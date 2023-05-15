Дроны, шаг к истребителям и G7. Как прошло турне Зеленского в Британию и столицы ЕС

Президент Владимир Зеленский за три дня посетил четыре европейских столицы – Рим, Берлин, Париж и Лондон. Это турне дало новые пакеты военной помощи, поддержку на пути в ЕС и НАТО, старт обучению украинских пилотов и загадочные дальнобойные дроны.

"Турне – в том числе о подготовке к саммиту G7. Он будет одним из определяющих, определит стратегию Запада", – убеждает LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Еще одной задачей, кроме оружия, является подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе, говорит LIGA.net глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев (фракция Слуга народа).

Как прошло турне Зеленского к лидерам Европы – коротко на LIGA.net.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

ХИРОСИМА И ВИЛЬНЮС. ПОЧЕМУ ЭТО ТУРНЕ ВАЖНОЕ

Уже 19 мая в Японии начнется саммит G7, на который приглашен и Зеленский. Турне является частью подготовки к нему, говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

"Саммит G7 определит стратегию Запада по крайней мере до конца этого года. И поэтому есть желание поговорить с основными членами, — объясняет Климкин. – Поскольку это будет касаться и модели безопасности для Украины. А это, по-моему, сейчас вопрос номер один в дополнение к милитарным вещам".

По мнению Климкина, саммит G7 будет определять и наполнение Вильнюсского саммита НАТО, который состоится в июле. И Украина хочет получить в Вильнюсе четкую формулировку, а не традиционную – об открытых дверях, добавляет LIGA.net глава делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Мы надеемся увидеть в Вильнюсе конкретику по приглашению Украины в НАТО и возможные дальнейшие шаги, которые должны сделать Украина и Альянс для этого после окончания войны", – объясняет Чернев.

Такие пожелания раньше передавались на уровне МИД: "Но когда первое лицо приезжает... Я думаю, сложно отказать Зеленскому".

И в Париже, Берлине и Риме Зеленский подписывал декларации с лидерами. Они содержали заверения в дальнейшей военной и финансовой поддержке, поддержке евроинтеграции и сближении с НАТО.

"Закрепление на бумаге – это совсем другой подход", – объясняет Чернев.

БРИТАНИЯ – ГЛАВНЫЙ ТРЕНДСЕТЕР

Визит в Лондон обеспечил новую номенклатуру оружия для Украины:

1. Лондон предоставит сотни ударных беспилотников с дальностью более 200 км.

Какие именно это будут беспилотники – понять сейчас трудно, говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. Но не исключает: это могут быть дроны-камикадзе, разработанные под условия российско-украинской войны.

2. Британия уже летом начнет базовое обучение украинских пилотов и прилагает усилия для работы с другими странами по предоставлению F-16 Украине.

Базовое обучение пилотов не означает, что летом украинских летчиков пересадят на истребители F-16, объясняет Катков. Задача – овладеть принципами управления западными машинами.

"Концептуально это совсем другие самолеты, – констатирует он. – Западный самолет имеет современные радары, получает больше информации, больше взаимодействует с другими самолетами…. Это не пересесть с Toyota на Volkswagen…. Такая подготовка – это марафон, а не спринт…. Через три недели их у нас не будет".

По словам премьера Риши Сунака, Великобритания хочет стать ключевой частью будущей авиационной коалиции. А Зеленский надеется на важные решения в ближайшее время.

Последнее слово в любом случае будет оставаться за США: у Лондона есть на вооружение Typhoon (Eurofighter), а не F-16, которые хочет получить Украина.

"Британия неоднократно показывала себя как лидера, который делает первый шаг, несмотря на красные линии РФ. Я не исключаю, что Британия может анонсировать передачу нам самолетов, но опять же мы рассчитываем, что основным боевым самолетом у нас будет F-16", – добавляет Чернев.

3. Британия поставит Украине сотни ракет к зенитно-ракетным комплексам. Эта потребность возникает из-за затрат боезапаса советских ЗРК, которыми украинские защитники неба отражались от российского ракетного террора зимой и продолжают сейчас.

В целом Лондон снова показал себя как главного трендсеттера по помощи Украине, говорит LIGA.net директор программы "Северная Америка" в Украинской призме Александр Краев. Она первой соглашалась давать артиллерию, первой дала основные боевые танки Challenger 2.

"Недавняя поставка ракет Storm Shadow – это тоже прецедент. Британия не боится Россию, и может спокойнее давать Украине оружие, чем США, – объясняет Краев. – Если что-то делают Штаты, то считается, что это будет обострением в направлении Третьей мировой. С Британией такого нет. Лондон это прекрасно понимает и выполняет эту роль".

Читайте также: Разбор | Превзойти HIMARS. Как ракеты Storm Shadow с дальностью от 250 км усилят наступление Украины

РЕКОРДНЫЙ ПАКЕТ ОТ ГЕРМАНИИ

В Германии Зеленский 14 мая встретился с канцлером Олафом Шольцом, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и чиновниками.

Шольц объявил о рекордном пакете военной помощи в 2,7 млрд евро. По данным Spiegel, в него войдут 20 БМП Marder, 18 гаубиц, 30 танков Leopard-1, 12 пусковых установок систем ПВО IRIS-T и сотни ракет к ним, а также 100 бронемашин и 100 машин логистической поддержки.

Всего Германия предоставила Украине поддержку на 17 млрд евро с начала великой войны и зарезервировано еще 11 млрд до конца года, отметил Шольц.



Также он заявил, что место Украины – в Европе, и даже заговорил по-украински: "Украина – это Европа, слава Украине!"

"Это очень важный сигнал. Во времена Меркель считалось, что говорить о членстве в ЕС – это очень отдаленная перспектива, – говорит LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок. – А сейчас мы слышим от канцлера и высоких чиновников, что Украина будет членом ЕС и, соответственно, что Германия будет поддерживать Украину на этом пути".

Зеленский благодарил Шольца и шутил: Германия находится на втором после США месте по объему помощи, но Украина попытается вывести ФРГ на первое. Также президент заявил, что рассчитывает на успех в развитии авиационной коалиции, которая будет поставлять F-16.

БОЛЬШЕ "НОЧНЫХ ХИЩАКОВ" ОТ ФРАНЦИИ

Париж Зеленский посещал в ночь на 15 мая на пути из Германии. Президент Эмманюэль Макрон пообещал, что Франция будет улучшать украинскую систему ПВО, передаст десятки бронированных машин и колесных танков AMX-10RC, а также научит несколько батальонов.

Колесные танки могут совершать рейды и стать ночным ужасом для врага, объясняют LIGA.net военные эксперты. Также их можно использовать для быстрого перебрасывания и оперативного реагирования.

Читайте также: "Ночной ужас для врага". Как Украина может воевать легкими танками от Франции

Зеленский надеется, что Франция поддержит решение о коалиции истребителей, переговоры о членстве в ЕС начнутся в 2023 году, а на саммите НАТО в Вильнюсе будут конкретные решения и алгоритмы.

Президент также заявил, что надеется на присоединение к реализации формулы мира стран Глобального Юга. По мнению Савинка, расчет здесь может идти на влияние Франции во франкоязычных странах, но проблема – восприятие там Парижа как бывшей метрополии.

ГОЛУБЬ-ПАПА И ЯСТРЕБ-МЕЛОНИ В ИТАЛИИ

Рим был первым пунктом турне Зеленского 13 мая. После встречи с премьером Джорджей Мелони он заявил, что есть важные решения по защите украинского неба. Президент не детализировал, но известно, что Италия вместе с Францией производят системы ПВО SAMP-T – европейский аналог американского Patriot.

Мелони заверила в продолжении военной поддержки и заявила, что нельзя сдавать Украину и навязывать ей несправедливый мир. Она также поддержала формулу мира Зеленского, усиление сотрудничества Украины с НАТО и заверила в содействии интеграции в ЕС.

В Ватикане Зеленский встретился с папой римским Франциском, который время от времени дает конверсионные заявления по поводу войны. Среди тем переговоров – возвращение депортированных в Россию детей, осуждение военных преступлений россиян, участие Ватикана в реализации формулы мира.

"Мы должны разработать план действий по справедливому миру в Украине. И вот здесь мы приглашаем – я это сказал его святости – и Ватикан как одного из лидеров к этому формату", – заявил после этой встречи президент.

Контакты с папой важны по крайней мере с двух ракурсов, считает Савинок. Франциск, аргентинец по происхождению, может выявлять тенденции, присущие странам Глобального Юга. И католическая церковь оказывает влияние по гуманитарным вопросам, которые звучали на встрече.

Читайте также: Разбор | В Турции впервые за 20 лет оппозиция может победить Эрдогана: что это значит для Украины

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.