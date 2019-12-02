Доллар меньше 24 грн и покушение на депутата. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 2 декабря. Погода -2-+2, курс доллара 23.97. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Доллар рекордно подешевел и стоит уже меньше 24 грн. Это не предел

Что случилось. Доллар впервые за четыре года стоит меньше 24 грн: к концу недели (29 ноября) гривня на межбанке укрепилась на 13 копеек до 23,97/23,99 грн/$. На наличном рынке большинство банков продавали доллары в диапазоне 24-24,1 грн/$.

Какие причины.

Последний в этом году аукцион Минфина по продаже 4-летних облигаций внутреннего госзайма вызвал ожидаемый ажиотаж среди иностранных инвесторов. Ведомство привлекло в бюджет 2,4 млрд грн.





Нафтогаз вышел на рынок с крупной продажей валюты.





Низкая активность импортеров (прежде всего ритейлеров), которые осенью обычно увеличивают покупки валюты под предновогодние поставки продукции.





День благодарения – в четверг в США был официальный выходной. Для украинских банков это означало, что невозможно было проводить сделки клиентов в долларах через счета своих американских банков-корреспондентов.





НБУ опять сдержал гривню. За неделю регулятор купил $184 млн для пополнения золотовалютных резервов.

Что дальше. Прогнозный диапазон на следующую неделю: 23,8 – 24,2. Больше читайте по ссылке.

"Резкий товарищ". Кто такой Соболев, сын которого погиб. И что известно сейчас о деле

Что случилось. В воскресенье, 1 декабря, в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился депутат Киевского областного совета от Блока Петра Порошенко Вячеслав Соболев. В результате нападения погиб его трехлетний сын Александр.

Кто такой Соболев. Уроженец Енакиево. В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР".

В 2002 году Соболев был избран депутатом Донецкого городского совета от союза "За единство, согласие и возрождение", который в свое время создал Виктор Янукович. В 2005 году Соболев был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко, а в 2006-2007 годах – государственным инспектором департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО. В 2010-2011 годах работал в НАК Нафтогаз Украины на должности заместителя главы правления.

Кто мог заказать убийство. Однозначного ответа на этот вопрос у правоохранителей на данный момент нет. Одна из версий - это давний конфликт Соболева с Артуром Емельяновым. Емельянов родом из Донецка, в 2010-2014 годах был заместителем председателя Высшего хозяйственного суда Украины. В 2018 СБУ уличила его в финансировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Вторая версия - бизнес на неподконтрольной территории. У Соболева остались магазины на оккупированной территории. Больше читайте по ссылке.

"Убийца" телефонисток. Как американский гробовщик изобрел телефонную АТС

Алмон Строуджер был владельцем похоронного бюро в Канзас-Сити, штат Миссури. Его фирма обслуживала чуть ли не половину всех погребений в городе. Но с появлением телефона заказы у Строуджера стали падать.

Оказалось, что телефонисток обучала жена конкурента Строуджера. Когда абонент просил соединить с похоронным бюро, заказ автоматически уходил ее мужу.

Строуджер задумался, как исключить человеческий фактор из процесса соединения абонентов. Он придумал декадно-шаговой искатель – устройство, которое соединяло между собой провода абонентов без участия телефонистки. Работающая модель родилась в 1888 году. Именно эта штука на десятки лет стала основным компонентом автоматических телефонных станций (или АТС).

В 1892 году он открыл компанию Strowger Automatic Telephone и начал внедрять новинку. Первым городом стал Ла Порте, Индиана. Телефонная система преобразилась. “Барышень” постепенно автоматизировали. Конкуренция стала более честной. Больше читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. В Украине стартует пробная перепись населения. С 1 по 26 декабря пробная перепись населения пройдет в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Цель переписи – тестирование методов и инструментов, а не подсчет числа жителей.

2. Саудовская Аравия возглавила G20. СА сменила Японию и стала первой арабской страной, где пройдет саммит Большой двадцатки. Своими приоритетами в G20 страна видит защиту климата и прав женщин.

3. "Дочка" российского госбанка перестает обслуживать ФОПов. Проминвестбанк закрывает счета ФОПов. Ранее банк прекратил обслуживание физлиц и закрыл интернет-банкинг.

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