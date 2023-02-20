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ФОТО | Джо Байден в Киеве: перекрыты улицы и воздушная тревога – фоторепортаж

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Джо Байден в Киеве: перекрыты улицы и воздушная тревога – фоторепортаж - Фото
Джо Байден в Киеве возле Михайловского златоверхого собора (Фото: ОП)
20.02.2023, 14:11

20 февраля президент США приехал в Украину с неанонсированным визитом. LIGA.net собрала фото события. (Все фото: Офис президента Украины)

С самого утра в Киеве перекрыли ряд улиц, что стало причиной пробок на дорогах и бурного обсуждения в соцсетях причины ограничения движения.

Впоследствии в сети и новостях появилась информация, что в Киев приехал президент США Джо Байден. Американский лидер был замечен на Михайловской площади вместе с президентом Владимиром Зеленским, где они почтили память погибших украинских воинов.

Владимир Зеленский подтвердил визит американского лидера и добавил, что Байден приехал в Украину впервые с начала полномасштабного российского вторжения. После появления публичной информации по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Президент Украины отметил, что будет говорить с Президентом США о ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжелые времена.

Со своей стороны, Джозеф Байден отметил важность своего присутствия сегодня в Украине, которая демонстрирует поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украинского государства.

Американский президент также анонсировал, что Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью $500 млн. Он будет предусматривать боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

На Аллее смелости в Киеве установили доску с именем Джо Байдена.

Президент США также рассказал о намерении обсудить, как Соединенные Штаты и союзники могут эффективно помочь Украине в борьбе за свободу и независимость.

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