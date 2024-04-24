Обе палаты Конгресса одобрили долгожданную помощь Украине. В западных медиа дискутируют, как лучше воспользоваться оружием от СШA.

Что лучше: укрепить фронт, не торопясь с новым наступлением, и прицельно атаковать российские тылы ракетами ATACMS? Подготовиться к летнему наступлению России и ожидать, что Европа станет вооружаться (а значит, и помогать поставками) быстрее? И действительно ли Америка еще со времен Второй мировой несет тяжелое бремя?

Что об этом пишут в ведущих западных медиа – читала LIGA.net.

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The Washington Post: Как Украине использовать оружие

Одобрение военной помощи Украине похоже на кавалерию, которая заскакивает в город, чтобы спасти хороших ребят, пишет колумнист Дэвид Игнатиус в колонке The Washington Post. Это короткое время, чтобы насладиться двухпартийным единством в США.

Но будем откровенны: помощь – это продолжение кровавой войны на истощение, а не ее конец, добавляет он. Психологический прорыв для Киева и неудача для Москвы, а также решающее изменение на поле боя зависит от того, как Украина использует это оружие.

Новостью стали ракеты средней дальности ATACMS-300. Это высокоточное оружие позволит бить вглубь оккупированных территорий, поражая российские аэродромы, склады, базы и центры управления.

"ATACMS ухудшат российскую логистику. В перспективе России придется пересмотреть стратегию", – цитирует издание высокого чиновника из администрации Джо Байдена.

У Украины будет дополнительное высокоточное оружие, которое сможет использовать против российских войск и территорий. "Новые системы ПВО ограничат российскую авиацию, которая в последние недели била по электростанциям и другим объектам в Украине почти беспрепятственно", – добавляет московский аналитик Василий Кашин.

Бывший посол США в Киеве Уильям Тейлор считает, что поскольку Пентагон заранее разместил оружие для Украины на юге Польши, то запасы поступят по назначению "через несколько дней".

Защита неба – сложная проблема, потому что в Украине соединены системы НАТО и советской эпохи. Решения Конгресса позволят быстро отправить ракеты-перехватчики. Администрация Байдена также просит советские системы у стран-партнеров из бывшего соцлагеря.

Зенитники под Киевом, ноябрь 2023-го (Фото: EPA-EFE/Oleg Petrasyuk)

Улучшает ПВО также программа Пентагона FrankenSAM по адаптации пусковых установок советского типа для американских ракет "земля-воздух". Этот эксперимент удался.

США призывают украинцев использовать помощь, чтобы укрепить линии обороны и продержаться до конца года, а не торопиться с наступлением. "Нужно, чтобы они укрепились в этом году, чтобы вернуть территорию в следующем", – говорит чиновник администрации.

"Россияне такие же уставшие и деморализованные, как украинцы. Хотя в Москве и Киеве ходят слухи о большом наступлении России, я скептичен относительно этого. Если бы РФ могла прорвать фронт, сделала бы в течение месяцев задержки помощи", – говорит Тейлор.

Образцом сопротивления для Украины является Финляндия, которая боролась с советско-российским доминированием 75 лет, прежде чем вступила в НАТО.

Диктатор Сталин полагал, что сможет захватить Финляндию, равно как диктатор Путин верил, что сможет Украину. Каждый считал, что воюет не с настоящей страной, а с своенравными остатками российской империи. Идея Украины в том, чтобы выжить.

И сейчас это выглядит более реальным, чем на прошлой неделе.

Politico: Дядя Сэм наконец-то дает оружие. Не поздно ли?

Власти Украины искренне вздохнули с облегчением, когда Конгресс после семи месяцев проволочек одобрил помощь, пишет в колонке для издания Politico колумнист Джейми Деттмер.

По словам Адриана Каратницкого из Atlantic Council, "голосование свидетельствует, что изоляционизм – вера меньшинства в политике США".

Даже скорая доставка снарядов не создаст мгновенного паритета с объемом огня со стороны России, но поможет сократить разрыв, повысит моральный дух и боевые позиции ВСУ.

Украинский военный показывает ящик со снарядами на позиции у Бахмута, декабрь 2023-го (Фото: EPA-EFE/MARIA SENOVILLA)

Помощи достаточно, чтобы Украина укрепила оборону перед возможным наступлением РФ. И маловато, чтобы сама пошла в наступление.

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Предсказуемость поставок – головная боль Украины с начала вторжения, потому что помощь стала заложником внутренней политики союзников Киева и их разногласий по поводу целей войны.

"Еще в 2022-м было понятно, что западные правительства неохотно предлагают военную помощь. Они ожидали, что Киев упадет за 72 часа. Когда мы показали, что можем успешно бороться, изменили мнение. Позже стали более решительными из-за российских зверств в Буче", – говорит бывший министр обороны Алексей Резников.

По его словам, борьба была тяжелой за каждый новый тип ракет, каждую систему ПВО и снаряды. Ибо, считает Резников, союзников беспокоили истощение запасов, необходимых для собственной обороны.

"В середине лета 2023-го я понимал, что есть общественная и политическая усталость, и все еще больше замедлится из-за внутренней политики стран-союзников", – рассказывает Резников.

Также западные правительства хотели видеть, что будет с контрнаступлением Украины.

К сожалению, непредсказуемость поставок вряд ли улучшится из-за предстоящих выборов в США и Европе. Но в Киеве надеются, что даже если выберут Трампа, у европейцев сейчас есть время, чтобы подготовиться и в следующем году восполнить дефицит потребностей Украины.

The New York Times: Помощь Украине в свете истории

Конгресс наконец-то преодолел сопротивление трампистов и одобрил помощь Украине. "Я чувствую облегчение, стыд, злобу и обеспокоенность", – пишет в колонке для The New York Times колумнист Пол Кругман.

Облегчение от того, что осажденная нация получит помощь, чтобы выжить. По крайней мере, какое-то время. Стыд, что США зашли так далеко в измене демократии. Злоба на политическую фракцию, которая семь месяцев блокировала помощь. Волнение, что эта фракция дальше сильна. Большинство республиканцев в Палате представителей проголосовали против помощи и могут обречь ее в следующие годы.

Расходы на Украину не огромное бремя. Америка не несет его сама. Но ее помощь имеет решающее значение – отчасти потому, что Европа может дать деньги, но пока не может дать достаточно оружия.

Президент Байден подписывает закон о ленд-лизе 9 мая 2022-го. Но Украина им так и не воспользовалась (Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL)

Чтобы понять это, полезно посмотреть в историю.

Программа ленд-лиза от Франклина Рузвельта начала оказывать помощь Великобритании в 1941 году. До того как атака японцев на Перл-Харбор втянула Америку во Вторую мировую войну.

Часто люди забывают, насколько противоречива была эта помощь. В то время существовало движение "Америка прежде всего", которое выступало против помощи Британии, когда Лондон один на один воевал против Гитлера в Европе. Это происходило отчасти из-за того, что некоторые лидеры движения были расистами и открыто симпатизировали нацистам.

Еще меньше знают, что даже в Конгрессе ленд-лиз был глубоко партийным вопросом. Первый проект в начале 1941 года Палата представителей одобрила при незначительной поддержке республиканцев.

Прифронтовый город Орехов в Запорожской области, 28 февраля 2024 года (Фото: EPA-EFE/KATERYNA KLOCHKO)

Но помощь прошла. До атаки на Перл-Харбор Конгресс выделил $13 млрд (равно $276,2 млрд сегодня. – Ред). В то время огромная сумма – 10% годового ВВП Америки.

Однако лишь небольшую часть суммы составляло собственно оружие.

В то время Европа начала перевооружение за много лет до начала войны, а изоляционисты в США не развили оборонную промышленность. Следовательно, большинство помощи Америки было в форме продовольствия. Поэтому США были не столько арсеналом демократии, сколько житницей.

Помощь Украине, по сравнению с этим значительно меньше относительно размера экономики США: $60 млрд – это до 0,25% от ВВП США или примерно 2,5% от начальных ассигнований по ленд-лизу 1940-х.

Как насчет заявлений, что Америка несет огромное бремя? По данным Института Киля, европейская помощь давно обогнала американскую.

Правда, США предоставили больше именно военной помощи, чем Европа. Если в 1941-м Америка не могла давать много оружия, несмотря на огромный размер экономики – из-за неразвитого военно-промышленного комплекса, то сейчас в похожей ситуации уже Европа: есть деньги и больше желания, но нет соответствующего ВПК.