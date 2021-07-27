Джей Ло арендовала яхту Ахметова, Украине нужно взрослеть. Что надо знать утром

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Рекомендує Борис Давиденко, головний редактор LIGA.net. Дженніфер Лопес і Бен Аффлек орендували яхту Ріната Ахметова

Що відбувається? Вже другий член клубу українських мільярдерів виставляє на продаж свою яхту. Дорогою засновника МХП Юрія Косюка пішов найбагатший українець – Ринат Ахметов.

На продаж виставлена його яхта Valerie, 85-метровий п’ятипалубний човен, що вміщує 17 гостей та 27 членів екіпажу.

Ахметов хоче отримати за яхту 120 млн євро. Для розуміння, у Косюка човен майже такий самий, а коштує всього на 1 млн дешевше.

Найцікавіше, як ЗМІ дізнались, що Ахметов продає Valerie: його яхту орендувала зіркова пара Дженніфер Лопес і Бен Аффлек для святкування дня народження актриси. Тиждень оренди схожої яхти коштує близько $2 млн. До речі, раніше Ахметов свою яхту в оренду не здавав. Дедалі більше переймаюсь за українських мільярдерів. Більше за лінком.

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Рекомендує Петро Шуклінов, керівник суспільно-політичної редакції. Кравчук після операції вже місяць у реанімації, його підключили до апарату ШВЛ

Перший президент України Леонід Кравчук вже місяць в реанімації. Президент переніс операцію на серці і дуже повільно відновлюється. Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Леоніду Макаровичу 87 років. Сподіваюся, він витримає це випробування. І пройде його так само, як і всі попередні в його житті – "між крапельками". Проскоче і вийде з лікарні здоровим і повним сил. Ще багато треба зробити, пане президенте. Більше за посиланням.

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Рекомендує Тетяна Павлушенко, редакторка розділу "Думки". Українцям потрібно дорослішати. Ця моя теза викликала дискусію. Хіба я щось не те сказав?

Україні та українцям потрібно зробити лише одну річ – подорослішати, припинити вірити в Святого Миколая з його подарунками під подушку та взятися за розум. Таку тезу повторило багато лідерів думок, політологів та небайдужих громадян після того, як США та Німеччина дали зелене світло добудові російського газопроводу Північний потік-2. Нам просто потрібно зрозуміти, що Україна – не пуп Землі, весь світ не має обертається навколо нас. Домовленості США-Німеччина лише підтвердили – Україні потрібно припинити весь час сподіватися на чиєсь сильне плече і скиглити, коли вже дорослі країни розв’язують свої дорослі питання. Україні не просто треба дорослішати, це треба робити негайно і дуже швидко, вважає Валерій Пекар. Та чи готова до цього українська влада та суспільство. Це вже інше питання. Більше за посиланням.

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