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Тема дня | Джонсон не вернулся. Новым премьером Британии станет Сунак: что это значит для Украины

Цей матеріал також доступний українською
Джонсон не вернулся. Новым премьером Британии станет Сунак: что это значит для Украины - Фото
Риши Сунак (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
24.10.2022, 18:18

Риши Сунак станет новым премьером Британии. Он обещал помочь победить Путина и восстановить Украину, но приходит к власти в условиях кризиса

Риши Сунак станет новым премьером Британии. Он сыграл важную роль в кабинете Джонсона для помощи Украине, а летом обещал первым делом на посту премьера приехать в Киев и помочь победить Путина.

"Какие бы изменения ни происходили в нашей стране, мы, британцы, всегда будем вашим самым сильным союзником, - заявлял он в День независимости Украины. – Обещаю, что Соединенное Королевство будет другом Украины на всю жизнь... Деспоты... не победят".

Сунак приходит к власти на фоне экономического и политического кризиса в Британии. Могут ли внутренние проблемы отодвинуть Украину на второй план, кто в его кабинете будет отвечать за внешнюю политику, найдется ли место Джонсону – коротко от LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Риши Сунак со второй попытки станет лидером Консервативной партии и премьер-министром Великобритании. Его конкурентка, лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не заручилась необходимой поддержкой 100 парламентариев-консерваторов.

Сунак вступит в должность после аудиенции у короля Карла III и заменит свою бывшую соперницу Лиз Трасс, которая уходит в отставку.

Перед гонкой за кресло премьера Сунак заявил, что "починит экономику" – он приходит на Даунинг-стрит в разгар кризиса.

СПРАВКА. Сунак известен британцам как министр финансов, который более-менее удержал на плаву экономику во время пандемии коронавируса, говорит LIGA.net Егор Брайлян, исследователь британской истории и журналист-международник.

Сунаку – 42 года, имеет индийское происхождение. Начинал карьеру в одном из крупнейших инвестиционных банков Glodman&Sahcs, работал в финансовой сфере в лондонском Сити и считается одним из самых богатых политиков Великобритании.

Летом Сунак обещал, что первый международный визит совершит в Киев. А на День независимости Украины опубликовал в Kyiv Post письмо: "Вместе мы должны не только победить Путина, но и не дать ему больше причинить вред вашему народу, создав еще более сильную Украину".

Для его правительства одной из главных задач будет не допустить перевыборов, иначе на них победят лейбористы, отмечает Брайлян. И Сунак здесь выглядит компромиссным вариантом, который обещает стабилизовать ситуацию в Британии поэтапно, без радикальных шагов.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Сунак сыграл важную роль в правительстве Джонсона по вопросу российско-украинской войны. Именно через его подпись как министра финансов весной проходила вся помощь Украине и санкции против РФ, отмечает для LIGA.net Егор Брайлян.

"Сунак был основным человеком, который подписывал счета для предоставления Украине помощи. Джонсон принимал политическое решение о поддержке, оружии, санкциях – а Сунак все это согласовывал. Без Сунака ничего этого не было бы", – говорит Брайлян.

Главным вызовом для нового премьера будет экономическая ситуация, говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко: "Я надеюсь, несмотря на серьезность внутренних проблем в Британии, вопрос Украины не отойдет на второй план".

Сунак летом обещал "удвоить усилия и укрепить политику полной поддержки Украины, которую так умело проводил Джонсон". Выполнение этого обещания во многом будет зависеть от двух людей в кабинете Сунака – министров иностранных дел и обороны, говорит Брайлян.

Эксперт не исключает, что на пост главы МИД может вернуться Борис Джонсон, с которым Сунак на выходных провел переговоры.

Сунак находится в довольно резкой партийной оппозиции к экс-премьеру, не согласен с этим сценарием Александр Краев, эксперт центра внешней политики "Украинская призма". Например, Сунак был первым из старших министров, которые летом призвали Джонсона к отставке.

"Они не будут враждовать. Но я сомневаюсь, что Сунак пригласит Джонсона в кабинет", – говорит Краев LIGA.net.

Нынешний министр обороны и сторонник Украины Бен Уоллес в июле обвинял Сунака в "блокировании" жизненно важных расходов на оборону и заявлял, что они должны составить 3% ВВП. Также он поддержал Лиз Трасс, когда с ней за пост премьера боролся Сунак.

Если Уоллес покинет должность при Сунаке, новым министром обороны может стать глава оборонного комитета Тобиас Элвуд, считает Брайлян.

Элвуд критикует Трасс с Джонсоном, но поддерживает Украину. Накануне вторжения он из Киева призывал НАТО действовать решительнее и разместить в Украине дивизию. Летом он посетил Одессу и грозил россиянам 5 статьей Договора о НАТО в случае катастрофы на ЗАЭС.

Потенциально Уоллес может остаться в правительстве для баланса в партии. "Уоллес пережил многих премьеров, – объясняет Краев. – Он почти незаменим прямо сейчас, когда идет процесс перевооружения и усиления армии. Трудно представить, что они найдут профессионала уровня Уоллеса, такого оратора и харизматичного политика".

В Консервативной партии состоят политики самых разных взглядов, но все они поддерживают Украину, констатирует Брайлян: "А их внутренние распри непосредственно на Украину мало повлияют".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Сунак в первые дни и недели не будет целенаправленно заниматься Украиной, а сконцентрируется на внутренних делах, прогнозирует Краев. Но поддержка Британии от этого не пострадает.

"Британия уже действует по отработанным механизмам, – говорит Краев. – Есть определенные программы – тренировка войск, предоставление вооружения, финансовая поддержка.  Вопрос не в том, что этим нужно заниматься, вкладывать ресурсы и время. Эту систему уже можно просто не трогать, она будет работать сама".

Сунак выглядит как умеренный центрист, он не склонен к резким шагам, которые бы поляризовали общество, отмечает Брайлян. И поворота в сторону примирения с РФ "ради экономики" не будет, добавляет Краев.

Политика Британии по Украине сформировалась, в истэблишменте много друзей, констатирует нардеп Мережко: "Поэтому я надеюсь, что интенсивность контактов между Британией и Украиной не снизится".

Также маловероятно, что перевыборы в британский парламент состоятся в этом году, считает Брайлян. Но даже если лейбористы или другие партии придут к власти – волноваться не стоит.

Все партии – консерваторы, лейбористы, социал-демократы и даже шотландские националисты – заявляли, что могут найти согласие между собой только на теме Украины, отмечает Краев.

"Будет ли правительство лейбористов или любое другое – у меня сомнений нет, что поддержка Украины останется, – говорит он. – Это стратегический уровень отношений, уровень национальных интересов Соединенного Королевства  – сдержать Россию и поддержать Украину".

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Джонсон не вернулся. Новым премьером Британии станет Сунак: что это значит для Украины

Журналист LIGA.net
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Консервативная партия Борис Джонсон Бен Уоллес Лиз Трасс риши сунак премьер-министр великобритании Тобиас Элвуд
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