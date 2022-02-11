Девять часов в Берлине. Путин требовал переговоров с ОРДЛО, Украина отказала: первые итоги

Президент Владимир Зеленский пытается сдвинуть с мертвой точки нормандский формат. Пока – безрезультатно. Германия и Франция заняли крайне осторожную позицию. В украинской делегации ТКГ кивают на торговую зависимость Берлина и Парижа от России. А Россия пытается склонить Зеленского к прямым переговорам с террористами.

Пока в Берлине шли долгие переговоры на уровне советников, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.

В чем тогда смысл формата "нормандии", несет ли он риски для Украины и что (или кто) может помочь закончить войну, – разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 10 февраля в Берлине прошла встреча советников глав стран нормандского формата. Она длилась почти девять часов. Столько же длились аналогичные переговоры две недели назад в Париже. В обоих случаях – ожидаемого прорыва не случилось.





По версии России, Украина отказалась в итоговом документе цитировать минские соглашения о том, что вопросы статуса Донбасса нужно решать в консультациях с его представителями – и это главное разногласие, затянувшее переговоры. В час ночи после переговоров в Берлине глава ОП и представитель Украины Андрей Ермак вышел на брифинг и заявил, что стороны не смогли прийти к "единому документу" . Он надеется, что в начале марта уже трехсторонняя контактная группа (ТКГ) рассмотрит вопрос законопроектов, предусмотренных минскими соглашениями.По версии России, Украина отказалась в итоговом документе цитировать минские соглашения о том, что вопросы статуса Донбасса нужно решать в консультациях с его представителями – и это главное разногласие, затянувшее переговоры.

На предыдущих переговорах в Париже представитель РФ Дмитрий Козак утверждал, что стороны должны сойтись на едином подходе к минским договоренностям. Ермак в свою очередь говорил, что советники договорились приехать в Берлин с "новыми предложениями".

Накануне вылета в Берлин Ермак рассказывал, что одной из основных целей украинской стороны на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью завершения войны на Донбассе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное



Представитель Донецка в украинской делегации ТКГ Сергей Гармаш сомневается, что Ермак возил в Берлин какие-то новые предложения.

"Мы предлагаем готовность к диалогу и соблюдению режима прекращения огня при условии, что та сторона будет его соблюдать, – объясняет Гармаш LIGA.net. – Мы готовы без всяких условий, в отличие от России, провести обмен всех на всех и открыть КПВВ. Мы повезли готовность решать конфликт дипломатическим путем".

В то же время, представителей Украины настораживают позиции Германии и Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон 7 февраля почти шесть часов общался тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле (главное об этом визите мы писали здесь).

По данным Le Figaro, в самолете, летевшем в Москву, Макрон сообщил нескольким журналистам, что идея "финляндизации" Украины – один из вопросов для обсуждения. Сам Макрон после встречи с Зеленским это опроверг: говорит, что не применял к Украине такую формулировку.

Собеседник LIGA.net в руководстве Офиса президента утверждает, что на встрече Зеленского и Макрона тема "финляндизации", – то есть отказа Украины от идеи вступления в НАТО, – не обсуждалась. "Зеленский никогда об этом не слышал", – заверил он.

При этом Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц периодически созваниваются с Путиным. Шольц также посетит Москву 15 февраля.

"Макрон и Шольц ведут переговоры с Путиным, и мы не видим полной картины, – говорит LIGA.net глава парламентского комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко (Слуга народа). – Мы не знаем, о чем они говорят. Но я не вижу с их стороны четких сигналов и стимулов, которые заставили бы Кремль добросовестно вести переговоры".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По мнению Гармаша, в отличие от США, Германия и Франция не могут быть объективными посредниками, когда "тысячи российских военных угрожают войной у наших границ".

"Германия и Франция как никто не заинтересованы в широкомасштабной конфронтации и будут давить на тех, на кого только можно давить. То есть – на Украину. На Россию они давить не могут, потому что они от нее зависят", – считает Гармаш.

Активная фаза агрессии России может отразиться на Германии и Франции миллионами беженцев, перебоями с поставками энергоносителей и торговыми ограничениями. "Потому что санкции придется вводить, если РФ начнет прямое военное вторжение. От этого они уже никуда не денутся", – прогнозирует он.

Мережко считает, что Германия и Франция пытаются уговорить Путина проявить "добросовестность". Также они надеются добиться, чтобы РФ признала себя стороной минских договоренностей. "Но у меня есть ощущение, что успеха в этом направлении нет", – признается он.

С другой стороны, встреча даже на уровне советников, по его мнению, является позитивным сигналом. "Сам факт переговоров снижает риск эскалации РФ вблизи наших границ", – говорит Мережко.

По мнению Гармаша, одна из реальных целей переговоров с окружением Путина для Украины и Запада – выиграть время.

"Тем временем мы вооружаемся и Россия видит, что у нее все меньше шансов для безболезненного вторжения. Иногда смысл переговоров – в самих переговорах", – подчеркивает Гармаш.

Согласен с ним директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. "Любой формат выгоден, если он является альтернативой военным действиям", – сказал он LIGA.net.

Гармаш уверен: проблема – не в рисках нормандского формата, а в том, насколько Украина готова им противостоять.

"Если мы поддадимся на давление Германии и Франции в выгодных Кремлю вопросах, то "нормандия" несет риски для Украины, – считает он. – Если не поддадимся, опираясь на США, то риски минимизируются. Все зависит только от нашей позиции. Нормандский формат – это инструмент. Важно, как мы будем его использовать".

Читайте также: Интервью | Посол в Британии: "Мы обсуждаем военную помощь стран НАТО Украине. На случай катастрофы"

ЧТО ДАЛЬШЕ. По словам Мережко, со своей стороны Украина сделала практически все, что могла. Все упирается в "политическую волю" России.

"Переговоров с подконтрольными Кремлю террористами не будет. Переговоры должны вестись между Украиной и РФ при посредничестве ОБСЕ. Это и есть прямые переговоры", – считает Мережко.

По его мнению, западные страны должны создавать стимулы для Путина, тем самым вынудив его вести добросовестные переговоры. Под стимулами Мережко понимает, в первую очередь, санкции.

"Они могли бы говорить: если Кремль отказывается считать себя стороной минских договоренностей, то будут применены такие-то санкции. Вот это и есть четкий сигнал. Этого пока нет. Все на уровне попыток убедить. Нужны более действенные аргументы", – уверен он.

Именно поэтому Мережко поддерживает привлечение США к переговорам. "Надо помнить, кого Путин боится и с чьим мнением считается. С мнением США он считается. Но все зависит от заинтересованности самих США", – говорит нардеп.

Дубовик не видит в таких переговорах интереса США. "Вашингтон понимает, что это довольно глухой угол, в котором почти невозможен прогресс. Поэтому зачем им туда подключаться?" – говорит эксперт.

Более того, аккурат после завершения берлинских переговоров Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Сделать это следует, используя частные виды транспорта, сообщили в Госдепе США.

Дубовик не видит предпосылок для прорыва в переговорах, потому что Кремлю не интересна другая трактовка минских соглашений.

Единственное, что теоретически может сдвинуть вопрос с мертвой точки, – если Россия признает себя стороной конфликта. "Как это сделать? Здесь вопрос, в первую очередь, к Западу. Он вводит санкции против РФ. Мне непонятно, почему санкции не усиливаются за невыполнение Россией минских соглашений", – недоумевает он.

Гармаш объясняет: без признания России стороной конфликта любые переговоры и дальше не будут иметь результата. И не важно, где они проходят: в Берлине, Париже, Стамбуле или Минске.

Но время пустых переговоров Украина может (и должна) тратить на укрепление Вооруженных сил, считает он: "Чем сильнее наши ВСУ, тем меньше на нас будет давить военный фактор России. Тем меньше ей будет хотеться угрожать Украине вторжением. Если не будет "дамоклова меча", нам будет проще отстаивать свою позицию и добиваться признания от России ее субъектности как стороны конфликта".

Время и место следующей нормандской встречи пока не согласованы.

Читайте также: Разбор | Россия перекрыла для Украины часть Черного и Азовского морей. Цена провокации – до $1 млрд

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.