсовет от партии БПП.

Роман Иванисов (округ №153, Ровно) – с 2005 года был гендиректором компании Укр Нафта Пром-Альянс (резинотехнические изделия). В 2010-2015 годах – депутат Ровненского облсовета от партии Батькивщина. В 2015 году баллотировался в облсовет уже от партии БПП, однако не прошел.

Александр Аликсийчук (округ №154, Дубно) – предприниматель, руководитель двух строительных компаний Будтех-Пром и Интер-Буд. Кроме того, владеет фирмой Интер-Тракс (торговля авто). В 2017 году был активистом общественной организации Объединение Самопомощь.

Владимир Рашовский (округ №155, Дубровица) – директор компании Рекорд, которая занимается торговлей торфом. В 2006-2010 годах был депутатом облсовета от БЮТ.

Сергей Литвиненко (округ №156, Сарны) – директор государственного Зирненского спиртзавода.

СУМСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЕЩЕ НЕМНОГО БАТЬКИВЩИНЫ И КВАРТАЛА

Татьяна Рябуха (округ №157, Сумы) – учитель начальных классов в Сумской специализированной школе №10 и директор оздоровительного лагеря Звездный КП Дорремстрой. Руководитель Дорремстроя Александр Вегера с 2006 года – член партии Батькивщина и депутат Сумского горсовета.

Игорь Васильев (округ №158, Белополье) – предприниматель, специалист по IT-технологиям. В 2017-2018 году работал главным специалистом в отделе мониторинга деятельности политический партий Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Также претендовал на должность старшего детектива НАБУ.

Дмитрий Шевченко (округ №159, Глухов) – предприниматель. Работал заместителем директора департамента продаж в восточном регионе в компании Свет-Буд (оптовая торговля).

Татьяна Сахнюк (округ №160, Шостка) – 23 года, сотрудница администрации Сумского государственного педагогического университета имени Макаренко. Член молодежного совета при мэре Сум Александре Лысенко, который представляет партию Батькивщина.

Максим Гузенко (округ №161, Ромны) – директор компании Агрохим-партнер и фермерского хозяйства Натон. В 2010 году баллотировался в Сумский горсовет от Украинской народной партии, а в 2015 году – от Самопомощи.

Николай Задорожный (округ №162, Ахтырка) – менеджер по продажам. По специальности – учитель физики и информатики. Родился в Днепропетровской области, окончил Криворожский государственный педагогический университет. Участник юмористического проекта Бойцовский клуб в составе коллектива Братья Гагарины". Другой участник этой команды Артем Гагарин, сотрудник студии Квартал 95, вел дебаты на стадионе Олимпийский со стороны Зеленского.

ТЕРНОПОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. БРАТ ЛИГОСМЕШНИКА

Андрей Богданець (округ №163, Тернополь) – заместитель гендиректора Тернопольской птицефабрики. Участник АТО. В 2014 году вступил в ряды батальона МВД особого назначения Сич.

Игорь Василив (округ №164, Збараж) – общественный деятель, руководитель тернопольской ячейки Автомайдана. Основатель информационного агентства Срочно.

Владимир Кисилевич (округ №165, Зборов) – замглавы Колодненской объединенной территориальной общины Тернопольской области. Окончил Волынскую богословскую академию.

Игорь Сопель (округ №166, Теребовля) – предприниматель. Работал руководителем регионального подразделения на агропредприятии. Судя по его странице в Facebook, является ярым поклонником Квартала 95.

Владимир Гевко (округ №167, Чортков) – директор учебно-консалтинговой компании Профи-центр. Доцент кафедры менеджмента в производственной сфере Тернопольского государственного технического университета. В 2010 году баллотировался в Тернопольский горсовет от партии За Украину, а в 2015 году – от БПП. Его брат Виктор Гевко – участник проекта Лига Смеха в составе команды VIP Тернополь.

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЛЮДИ АВАКОВА И ЭКС-РЕГИОНАЛ

Мария Мезенцева (округ №168, Харьков, Шевченковский район) – депутат Харьковского горсовета от партии Самопомощь. Училась в Кентском университете (Великобритания).

Александр Куницкий (округ №169, Харьков, Киевский район) – блогер Zpsanek и частный предприниматель. Он специализируется на дорожно-полицейской тематике.

Андрей Одарченко (округ №170, Харьков, Московский район) – декан факультета управления торгово-предпринимательской и таможенной деятельностью Харьковской государственной академии технологии и организации питания.

Виктория Кинзбурская (округ №171, Харьков, Немышлянский район) – главный специалист отдела правового обеспечения в департаменте Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области. Адвокат.

Юрий Здебский (округ №172, Харьков, Индустриальный район) – полковник, ветеран военной службы. Ранее работал заместителем начальника по персоналу госпиталя Государственной пограничной службы в Харькове.

Александра Бакумов (округ №173, Харьков, Слободской район) – проректор Харьковского национального университета внутренних дел (с ноября 2018 года). В 2018 году по случаю Дня Конституции президент Петр Порошенко наградил Бакумова орденом За заслуги III степени. С таким же именем как и отец был покойный Сергей Бакумов – экс-директор департамента материального обеспечения МВД и экс-советник Арсена Авакова.

Виктория Алексейчук (округ №174, Харьков, Холодногороский район) – доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Член международной организации Конгресс криминалистов.

Евгений Пивоваров (округ №175, Дергачи) – профессор кафедры технологии Харьковского государственного университета питания и торговли. Соучредитель двух фабрик по производству пищевой продукции (торговые марки Пикник-меню, Creamoire, Jolino, Bio-Revival).

Александр Счисленок (округ №176, Чугуев) – частный предприниматель. Согласно данным Youcontrol, является бенефициаром 24 компаний и организаций. В 2012 году баллотировался в Раду от партии УДАР Виталия Кличко, а в 2006 году – от блока партий За Союз. Его дочь Наталия Коваленко – депутат Харьковского горсовета от Самопомощи.

Дмитрий Любота (округ №177, Купянск) – директор строительного предприятия Градострой.

Александр Литвинов (округ №178, Балаклея) – председатель Балаклейского райсовета. В 2010-2015 годах – мэр Балаклеи. В 2007-2010 годах – первый замглавы Балаклейской РГА. Был членом Партии регионов. Также он был членом районной партийной организации Волонтерской партии, один из основателей которой член совета компании AgroGeneration Валерий Дема. Глава этой компании Алексей Устенко - №86 в списке партии Слуга народа на этих выборах.

Алексей Кучер (округ №179, Красноград) – адвокат. Защищал в суде интересы харьковского бизнесмена Владимира Литвина, который проходил по "делу рюкзаков" вместе с сыном министра внутренних дел Александром Аваковым.

Алексей Красов (округ №180, Золочев) – руководитель компании Ярко Инвест (управление недвижимостью). Окончил Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности право.

Дмитрий Микиша (округ №181, Змиев) - заммэра по вопросам деятельности исполнительных органов Мерефянского горсовета Харьковской области.

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЛЮДИ ГОРДЕЕВА

Павел Павлиш (округ №182, Херсон, Суворовский район) – директор юридической фирмы Правочин. Преподователь в Херсонском государственном аграрном университете. В 2010 году баллотировался в Херсонский горсовет от партии Третья сила, а в 2015 году – от БПП. Был помощником экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, а также представлял в суде интересы экс-главы Херсонской ОГА Андрея Путилова.

Виктория Вагнер (округ №183, Херсон, Корабельный район) – главный врач в областной больнице восстановительного лечения Херсонского облсовета. Родилась в Казахстане. В 2015 году баллотировалась в Херсонский облсовет от партии БПП. В марте 2019 года Андрей Гордеев наградил ее почетной грамотой.

Даниил Репилевский (округ №184, Новая Каховка) – депутат Каховского райсовета от БПП. Финансовый директор предприятия Агробизнес.

Владимир Иванов (округ №185, Каховка) – директор по производству на аграрном предприятии.

Алексей Ковалев (округ №186, Алешки) – директор аграрного предприятия ЛК-Агро.

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. БРАТ СТЕФАНЧУКА И УЧАСТНИК ЛИГИ СМЕХА

Николай Стефанчук (округ №187, Хмельницкий) – начальник юридического отдела государственной организации Национальный офис интеллектуальной собственности. Его брат Руслан Стефанчук – представителя Зеленского в парламенте.

Оксана Бочкарева (округ №188, Хмельницкий) – главный врач Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны. В декларациях за 2016-2018 год указывал Сергея Вавринчука, как гражданского мужа. Вавринчук в 2014 году баллотировался в Раду от партии Народный фронт. В 2014-2017 годах занимал должность директора департамента экологии и природных ресурсов Хмельникой ОГА. Согласно декларации, он владеет девятью земучастками, в том числе в Евпатории (аннексированный Крым).

Елена Копанчук (округ №189, Красилов) – руководитель адвокатского объединения Копанчук и партнеры.

Алексей Жмеренецкий (округ №190, Шепетовка) – замглавы правления благотворительного фонда Круг. Родился в Республике Коми (Россия). Ранее был замдиректора государственного предприятия Национальный проект Чистый город по вопросам основания индустриальных парков в Украине.

Марина Потапова (округ №191, Староконстантинов) – адвокат. Жена судьи хозяйственного суда Хмельницкой области Юрия Гладюка.

Василий Гуменюк (окрун №192, Дунаевцы) – певец и участник проекта Лига Смеха в составе команды Винницкие.

Игорь Марчук (округ №193, Каменец-Подольский) – работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях. Окончил Подольскую государственную аграрно-техническую академию.

ЧЕРКАССКАЯ ОБЛАСТЬ. ВЕДУЩИЙ КАНАЛА АХМЕТОВА И СЫН РЕГИОНАЛА

Любовь Шпак (округ №194, Черкассы, Приднепровский район) – ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента. Сооснователь юридической компании Право, бизнес и финансы вместе с Владиславом Драченко – экс-прокурором Черкасской местной прокуратуры.

Олег Арсенюк (округ №195, Черкассы, Сосновский район) – коммерческий директор компании Берег-2007 (держатель пляжа Бочка). В 2015 году баллотировался в Черкасский горсовет от партии Оппозиционный блок. Был членом ОБ. Отец Алексей Арсенюк также был членом Оппоблока и депутатом Черкасского горсовета.

Андрей Стрихарский (округ №196, Корсунь-Шевченковский) – глава наблюдательного совета группы строительных компаний Status Group (Киев). Также руководит жилищно-строительным кооперативом Березнякижилстрой.

Александр Скичко (округ №197, Канев) – ведущий на телеканале Украина. Жена Елизавета Юрушева - дочь украинского миллиардера Леонида Юрушева, владельца Днепровагонремстроя, гостиниц InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv и других предприятий.

Наталья Дьяченко (округ №198, Смела) – начальник отделения на коммунальном предприятии ВодГео. Местная общественная активистка. Родом из Антрацита Луганской области.

Сергей Нагорняк (округ №199, Жашков) – директор компании Евроинвестгруп (розничная торговля стройматериалами). Депутат Вишневого горсовета Киевской области от партии БПП. С 2012 года – член партии УДАР Виталия Кличко.

Елена Воронцова (округ №200, Умань) – адвокат, основатель юридической компании Эйдиком. В 2015 году баллотировалась в Киевский горсовет от партии УКРОП.

ЧЕРНОВИЦКАЯ ОБЛАСТЬ. СПОРТСМЕНЫ И УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Елена Лис (округ №201, Черновцы) – учитель начальных классов в Черновицкой гимназии №2.

Максим Заремский (округ №202, Сторожинец) – начальник отдела планирования и оперативного дежурства управления гражданской защиты населения Чернивецкой ОГА. Общественный деятель и основатель ряда фитнесс-проектов.

Георгий Мазурашу (округ №203, Новоселица) – директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения Спорт для всех, журналист. В 2014-2018 годах – член исполкома Черновицкого областного отделения Национального олимпийского комитета. В 2015 году баллотировался в Черновицкий облсовет от Самопомощи.

Валерий Божик (округ №204, Хотин) – адвокат.

ЧЕРНИГОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ПОХИЩЕННЫЙ ЧИНОВНИК И ЧЕЛОВЕК ИЗ ОРБИТЫ КОЛОМОЙСКОГО

Олег Семинский (округ №205, Чернигов) – экс-директор Нефтегаздобычи, которого похитили в 2012 году. Семинский связывает свое похищение с бывшим владельцем Нефтегаздобычи, экс-министром транспорта и связи Николаем Рудьковским. В 2013 году пакет акций Рудьковского приобрел ДТЭК Рината Ахметова, а в 2015 году объявился похищенный Семинский. После его возвращения суд разблокировал счета Нефтегаздобычи. В 2006 году Семинский баллотировался в Раду от Социалистической партии Украины.

Антон Поляков (округ №206, Чернигов) – частный предприниматель. Глава общественной организации Украинский центр противодействия преступности и коррупции.

Максим Зуев (округ №207, Корюковка) – директор компании Артмедиа АДВ (реклама). В 2010 году баллотировался от партии Украина будущего в Днепровский горсовет, а в 2012 и 2014 годах – в парламент. Ранее партию Украина будущего возглавлял близкий соратник Игоря Коломойского Святослав Олейник.

Антон Панченко (округ №208, Бахмач) – 24 года, частный предприниматель-аграрий. Окончил Одескую юридическую академию по специальности право.

Валерий Зуб (округ №209, Нежин) – генеральный директор Черниговского медицинского центра современной онкологии. Член правления ассоциации онкологов Украины.

Дмитрий Пахомов (округ №210, Прилуки) – частный предприниматель. Депутат Прилуцкого горсовета от Аграрной партии.

КИЕВ. ЛЮДИ ЗАСТРОЙЩИКА ВАВРЫША, УКРОП И 1+1

Александр Юрченко (округ №211, Голосеевский район) – глава Общественного совета при Голосеевской райадминистрации. Был помощником нардепа 7-го созыва Александра Шевченко, а также нардепов 8-го созыва, представляющих партию УКРОП, Тараса Батенко и Андрея Денисенко. В 2015 году баллотировался в Киевский горсовет от партии УКРОП.

Максим Перебийнис (округ №212, Дарницкий район) – заведующий отделения анестезиологии и интенсивной терапии клиники Борис. Основатель клиники Михаил Радуцкий баллотируется от Слуги народа под 18-м номером.

Артем Дубнов (округ №213, Деснянский район) – врач-стоматолог в клинике Дубновой СтоматологиЯ. Президент ассоциации имплантологов Украины.

Сергей Швец (округ №214, Днепровский район) – специальный корреспондент и ведущий на телеканале 1+1.

Богдан Яременко (округ №215, Деснянский район) - дипломат. Занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и постоянного представителя Украины при Организации Черноморского экономического сотрудничества. В 2017 году возглавил киевскую городскую организацию партии УКРОП.

Леся Забуранная (округ №216, Днепровский район) – профессор кафедры менеджмента имени Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования. Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия.

Марьяна Безуглая (округ №217, Оболонский район) – руководитель программы "Реформа система медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины" в Министерстве обороны. Окончила Национальный медицинский университет имени Богомольца и Украинскую военно-медицинскую академию.

Дмитрий Гурин (округ №218, Святошинский район) – урбан-активист, общественный деятель. По данным издания Наші гроші, Гурин связан с киевским застройщиком Андреем Ваврышем.

Николай Тищенко (округ №219, Святошинский район) – телеведущий (шоу Ревизор и МастерШеф) и владелец сети ресторанов Наша карта.

Анна Бондарь (округ №220, Подольский район) – генеральный директор директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Заслуженный архитектор Украины. В 2012-2015 годах – руководитель службы градостроительного кадастра департамента градостроения и архитектуры КГГА. В 2015-2016 годах – и. о. главного архитектора Киева. Нардеп Лещенко называет Бондарь протеже застройщика Ваврыша. Примечательно, что именно Ваврыш совсем недавно презентовал лично Зеленскому концепцию нового Офиса президента в Украинском доме.

Анна Пуртова (округ №221, Печерский район) – разработчик концепции электронного образования. Занималась предпринимательской деятельностью в области информационный технологий и диджитал. Основатель киевской компании Anyway, которая организовывает обучение студентов за границей. При этом филиал этой компании зарегистрирован и в Москве и Пуртова является его учредителем. В 2017 году московский филиал официально заработал 2,2 млн российских рублей.

Роман Грищук (округ №222, Соломенский район) – художний руководитель студии Мамахохотала. Окончил Национальный технический университет КПИ. Играл в КВН.

Людмила Буймистер (округ №223, Шевченковский район) – директор и председатель наблюдательного совета Гданской судостроительной верфи (Польша). 75% акций верфи принадлежат украинской корпорации ИСД, принадлежащему нардепу Сергею Таруте и Олегу Мкртчану.

ДВА ДЕСЯТКА ЛЮДЕЙ КОЛОМОЙСКОГО И ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ВЫВОДА О МАЖОРИТАРКЕ ЗЕЛЕНСКОГО

МАЛО "ЛЮДЕЙ ЗЕЛЕНСКОГО". Среди мажоритарщиков очень мало людей, связанных со студией Квартал 95. Их LIGA.net насчитала до 10 человек. Основная часть списка (около 80 человек) – это представители среднего и малого бизнеса, а также люди, которые уже пытались попасть в парламент и горсоветы через другие партии (около 15).

СЛИВ ОБЛАСТЕЙ. Виден откровенный "слив" ряда областей под местных бизнесменов. В частности, Волынскую, Днепропетровскую и большинство Ивано-Франковской области откровенно отдали кандидатам олигарха Игоря Коломойского. А в Запорожской области ряд округов должны легко уйти бизнесмену Вячеславу Богуслаеву. Например, в его округе Слуга народа выставила свадебного фотографа. А в Винницкой области против экс-нардепа от Партии регионов Григория Калетника выставили сотрудника его университета. Кроме того, в списке есть пару человек Авакова и олигарха Виктора Пинчука. Например, адвокат по знаменитому "делу рюкзаков", а также сын экс-советника министра внутренних дел. Пинчука же представляет пиарщик его корпорации Интерпайп.

ЛОББИ КОЛОМОЙСКОГО. Коломойский должен быть доволен. Только в списке мажоритарщиков Слуги народа LIGA.net насчитала более двадцати человек, связанных с олигархом через общий бизнес, партию УКРОП или телеканал 1+1. С учетом людей Коломойского в списке Слуги народа, нынешних мажоритарщиков УКРОПа и Видродження – олигарх может иметь влияние на 60 нардепов нового созыва.

МНОГО ЗАСТРОЙЩИКОВ И АДВОКАТОВ. Большинство округов во Львовской области отдали директором и сотрудникам строительных компаний, а в Киеве несколько округ отвели людям застройщика Подола Андрею Ваврышу. Всего же представителей малого и среднего бизнеса в списке мажоритарщиков около 80. Также в списке есть около 20 адвокатов и 20 работников сферы образования (от ректоров до учителей начальных классов). Кроме того, 16 человек в свое время безуспешно пытались попасть в Раду и горсоветы от разных партий, в том числе от коммунистов. Действующих чиновников и депутатов в списке около 20.

НЕСКОЛЬКО ЗАШКВАРОВ. В списке есть откровенные зашквары. Например, некогда похищенный директор Нефтегаздобычи, дочка директора Лиги Смеха с бизнесом в Крыму, сыновья экс-регионалов, ностальгирующий за Советским Союзом блогер, и, наконец, действующие депутаты местных советов от БПП. Кроме того в списке есть журналист, который еще в апреле публично критиковал Зеленского.

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