Эксперты назвали победителя дебатов. Это Порошенко или Зеленский?

Сегодня на стадионе Олимпийский состоялись дебаты между двумя кандидатами на пост президента - Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Кто из них был убедительнее: LIGA.net по горячим следам расспросила политологов и социологов. Конечно, это их субъективная оценка. Но мы пытались отобрать максимально незаангажированных экспертов, равноудаленных от кандидатов. Вот что получилось.

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Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда Демократические инициативы

То, что нам показали сегодня вечером - не дебаты вообще. Знаете, есть такое направление борьбы – в грязи, когда пытаются друг друга побороть. Здесь было примерно то же самое. Это было обливание грязью: кто на кого больше выльет. К дебатам это не имеет никакого отношения.

Классические дебаты - это обсуждение актуальных проблем и объяснение избирателям, что будут делать кандидаты. Вместо этого мы увидели огромный поток манипуляций и попытки повлиять на эмоции людей. Впечатление у меня очень негативное. Мягко говоря.



Все шоу проходило на поле Зеленского. Это же он шоумен. Он в значительно меньшей степени подготовлен к роли президента, но намного больше подготовлен в роли шоумена. И в этой роли он сегодня выглядел лучше. Потому что они состязались как два шоумена, а не кандидата.



Я думаю, на выбор украинцев это не повлияет. Разве что, посмотрев на эти потоки грязи, кто-то решит вообще не идти на выборы. Это единственное, что может быть последствием такого шоу. И вот тут давайте все-таки вспомним, кто был его инициатором на стадионе? Не Порошенко.

Николай Белесков, политолог, замдиректора Института мировой политики

На НСК Олимпийский мы не увидели классических дебатов между кандидатами в президенты. Владимир Зеленский фактически устроил для своих поклонников шоу. На это, вероятно, и был расчет, когда для первой встречи они выбрали стадион.

Петр Порошенко вначале пытался вести конструктивный диалог в форме конкретных вопросов, которые находятся в компетенции президента: в том числе по внешней политике и национальной безопасности/обороне. Но после двух попыток, в том числе, узнать будущие практические шаги Зеленского, - Порошенко отказался от классических дебатов и так же, как и его оппонент, начал играть на слабых и противоречивых страницах биографии и деятельности противника. И в этом можно видеть определенную победу Зеленского - он заставил Порошенко отказаться от классических дебатов и просто начать обмениваться обвинениями.

Думаю, Порошенко удалось показать, что у кандидата нет конкретики по многим важным вопросам. Но сомнительно, что это повлияет на избирателей Зеленского, которым нужно было шоу и которые его получили. Вопрос лишь в том, удалось ли убедить тех, кто пока не определился с выбором. Чтобы возможный разрыв в пользу Зеленского был не таким большим, как показывает сейчас социология.

Отдайте свой голос: Кто выиграл дебаты - Зеленский или Порошенко? Опрос LIGA.net

Максим Розумный, доктор политических наук

Думаю, ни один гражданин Украины в итоге этих дебатов не изменил своего намерения голосовать за того или иного кандидата. Так что их влияние на результат выборов определяется только тем, насколько оба участника сумели использовать этот формат для мобилизации собственного электората.

В этом смысле можно констатировать ничью. Порошенко был не в очень хорошей форме, но поддержал все мотивации своих избирателей и их ожидания. Зеленский тоже не разочаровал своего избирателя, местами удачно реагировал, местами удачно играл на эмоциях аудитории. Ни один из политиков не проиграл, но той решительной победы, на которую надеялась команда действующего президента, не произошло.

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Владимир Паниотто, директор Киевского международного института социологии

Мне сама идея проводить дебаты на стадионе сразу не понравилась. Ну, президент зачем-то согласился. Мне сложно сказать, что людям понравилось, а что не понравилось. Не уверен, что могу предсказать результаты того, что нам показали. Возможно, завтра мы проведем по этому поводу соцопрос. Но если навскидку, впечатление такое: Зеленский не проиграл дебаты настолько, а Порошенко не выиграл их с таким разгромным счетом, чтобы это существенно повлияло на разрыв между кандидатами. И тем более не настолько существенно, чтобы разница исчезла.

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