В России принимают закон, который гарантирует Владимиру Путину пожизненный иммунитет от преследований после ухода с поста президента. В мировой политике немало случаев, когда бывшие лидеры из президентского кресла пересаживались на скамью подсудимых. Очевидно, Путин решил обезопасить себя. От чего? Мы собрали девять примеров, за которые президента России могли бы судить.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Принятый в первом чтении законопроект дает российскому президенту и членам его семьи пожизненные гарантии после ухода с поста. "Чтобы человек, который принимает сейчас решения, чувствовал, что нужен не только сегодня, но и завтра", – заявил спикер нелегитимной Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать. Табу распространяется на жилье, автомобили, средства связи, багаж и переписку.

Теперь, чтобы снять с экс-президента неприкосновенность, Госдума должна сначала выдвинуть ему обвинение в госизмене или совершении тяжкого преступления, а потом Совет Федерации – принять отдельное решение. Причем рассматривать этот вопрос нужно в течение трех месяцев. Дальше обвинение должно быть подтверждено еще и заключением Верховного и Конституционного суда РФ.

На практике это означает, что лишить бывшего президента России неприкосновенности будет практически невозможно, объяснила LIGA.net российский политолог, специалист по поведению российской политической элиты Лилия Шевцова.

"Многие говорят, что законопроект разрешает российскому экс-президенту после отставки совершать уголовные преступления и административные правонарушения. Ибо и после отставки его трудно привлечь к ответственности – так сложна процедура. Для этого нужно преодолеть огромные трудности и разрушить политический и конституционный консенсус", – считает она.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. История знает немало примеров, когда бывшие президенты, покидая пост, отправлялись в тюрьму на длительные сроки.

Экс-президент Бразилии Лула да Силва был приговорен в 2017 году почти к 10 годам тюрьмы. Его обвинили в том, что он с женой не задекларировал роскошный пентхаус в курортном городе Гуаружа, а также незаконно получил 747,8 тысяч долларов от строительной компании OAS в обмен на содействие в получении контрактов с государственной компанией Petrobras.

Президента Южной Кореи Пак Кин Хе в 2016 году объявили импичмент и арестовали, признав виновной в коррупции: 24 года лишения свободы.

Бывший президент Перу Альберто Фухимори в 2007 году получил срок за нарушения прав человека и злоупотребление властью – его арестовали в Чили по ордеру Интерпола. Через два года закончился еще один судебный процесс: Фухимори был приговорен к 25 годам тюрьмы за организацию "эскадронов смерти" в стране в начале 1990-х. Три года назад его помиловали.

Экс-президент Киргизстана Атамбаев приговорен к 11 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и освобождении криминального авторитета.

Бывший президент Сербии и Черногории Светозар Марович в 2017 году получил три года заключения за коррупцию. Он признался, что злоупотреблял должностью ради получения выгоды возглавляемыми им криминальными группировками.

Пожизненный срок выписали экс-президенту Египта Мохаммеду Мурси в 2015 году: признан виновным в руководстве незаконной организацией и краже секретных документов. В прошлом году он скончался в суде от сердечного приступа.

Диктатор Пиночет, развязавший кровавый террор в Чили, был арестован в Лондоне в 1998 году и экстрадирован на родину в 2000-м. В Чили с него сняли сенаторскую неприкосновенность и предъявили около 300 исков: за массовые убийства, похищения, пытки оппонентов, наркоторговлю, незаконную торговлю оружием, операции Кондон и Коломбо. За решетку он так и не попал, – во многом его спас возраст и якобы старческое слабоумие. Но многочисленные судебные процессы продолжались вплоть до его смерти.

Бывший диктатор Аргентины Видела умер в тюрьме, где отбывал пожизненное заключение за преступления против человечности. У таких преступлений нет срока давности: его приговорили в 2010 году за смерть 31 диссидента в годы военной диктатуры (1976-1983).

За такие же преступления (56 эпизодов за 1978-79 годы) получил пожизненный срок еще один аргентинский диктатор Рейнальдо Биньоне.

Наконец, экс-диктатор Виктор Янукович в прошлом году был заочно признан виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны: он приговорен к 13 годам лишения свободы. В еще одном процессе – о разгоне и убийствах на Майдане во время Революции достоинства – суд вынес решение о заочном взятии Януковича под стражу, на днях его отменили в апелляции.

ДЕВЯТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. За время президентства, которое (с коротким и формальным перерывом на Дмитрия Медведева) длится с 2000 года, Путин приложил руку к большому количеству событий, которые могли бы стать предметом уголовного преследования.

Сбитый MH17. 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком. Адвокат родственников погибших говорит, что установка не могла покинуть территорию РФ без отмашки на высшем уровне, и "именно президент РФ Владимир Путин дал разрешение".

Война на Донбассе. Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война". Но летом 2014 года именно регулярная российская армия вошла на территорию Донбасса, убивая украинцев, и присутствует там до сих пор.

Оккупация Крыма. Спланированная военная операция Вооруженных сил РФ по захвату части территории Украины – Крымского полуострова – началась в феврале 2014 года. В марте оккупанты провели в Крыму фейковый опрос, на основании которого объявили Крым своим.

В 2008 году Россия вторглась и оккупировала часть территории Грузии. Война продолжалась пять дней.

Заказные убийства по всему миру. В "расстрельном списке" врагов Путина – Борис Немцов, Анна Политковская (убиты в Москве), отравление Александра Литвиненко, странные смерти Бориса Березовского и его друга Бадри Патаркацишвили, покушение Новичком на бывшего российского полковника Сергея Скрипаля и оппозиционера Алексея Навального. И многие, многие другие.

Смоленская катастрофа. 10 апреля 2010 года в результате катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. Среди жертв: президент Польши Лех Качиньский его супруга, предыдущий президент Польши Рышард Качаровский, представители высшего военного командования, партий, общественные и религиозные деятели. Детальные исследования показали, что на элементах корпуса разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.

Серия терактов в России. За годы правления Путина в России произошли десятки терактов: взрывы в метро, подрывы самолетов и поездов. Но наиболее известны два. В 2004 году в результате штурма школы в Беслане (Северная Осетия), где террористы удерживали больше 1000 заложников, погибли 333 человека. В 2002 году террористы захватили свыше 900 заложников в Москве на мюзикле Норд-Ост; во время штурма погибли от 130 до 174 человек, в том числе от примененного спецслужбами газа. Считается, что именно после этого теракта началось усиление политического режима в России, а путинские силовики получили карт-бланш на продолжение войны в Чечне.

Финансирование терроризма. В этом году в США предложили официально внести Россию в список стран, которые спонсируют террористов по всему миру. В числе претензий – продажа оружия движению Талибан в Афганистане, участие российских ЧВК в военном конфликте в Ливии, ведение совместных боевых действий в Сирии вместе с бойцами иранского Корпуса стражей исламской революции и Хезболлы (обе организации признаны в США террористическими). Россия могла предлагать вознаграждение талибам за убийство американских военнослужащих.

Узурпация власти. В этом году в России решили внести поправки в Конституцию и обнулить президентские сроки, которые Путин уже провел на должности президента России. Это позволит ему баллотироваться на выборах в 2024 и в 2030 годах.

Кибератаки. Путин лично приказал в 2016 году совершать кибератаки на кандидата в президенты США Хилари Клинтон, которая противостояла на выборах Трампу. К таким выводам по делу о российском вмешательстве в выборы пришел комитет Сената по разведке. По данным отчета, Путин дал указание взломать серверы, связанные с Демпартией США, чтобы нанести политический ущерб Клинтон.

В 2018-м на выборах в США хакеры ГРУ атаковали по меньшей мере трех кандидатов. А на выборах 2020 – компанию-консультанта Джо Байдена. Такие же кибератаки были зафиксированы на разных выборах во многих странах Европы (особенно масштабная — в Германии), в том числе Украине. В санкционный список ЕС за это попали четверо представителей Главного центра специальных служб ГРУ России.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Появление законопроекта об "амнистии Путина" породило слухи о том, что он собирается в отставку. Их подогревала полуконспирологическая статья в The Sun о том, что Путин серьезно болен (болезнь Паркинсона), в связи с чем намерен уйти в начале 2021 года.

"Это шаг – на всякий случай для Путина. Конечно, в первую очередь для него. Он является для него подстраховкой, если и когда он вдруг уйдет. Он, видимо, думает о разных жизненных путях и о том, что судьба может подарить непредсказуемости", – считает Шевцова.

Но ждать скорой отставки не стоит, уверен российский политтехнолог Аббас Галлямов.

"Никаких оснований искать хитрые объяснения. Сейчас массово вносятся изменения в законодательство после всероссийского опроса летом. Просто Госдума только недавно вышла с каникул", - сказал он LIGA.net.



Во время этого опроса россияне якобы дали согласие на поправки в Конституцию и обнуление президентских сроков для Путина: "Поэтому я тут не вижу оснований думать, что Путин собирается уйти. Нет, он думает о гораздо дальшем будущем. Я уверен, что до 2024 года он не уйдет. И дай бог, если хотя бы в 2024 уйдет".

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