Дороги Зеленского, Кернеса с COVID-19 перевозят лечить в Германию. Что надо знать утром

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Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем Большой стройки

Отгадайте загадку: по телевизору хвалят, а в интернете ругают. Правильно! Большое строительство президента Зеленского.

Мы решили разобраться, где же правда - в телесюжетах, расхваливающих качество отремонтированных дорог или в журналистских расследованиях, доказывающих картельный сговор и завышение цен. Мы собрали миллион цифр и поговорили с десятком экспертов. Если коротко - строят быстро, очень дорого, а про качество никто не знает, его пока просто некому хорошо контролировать. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции.

Кернеса с COVID-19 перевозят на лечение в Германию, за ним прилетел самолет - СМИ

"Я против закрытия метро Харькова и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться". Геннадий Кернес, март 2020 года.



Теперь Кернеса вывезли на лечение в Германию, говорят журналисты. Тяжелая форма. Якобы коронавирус привел к инсульту. Больше месяца Кернеса никто не видел - он был в больнице. И теперь его будут спасать в Германии.



Кернес - это практически точный портрет любого "крепкого хозяйственника". Какой город ни возьми - найдется свой местный Кернес, который лучше всех знает, как спасать людей, что нужно делать. Пока сам не попадает в больницу.



Украина на 11-м месте в Европе по количеству смертей в результате COVID-19. И на 7-м по общему количеству подтвержденных случаев заражения. Официально. Мы продолжаем сползать в новую волну. А министр здравоохранения, тем временем, баллотируется от Слуги народа в депутаты в Одессе.



25 октября в Украине день голосования на местных выборах. По всей стране снова изберут "крепких хозяйственников". Рейтинги подтверждают.



С одной стороны, избиратель крепхозов получит лавочки и скверы (это хорошо). С другой стороны, самолет и лечение в Германии в предвыборный контракт не войдут. Как голосуем - так и живем. Больше по ссылке.

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Дитина не хворіла, але в школі або дитячому садку вимагають довідку: що робити батькам

Батьківські групи в соцмережах майорять феєричними розповідями мам і татів, як у них вимагають розмаїті довідки в садок або школу. Це - творчість конкретних людей на місцях. Юрист ГО "Батьки SOS" Роман Бондаренко пояснює батькам, як захистити свої права перед фантастами-керівниками їхніх садків чи шкіл. Більше за лінком.

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