Дороги Зеленского, короли коронавируса, киберпартизаны Беларуси. Что надо знать утром

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Глава Укравтодора: какие дороги строят для Зеленского и почему в смете есть странные цифры

Вы навряд ли знаете, как выглядит Александр Кубраков (я тоже до прошлой недели не знал). А зря, это человек, который распоряжается огромными деньгами, и выяснить, чистоплотно ли он это делает – важная задача. Кубраков возглавляет Укравтодор, который в этом году получит и потратит на дороги более 125 млрд грн. К Кубракову у журналистов-расследователей и антикоррупционеров много претензий, мол, выстроил олигополию на рынке, и 5-7 крупнейших компаний наживаются, завышая цены на ремонт дорог в разы.

Мы задали большинство вопросов, и Кубраков как мог внятно на них ответил. Например, он уверяет, что Укравтодор строит дешевле 1 км дорог, чем ЕБРР и другие МФО. Он открыто говорит, что в сметах компаний булщит, потому что из-за завышенных позиций они финансируют регуляторные ограничения.

Не скажу, что я вышел с интервью с четким ответом на вопрос, так кто же такой Кубраков – герой Украины, который раскачал Автодор на ремонт дорог рекордными темпами, или злой гений, построивший схему по вытягиванию из государства десятков миллиардов гривень. Почитайте, может вы поймете. Больше по ссылке.

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Короли коронавируса. Как устроен рынок тестов на COVID-19 и кто на них зарабатывает

Поймал простуду – делай тест на коронавирус. Сезон ОРВИ и сходство симптомов создали для медицинских лабораторий идеальные условия для заработка. Цены на тесты при этом никто не регулирует стоимость услуги в государственных (попробуй попади!) и частных лабораториях отличаются в разы.

С начала года украинцы уже потратили на тесты более 800 млн гривень. До конца года эта цифра может вырасти до 3 миллиардов. Мы знаем, кто получил львиную часть этих денег. Больше по ссылке.

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Киберпартизаны против Лукашенко: как маленькая армия айтишников взламывает диктатуру

А что там в Беларуси? Не следите? А зря. Несмотря на то, что протесты перешли в долгоиграющий формат, у соседей происходят уникальные вещи. Режиму Лукашенко объявили войну на новом фронте – в киберпространстве. Анонимные хактивисты выводят из строя государственные сайты, публикуют личные данные силовиков и транслируют на государственных каналах кадры жестких столкновений полиции с протестующими. В таком режиме воевать можно годами – при грамотном техническом подходе поймать подготовленных киберпартизан не выйдет. Технологии позволяют современному протесту против диктатуры быть анонимным, распределенным и удивительно эффективным. Как группа киберпартизан взламывает режим последнего диктатора Европы – читайте в нашем материале. Больше по ссылке.

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Tinder: як на нас впливають додатки для знайомств та як знайти свою людину там

Не смійтеся, бо поговоримо сьогодні про Tinder. Так-так, той самий Tinder. Виявляться, що кожні п'яті стосунки в світі починаються онлайн. А 13,6% знайомств у Tinder потенційно приведуть до весілля. Психотерапевтка Марта Приріз пояснює, що з нами роблять застосунки для знайомств і в чому небезпека залипати у них місяцями. Більше за лінком.

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