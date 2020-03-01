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01.03.2020, 22:00
Эрдоган против Асада, коронавирус бушует в Италии и космобуксир: новости недели

Коронавирус распространяется в новых очагах, рейтинг доверия к новой власти падает, Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание и намерен менять министров, ситуация в Идлибе обострилась, а на орбите заработал космический "буксир", который может "продлевать жизнь" спутникам. Обзор LIGA.net. 

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Обострение в Идлибе: Турция и Сирия на грани войны

Турецкие войска в Сирии (Фото: Yahya Nemah/ЕРА)

27 февраля авиация режима сирийского диктатора Башара Асада при поддержке России нанесла удар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб. Погибли 36 турецких военных, более 30 получили ранения.

В ответ Турция всю ночь бомбила объекты сил Асада и заявила, что "нейтрализовала" 309 военных.

28 февраля экстренно собрался Совбез ООН - страны-участницы осудили действия России и Сирии и призвали прекратить огонь. Россия заявила, что не участвовала в налете, Сирия обвинила Турцию в поддержке терроризма, а Турция ответила, что радары зафиксировали как сирийские, так и турецкие самолеты.

В поддержку Турции выступило НАТО, пообещав помощь в противоракетной обороне.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с президентом России Владимиром Путиным, на следующей неделе, возможно, состоится их встреча.

По состоянию на 29 февраля, по данным Турции, уничтожены свыше 2100 сторонников Асада.

1 марта министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении операции Весенний щит на северо-западе Сирии.

Министр подчеркнул, что Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии, а их задача – предотвращение преступлений режима Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции.

При попытке атаковать турецкие Военно-воздушные силы уничтожили два истребителя Су-24 режима Асада, разбомбили военный аэродром сил в районе Нейраб провинции Алеппо. Отряды умеренной сирийской оппозиции при поддержке турецкой армии выбили сторонников Асада из девяти селений в Идлибе.

Командование сирийской армии объявило о закрытии воздушного пространства над провинцией Идлиб, угрожая сбивать турецкие самолеты, поскольку "любая воздушная цель будет признана враждебной и будет сбита". 

По данным сирийского агентства SANA, Турция потеряла три беспилотника.

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, спутник, Сирия, башар асад, рейтинг, Турция, Идлиб, MEV, коронавирус, COVID-19, космический буксир
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