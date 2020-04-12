Джонсон в реанимации, обыски у Черновол и коронавирус у тигра: новости недели

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Карантин продлится до мая, после этого будут "новые стандарты жизни" - Шмыгаль

Полиция следит за соблюдением карантина (Фото: пресс-служба НПУ)

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Украине, вероятнее всего, будут действовать до начала мая. К этому времени власть должна подготовить "новые социальные стандарты жизни" для украинцев. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

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"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений", - сказал Шмыгаль.

К этому времени, по его словам, должны быть подготовлены "новые социальные стандарты жизни" для украинцев.

"В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - сказал премьер.

Он также сказал, что необходимо переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни.

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