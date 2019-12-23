Децентрализация Зеленского. Что это такое и как будет выглядеть

В команде президента Владимира Зеленского хотят провести свою децентрализацию в Украине. Она не сильно отличается от идеи их предшественников. LIGA.net выделила пять главных изменений законопроекта президента.

1. НОВОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Громада - округ - область. Города, поселки и села объединят в громады, которые станут низшей единицей терустройства. Они должны будут регистрироваться как юрлица. Громады будут объединятся в округ, округ – в область.

2. НИКАКИХ СПЕЦСТАТУСОВ В КОНСТИТУЦИИ

Отличаться будет лишь оккупированный Россией Крым, но у Севастополя уберут спецстатус. Этот же статус заберут и у столицы. Правовой статус Киева будет регулироваться законом. То же самое касается и оккупированныых Россией районов в Луганской и Донецкой областях. Особого статуса в Конституции у них не будет. Но статусы общин, округов и областей можно будет регулировать отдельными законами.

3. ПРЕФЕКТ ВМЕСТО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Местные государственные администрации заменят Офисами префектов. Префект назначается президентом с подачи Кабмина. Он будет представителем государства в округах и областях. Его задача – следить за законностью решений местных органов. Он сможет попросить президента или суд отменить решение местной власти, если оно связано с сепаратизмом или противоречит законам. Префект может занимать должность три года и не больше одного раза. Отчитывается перед Кабмином и президентом.

4. НА ГОД МЕНЬШЕ СРОК ПОЛНОМОЧИЙ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ

Полномочия местных депутатов ограничат четырьмя годами (сейчас - 5 лет). Это же касается главы громады. Ежегодно должен меняться глава окружного или областного совета. При этом президент может остановить полномочия досрочно, если префект сообщит ему о нарушении закона чиновником.

5. ГОД НА ОБЪЕДИНЕНИЕ И ВЫБОРЫ

Дедлайн для всех изменений в терустройстве – 1 марта 2021 года. К этой дате местные госадминистрации должны передать права Офису префекта. В течение трех месяцев после вступления в силу законопроекта должны пройти местные выборы.

ТРИ МНЕНИЯ О РЕФОРМЕ

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко называет главный негатив идеи Зеленского: президент сможет досрочно распускать органы местного самоуправления. В документе много юридических недостатков, неоднозначные по содержанию и непонятные по назначению нормы. Не согласен Колиушко и с решением президента исключить префектов из исполнительной власти. Колиушко обращает внимание, что по представлению префекта, президент сможет останавливать решение местных властей, хотя в другой норме написано, что для этого необходимо обратиться в суд.

Эксперт программы U-LEAD Виктор Венцель также обращает внимание на неопределенный статус префектов. "Как по мне, то следует более четко определить статус префекта - он представитель президента, КМУ (или обоих вместе), или он осуществляет функции исполнительной власти", – сказал он LIGA.net. Эксперт считает, что необходимо ввести ответственность префектов за незаконные действия, чтобы они не злоупотребляли положением.

Первый замглавы исполнительной дирекции Всеукраинской ассоциации общин Иван Фурсенко тоже высказывается о нечеткости полномочий префектов – в законопроекте указывается, что они могут выполнять и другие полномочия. "Считаю, что их полномочия должны иметь исчерпывающий перечень с целью недопущения злоупотреблений", – заявил эксперт. Фурсенко считает, что для нормального функционирования необходимо уровнять срок полномочий глав окружного или областного совета с местными депутатами, то есть по четыре года.

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