Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. "За" проголосовали 283 нардепа. Из них от Слуги народа – всего 192. "Протащить" его президентской силе помогли, среди прочих, депутаты от экс-ОПЗЖ – как в первом чтении, так и сейчас.

Фракции Слуга народа действительно приходится искать политических союзников, но это ситуативная поддержка, признает в комментарии LIGA.net глава парламентского комитета по гуманитарной и информационной политике, депутат от СН Никита Потураев.

Член депутатской группы Платформа за жизнь и мир (состоит из обломков ОПЗЖ) Юрий Павленко уверяет LIGA.net, что никакой коалиции с властью нет, а голосуют они "за важные для страны законы".

Почему монобольшинству приходится искать помощь у других групп и фракций и на что могут менять голоса: разбор LIGA.net.

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Когда монобольшинство сломалось?

В 2019 году Слуга народа зашла в Верховную Раду с рекордными результатами – получила наибольшее количество депутатских кресел за историю независимости. Тогда ни одного дополнительного "спасательного" голоса не требовалось – даже в "турборежиме".

Серьезные публичные конфликты и противостояния в СН начались весной 2020-го при рассмотрении "антиколомойского закона" – так неофициально назвали закон о невозвращении банков бывшим собственникам и ограничение размера возможных компенсаций.

После первого чтения в законопроект дали рекордные более 16 000 поправок. Большее количество – именно от представителей СН.

В течение 2020-2021 годов в среднем кнопку "за" нажали только 84% (206 из 247 депутатов) от Слуги народа, объясняет LIGA.net главный редактор проекта "Рух Чесно" Александр Салиженко.

Полномасштабное вторжение России сделало основными "донорами" голосов для СН группы, в которые объединились члены бывшей ОПЗЖ.

Справка Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) – запрещенная пророссийская политическая партия. 14 апреля 2022 года Верховная Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ в связи с решением Совета нацбезопасности и обороны. 12 мая 2022 года о роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.



На "обломках" ОПЗЖ образовалось две депутатские группы: Платформа за жизнь и мир, которую возглавил Оппозиционная платформа – За жизнь (ОПЗЖ) – запрещенная пророссийская политическая партия. 14 апреля 2022 года Верховная Рада приостановила деятельность фракции ОПЗЖ в связи с решением Совета нацбезопасности и обороны. 12 мая 2022 года о роспуске фракции ОПЗЖ объявили в парламенте.На "обломках" ОПЗЖ образовалось две депутатские группы: Платформа за жизнь и мир, которую возглавил Юрий Бойко , и Восстановление Украины – ее сопредседателем стал Игорь Абрамович. В последнюю входит также часть депутатов, вышедших из фракции Слуга народа.

И это повлияло на показатели работы самих нардепов, которые были в запрещенной партии, говорит главред Честно.

"В декабре 2021 года представители ОПЗЖ были лидерами в "неголосованиях" – то есть их карточки стояли в слотах, но никаких кнопок депутаты не нажимали. Если и голосовали, то процент "против" был одним из самых больших в созыве. A вот после большого вторжения начали голосовать "за", – добавляет Салиженко.

Это системная история. Хотя СН де-юре и сохраняет монобольшинство.

13 декабря 2023 года Рада приняла законопроект о реформировании сферы градостроительства. Собрали 228 "за" – из необходимых 226. Слуга народа дала 176 голосов. Критические "за" докинули группы Платформа, Доверие, Восстановление Украины и За будущее.

В феврале того же года голосовали за изменения для привлечения инвестиций с целью быстрого восстановления Украины. Решение поддержали 234 голосами, из них от СН – 169. Платформа дала 17 из 22 голосов.

Инфографика голосований (Иллюстрация: Александр Чепига/LIGA.net)

Когда вышла первая редакция законопроекта о мобилизации, народный депутат Юрий Бойко убеждал: инициативу правительства в Платформе не поддержат. А уже во время голосования в первом чтении 17 депутатов из возглавляемой им группы – то есть все, кто был в зале, – нажали "за". От СН дали 178 голосов.

"Приходится искать союзников". Позиция Слуги народа

Никакой коалиции между Слугой народа и экс-членами ОПЗЖ нет, говорят как во властной фракции, так и в Платформе. А не под запись один из нардепов СН признает: именно экс-ОПЗЖ – главные "доноры голосов".

Слуге народа приходится искать союзников, признает в комментарии LIGA.net глава комитета по информполитике Потураев.

Он объясняет это на примере законопроекта о мобилизации.

"Это был проект, от которого зависит выживание страны в ближайшие месяцы. А его в первом чтении обеспечила наша фракция и бывшие члены ОПЗЖ. А те фракции, которые не пророссийские, не голосовали или голосовали желтыми кнопками (воздержался. – Ред.)", – говорит Потураев.

Признает: на сегодняшний день СН не может исключительно только своими голосами обеспечить результативное голосование по каждому закону.

"Потому что у фракции есть, условно говоря, группа Разумкова. Они имеют особое мнение, хотя эта группа тоже неоднородная. Иногда договариваемся с Доверием и За будущее. Иногда Голос с нами, иногда нет. Батькивщина отчасти в некоторых вопросах поддерживает", – говорит Потураев.

Никакой неофициальной коалиции нет, утверждают в Платформе за жизнь. "Не торгуемся с властью", – говорит LIGA.net нардеп Павленко.

"Насчет закона о мобилизации – там было много наших замечаний, часть из которых была учтена. Есть законы, которые мы голосуем против и не соглашаемся с позицией власти – о религиозных организациях [запрет УПЦ Московского патриархата], например", – добавляет Павленко.

Разговоры о союзе с президентской силой он называет попыткой "дискредитации группы и партии власти".

"Мы идем на компромисс, и нам идут навстречу, – добавляет Павленко. – Но исключительно по конкретным законам и формулировкам".

Впрочем, в самой СН не под запись не скрывают: чаще всего голосами им помогают именно бывшие депутаты из ОПЗЖ.

Постоянно "подголосовывают" также депутатские группы Доверие и За будущее, говорит LIGA.net нардеп из монобольшинства.

"Фракцию поделили на "пятнашки" – группы по 15 нардепов, чтобы легче было коммуницировать. В каждой есть глава группы. Он решает бытовые вопросы, присылает повестку дня", – объясняет источник в СН.

"Бартерная система". На что меняют голоса

Монобольшинство – красивый лозунг, существовавший в первые месяцы работы Рады, объясняет LIGA.net председатель Комитета избирателей Алексей Кошель.

"Около четырех первых месяцев голосов СН действительно хватало. В период перед большой войной фракция давала 180-190 голосов в среднем. Более 200 уже было редкостью", – говорит Кошель.

Работает система по "бартеру". В обмен на голоса экс-ОПЗЖ в зал могут не выносить правительственный проект, позволяющий лишать мандатов депутатов местных советов от запрещенных партий, считает Кошель. Проект находится в Раде с лета 2022 года.

До 24 февраля власти "меняли" голоса ОПЗЖ на должности в регионах, неоткрытие или закрытие уголовных производств, говорит LIGA.net председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин (Голос). А большое вторжение и работа СБУ открыли дополнительные механизмы.

"Шутим, что экс-члены ОПЗЖ стали политическими заложниками. По многим из них есть основания открывать уголовные производства. И по части из них уже идут процессы. У нас и глава СБУ, и генпрокурор назначаются с серьезным влиянием президента, поэтому это самый легкий механизм для договоренностей", – говорит Юрчишин.

Бывшие члены запрещенной партии до сих пор в парламенте остаются на руководящих должностях в комитетах, напоминает Салиженко.

Справка В составе Платформы – 22 депутата. 14 из них занимают руководящие должности в комитетах или группах межпарламентских связей. Среди них:



– Юрий Загородний – председатель подкомитета по вопросам депутатской этики;

– Александр Колтунович – председатель подкомитета по вопросам государственной экономической политики комитета по вопросам экономического развития;

– Михаил Макаренко – заместитель председателя комитета по вопросам здоровья, председатель подкомитета по вопросам оздоровления и материнства;

– Михаил Папиев – секретарь комитета по вопросам регламента;

– Григорий Суркис – секретарь комитета по вопросам молодежи и спорта;

– Юлий Иоффе – заместитель председателя комитета по вопросам энергетики;

– Сергей Ларин – секретарь комитета по вопросам цифровой трансформации;

– Григорий Мамка – заместитель председателя правоохранительного комитета;

– Василий Нимченко – первый заместитель председателя правового комитета. В составе Платформы – 22 депутата. 14 из них занимают руководящие должности в комитетах или группах межпарламентских связей. Среди них:– Юрий Загородний – председатель подкомитета по вопросам депутатской этики;– Александр Колтунович – председатель подкомитета по вопросам государственной экономической политики комитета по вопросам экономического развития;– Михаил Макаренко – заместитель председателя комитета по вопросам здоровья, председатель подкомитета по вопросам оздоровления и материнства;– Михаил Папиев – секретарь комитета по вопросам регламента;– Григорий Суркис – секретарь комитета по вопросам молодежи и спорта;– Юлий Иоффе – заместитель председателя комитета по вопросам энергетики;– Сергей Ларин – секретарь комитета по вопросам цифровой трансформации;– Григорий Мамка – заместитель председателя правоохранительного комитета;– Василий Нимченко – первый заместитель председателя правового комитета.

Эта система построена на частных интересах. Юрчишин отмечает: "Да, иногда это используется для принятия действительно важных вещей". Но ключевой риск – легализация людей, работавших в рамках "русского мира", добавляет нардеп: "И нет гарантий, что они не продолжают это делать".