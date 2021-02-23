Экс-банкира ПриватБанка задержали "в воздухе", кого убивают морозы. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. НАБУ вручило подозрение второму человеку ПриватБанка. Что это значит для Коломойского

В Украине продолжается череда чудес. После Козаков-Шариев-Медведчуков рука власти дотянулась до бывшего личного банкира Игоря Коломойского Владимира Яценко. Вчера НАБУ буквально сняло его с самолета, летящего в Вену, и вручило подозрение. Яценко был первым зампредом ПриватБанка, его подозревают в выводе денег из банка в ночь национализации. Очень важная деталь – это не самодеятельность НАБУ, подозрение подписывала генпрокурор Ирина Венедиктова, которая, мягко говоря, лояльна президенту. Такой вот "привет" с Банковой Коломойскому. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Экс-глава МВД Захарченко хочет возглавить российских террористов на Донбассе

Еще один Захарченко хочет поужинать в Донецке!

Виталий Захарченко, бывший глава МВД Украины, изъявил желание возглавить российских террористов в Донецке. Но сначала, говорит, две террористические организации (луганские боевики и донецкие) должны объединиться в одну организацию. И тогда уж Захарченко готов управлять ими!

Ранее россияне заявили, что якобы раздали уже 650 000 паспортов в оккупированных городах Донбасса. Это, конечно, ложь. Ее цель – выборы в России. Донецк и Луганск теперь будут "голосовать" на "выборах" в РФ. И Захарченко нужен, чтобы все это прикрывать. Назовут его "президентом". И будут качать голоса на выборы. В любом количестве. Надо Путину 500 000 голосов? Держи. Хочется миллион? Сейчас "раздадим". Раньше голосовали "мертвые души". Теперь будут "россияне Донецка".

А когда все закончится; когда надо будет заметать следы – Захарченко поедет в кафе "Сепар". Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Кровь на снегу. Как и кого убивают морозы на киевских улицах

В ночь с пятницы на субботу в Киеве было минус двенадцать. Той ночью умер какой-то бездомный. Замерз. А кто-то выжил, но получил обморожения и сейчас – вот именно сейчас – ему ампутируют ноги. Сколько бездомных в городе? Как они выживают во время холодов? Об этом наш репортаж. В качестве иллюстраций серия портретов фотохудожника Александра Чекменева. Пожалуйста, посмотрите этот материал. Это важно, это захватывающе. Сегодня уже потеплело. Но впереди еще одна волна заморозков. Этот материал способен вызвать спонтанную, случайную, мимолетную вспышку человечности. И ее будет достаточно, чтобы кто-то кому-то помог, чтобы кто-то не умер или кто-то сохранил ноги. Больше по ссылке.

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