Дронопад в России: что происходит и почему беспилотники пока не долетают до Москвы

В последние дни россияне регулярно сообщают о падении неизвестных беспилотников. Часто – под Москвой и без поражения объектов.

"От дрона за $10 000 не стоит ожидать эффективности крылатой ракеты за $1,5 млн… Но если дрон или несколько залетят в Москву, то начнут работать ЗРК, – говорит LIGA.net военный эксперт Олег Катков. – Их ракеты и снаряды будут падать под звуки воздушной тревоги".

Почему дроны пока не долетают до столицы России, возможно ли это и зачем нужны такие дроновые атаки – коротко на LIGA.net.

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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Полеты беспилотников в оккупированном Крыму и приграничных территориях уже давно перестали быть чем-то необычным, но в последние дни российские пропагандистские СМИ все чаще публикуют данные о падении беспилотников в Подмосковье. Как правило, в районе дачных усадеб.

20 апреля было сообщение о крушении дрона возле Щелково, он якобы врезался в высоковольтную башню. 24 апреля – о падении возле Ногинского беспилотника весом 100 кг, который якобы похож на украинский UJ-22 Airborne и нес на себе 17 кг взрывчатки. На распространенных кадрах он лежит под деревьями с поврежденным крылом и носом.

В тот же день из-за информации о беспилотнике закрывали аэропорт Внуково, а пропагандисты сообщали еще о падении дрона Mavic с видеокамерой возле нефтеперерабатывающего завода в Капотне и еще двух дронов.

"Часто-густо они врезались в деревья и не долетали до Москвы, – говорит LIGA.net экс-спикер Генштаба и полковник ВСУ Владислав Селезнев. – По всей вероятности, это связано с тем, что их полетные задачи не учитывали изменения местности. То ли деревья за определенный промежуток времени стали выше. То ли искусственные постройки появились".

Украина официально не берет ответственности за инциденты. Хотя один из них комментировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, заявив 24 каналу, что 17 кг взрывчатки для дрона – это серьезно. А главред Defense Express Олег Катков не исключает: подобных эпизодов на самом деле может быть больше.

Тактика запуска дронов в одиночку или небольшими группами тоже может быть попытками найти оптимальный маршрут, добавляет Селезнев.

"Самый яркий пример – регулярные взрывы в Крыму. Постороннему человеку может быть непонятно, зачем отправлять дроны, если они постоянно уничтожаются, – объясняет Селезнев. – Я думаю, так дроны как раз выясняют, какие пути движения лучше использовать".

ПОЧЕМУ ДРОНЫ ПОКА НЕ ДОЛЕТАЮТ

Вокруг Москвы построена насыщенная система ПВО, объясняет Катков. А лучший способ ее прорвать – это лететь максимально низко, чтобы дрон не видели радиолокационные станции россиян. Поэтому БПЛА могут врезаться в недавно построенные высоковольтные вышки или другие "свежие" высокие объекты. Чтобы избежать их – нужны современные цифровые карты высотности.

Они есть у стран НАТО и государств с серьезной спутниковой группировкой, говорит эксперт. Такие карты имеют данные об особенностях рельефа, искусственных препятствиях, могут обновляться раз в год или несколько лет и учитывать изменения местности.

"Нет высотных карт – надо поднимать дрон выше. Мы не знаем, на какую точно высоту, но точно не более 100 м, на которой дрон могут увидеть и уничтожить, – объясняет Катков. – Лучше спуститься на 50 м. А там может быть условный 30-метровый холм, на котором за 20 лет выросли деревья".

По данным Le Monde, Украина просила у Франции предоставить цифровые карты высотности Беларуси. Но получила отказ с аргументом, что Париж выступает против операций на территории смежных государств.

Собственной спутниковой группировки, чтобы сделать такую карту самостоятельно, Украина пока не имеет. Остаются две опции: добиваться доброй воли от партнеров и продолжать поиск оптимальных маршрутов полетов.

Еще одной причиной падения дронов может служить работа российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Катков не исключает, что один из беспилотников мог просто заблудиться в условиях заглушенного сигнала GPS.

СПРАВКА. В случае крылатых ракет проблема РЭБ решается наличием сразу нескольких систем наведения: инерционной, спутниковой, TERCOM (радиовысотомер сверяет маршрут с эталонной картой высот), DSMAC (ракета фотографирует объекты под собой и сверяет с оптической картой местности) и других. "Запутать ракеты почти невозможно. Заглушили GPS – она работает по DSMAC или другой системе. Но эти системы дорогие, – объясняет Катков. – А заспамить примитивными дронами – совсем другая задача. Такие дроны должны быть дешевыми. Это их концептуальное отличие".

Однако, чтобы дрон заблудился настолько, чтобы упал от исчерпания топлива, нужны достаточно мощные поля РЭБ, добавляет эксперт. Всегда остается вероятность, что дрон может выйти из поля действия РЭБ, подхватить сигнал GPS, скорректировать маршрут и полететь по обновленному.

Да и само противостояние РЭБ и дрона – это не игра в одни ворота.

"РЭБ работает, чтобы подавлять программу пилотирования дрона. Точно так же создаются методики для возможности дрона выполнять задачи в автономном режиме, – добавляет Селезнев. – В том числе путем загрузки в электронный мозг дрона цифровых карт".

ДАТЬ РОССИЯНАМ ОЩУЩЕНИЕ ВОЙНЫ: ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДРОНОВЫЕ АТАКИ

Россияне стянули в Москву и Подмосковье многие комплексы ПВО, напоминает Катков. ЗРК "Панцирь" устанавливали на крышах домов, а под дальнобойный ЗРК С-400 даже вырубали парки в спальных районах.

Когда один или несколько дронов залетят в воздушное пространство Москвы – все это начнет стрелять. "Снаряды от "Панцирей" и первая ступень их ракеты точно будут куда-то падать... Семиметровые дуры от С-400 тоже, – говорит Катков. – Да еще и под звуки воздушной тревоги".

Заспамить россиян примитивными дронами – это прагматичное решение, добавляет эксперт. Дорогие крылатые ракеты (в случае их получения от партнеров) вряд ли следует для этого использовать.

"Для крылатых ракет есть значительно более интересные и важные цели, которые будут непосредственно влиять на военный потенциал России, – объясняет Катков LIGA.net. – А на уничтожение примитивных дронов за условные $10 000 россияне будут тратить ракеты за сотни тысяч. И поддержка боеспособности системы ПВО во время дежурства 24/7 – отдельная статья расходов".

Удары по России – это не о кровожадности или злорадстве украинцев. Это может быть частью стратегии, которую еще в августе 2022-го описывали главком ВСУ Валерий Залужный и генерал Михаил Забродский.

По словам военачальников, центр тяжести РФ – чувство удаленности войны и безнаказанность, из-за которых рядовые россияне не воспринимают потери, неудачи и стоимость агрессии. Поэтому задача ВСУ на 2023 год – сделать для них это "более острым и вполне ощутимым". Ибо только при условии выравнивания баланса по досягаемости средств поражения и расшатывания центра тяжести противника "можно говорить о переломе в ходе войны".

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