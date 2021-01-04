На аудиозаписях 2012-го якобы глава КГБ Беларуси обсуждает убийство журналиста. Кто их слил, причем тут Лукашенко и как это повлияет на суд в Украине

Спецслужбы Беларуси, возможно, обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, который четыре года спустя действительно был убит – взорван в автомобиле в центре Киева.

Кто слил аудиозаписи из кабинета тогдашнего главы КГБ Беларуси Вадима Зайцева, как они могут повлиять на суд по делу Шеремета (спойлер – похоже, никак) и что о них говорят в окружении Авакова: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Брюссельское издание Euobserver и Беларускі Народны Трыбунал опубликовали расследование, которое может свидетельствовать о причастности высшего руководства Беларуси к устранению Павла Шеремета. На аудиозаписи якобы экс-председатель КГБ Вадим Зайцев вместе с двумя сотрудниками элитного спецподразделения "Альфа" обсуждает способы ликвидации противников Лукашенко, которые слишком много "кукарекают". Эту оперативную группу Зайцев создал для борьбы с политическими противниками Лукашенко.

Запись разговора сделана 11 апреля 2012 года в кабинете Зайцева. На аудио, среди прочих, упоминается ненавистный Лукашенко журналист Шеремет. "По Шеремету нужно сработать, который з*****л б***ь. Сделаем закладку какую-то, чтоб эту крысу б***ь совсем б***ь ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом, но это не так воздействует на сознание людей", – якобы говорит на записях Зайцев.

На видео диалог о Шеремете примерно с 09:25. Всю расшифровку 25-минутного совещания на русском опубликовали здесь.

Один из собеседников отвечает, что "по закладке не будет проблем". Дальше они обсуждают яды от "интересного профессора" из Витебска.

О том, что за заказом может стоять Лукашенко, говорит фраза предположительно Зайцева – что "президент ждет этих четких мероприятий". И внес более $1,5 млн на специальный счет для неформальных операций такого типа: "Но нам надо создать прецедент, чтобы президент увидел результат, да... Сейчас говорить: дайте мне (деньги), мы поедем туда-сюда, мы потратим х**еву сумму денег и результатов не достигнем. Президент скажет: ну, вы ох**ели, мало того, что вы обещаете, так вы еще деньги растырили б**ть, а результатов нету ни**я".

Как КГБ Беларуси следила за Шереметом (скриншоты материалов euobserver.com)

На момент этого разговора Павел Шеремет жил в России. Но КГБ, согласно попавшему к журналистам отчету, даже там за ним следила. Был известен адрес его проживания (уточнялось, что в коттеджном поселке был охраняемый КПП), даты его поездок за рубеж, номер телефона Павла Шеремета и его дочери Елизаветы, номер автомобиля (и то, что при вождении он пользуется очками), время работы в Коммерсанте.

Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве 20 июля 2016 года.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Александр Лукашенко считал Шеремета своим личным врагом, говорит белорусский аналитик Игорь Тышкевич. Основанный по инициативе Шеремета "Беларуский партизан" в 2012 году "очень и очень жестко проходился по беларуской власти".

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С 2008 по 2012 год приказы Лукашенко по его оппонентам старательно отрабатывал председатель КГБ Вадим Зайцев. За это в 2011 году его включили в список белорусских чиновников, на которых наложены санкции Евросоюза. В 2012 году совет Европейского Союза назвал Зайцева ответственным за превращение КГБ в главный орган репрессий гражданского общества, незаконное преследование беларуской оппозиции, пытки политических оппонентов и жестокое обращение с заключенными.

"Зайцев немного туповат, но очень исполнителен. Я это знаю, потому что он лично допрашивал меня, когда меня посадили в 2010 году. Он лично угрожал моей жене и малолетнему тогда сыну физической расправой", – рассказал LIGA.net соперник Лукашенко на президентских выборах 2010 года Андрей Санников. Он был арестован и больше года провел в исправительной колонии (его обвинили в организации беспорядков).

Это человек без моральных качеств, говорит Санников: "И этим, наверное, Зайцев оправдал доверие клана убийц в Беларуси, во главе которого стоит Лукашенко. Это убийца, который участвовал в организации убийств и пыток в Беларуси и, как может следовать из записей, за ее пределами".

Санников считает голос на аудиозаписях Euobserver очень похожим на голос Зайцева. "Я не сомневаюсь в аутентичности. По манере разговора, по убогости лексики это Зайцев. А вот почему это сейчас появилось и какие еще пленки мы услышим – вопрос", – сказал он.

Сливать Лукашенко могли как спецслужбы РФ – чтобы еще больше привязать к себе Беларусь угрозой публикации нового компромата, так и Запад – на фоне массовых протестов в Беларуси. И даже сами беларуские силовики, которые стремятся к смене правящего клана.

Вы знаете, что это за дата – 20 июля? В 2016 году в этот день убили Шеремета. А в 1994 году состоялась первая инаугурация Лукашенко. Это (убийство журналиста) мог быть "подарок", – адвокат Антоненко

Журналистам пленки о Шеремете передал бывший беларуский спецназовец из спецподразделения "Алмаз" (это структура МВД Беларуси) Игорь Макар. Он выехал из Беларуси еще в 2006 году. Макар утверждает, что получил пленки от анонимных источников из КГБ Беларуси в 2012 году и передал спецслужбам США, чтобы предотвратить убийство своего друга Олега Алкаева – его имя тоже упоминается в записях.

В интервью Deutsche Welle на вопрос, могли ли беларуские спецслужбы убить Шеремета, Макар ответил: "Я говорил об этом с информаторами, которые общались с другими людьми из КГБ, и мне было конкретно сказано, что работа по Павлу Шеремету... не останавливалась. По моему мнению, это сделали именно белорусские спецслужбы. Даже по этой записи видно, насколько эмоциональным становится Зайцев, когда речь идет о Шеремете. Я уверен, что Лукашенко поставил установку КГБ устранить Шеремета".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. "Следствие не отрабатывало толком версию с Лукашенко. Хотя вы знаете, что это за дата – 20 июля? Кроме того, что именно 20 июля 2016 года убили Шеремета? Это непростая дата. Для окружения и самого Лукашенко это больший праздник, чем день рождения. Потому что это день его первой инаугурации – 20 июля 1994 года, когда он сел на трон и начал править Беларусью", – сказал LIGA.net юрист Леонид Маслов, который входит в группу защиты Андрея Антоненко. Он не исключает, что убийство могло быть "подарком" Лукашенко к этой дате.

10 декабря Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения обвиняемым в деле об убийстве Шеремета – детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко, музыканту и добровольцу Андрею Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь. Их задержали в конце 2019 года.

Сначала следствие называло Антоненко организатором убийства, Кузьменко – непосредственным исполнителем, а Дугарь якобы проводила разведку вокруг места подрыва автомобиля Шеремета. В мае 2020 года в подозрения внесли коррективы: Антоненко из организатора стал исполнителем по предварительному сговору, Дугарь – пособником, а Кузьменко осталась исполнителем.

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В первом тексте подозрения, обнародованном в Facebook адвокатом Кузьменко Добошем, говорится, что "преступная группа" увлеклась "ультранационалистическими идеями", а Антоненко культивировал "величие арийской расы". "Вся конструкция обвинения была и осталась сумасшествием. Что с арийскими идеями, что с мотивом о дестабилизации, который озвучил Аваков", – считает Маслов.

В то, что опубликованные аудиозаписи перевернут ход дела, Маслов не верит. Но не исключает, что (если эти записи настоящие) следствие могли сознательно уводить в сторону от Лукашенко – потому что "о беларуском следе слишком быстро забыли".

Национальная полиция заявляет, что еще в прошлом месяце с помощью Службы внешней разведки получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета. "Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распожение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления", – сообщил LIGA.net замглавы МВД Антон Геращенко.

Записи никак не влияют на статус трех лиц, которым предъявлено подозрение в исполнении заказа убийства Шеремета и пособничестве, – Геращенко

Геращенко подчеркнул: записи "никак не влияют" на статус трех лиц, которым предъявлено подозрение в исполнении заказа убийства и пособничестве. Дело по заказчикам выделено в отдельное уголовное производство, расследование продолжается, напомнил он.

Нацполиция получила разрешение на следственные действия в одной из европейских стран.

МИД Украины не реагирует на слив аудиозаписей по официальным дипломатическим каналам (вызывать посла или направлять ноту протеста Беларуси). "Сначала надо все проверить, – сказали LIGA.net в пресс-службе МИД. – Тогда будем обсуждать шаги. На этом этапе – пока нет".

Уверенности на 100%, что аудиозаписи правдивы, сейчас быть не может. Эксперты Центра медиа криминалистики США (Университет Колорадо) не смогли идентифицировать говорящего на записях 2012-го года, – звук слишком низкого качества с технической точки зрения, – но и не обнаружили на пленках явных следов аудио-манипуляций. Сотрудник разведки одной из стран НАТО, который был знаком с Вадимом Зайцевым, заявил Euobserver, что голос на аудиозаписях – похож на голос бывшего председателя беларуского КГБ.

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