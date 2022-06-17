ЕС отстроит Украину – "из пепла", россияне истощены в Северодонецке. Обзор западных медиа

Российская армия тотально истощена из-за боев за Северодонецк; приезд Шольца, Макрона и Драги подчеркивает потерю Москвой влияния на бывшие советские территории, а ЕС планирует, как привлечь деньги на восстановление Украины.

Что иностранная пресса пишет о войне России в Украине: обзор LIGA.net.



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– в британских медиа – Брюссель предложит Украине статус кандидата, в США ожидают рецессии; Шольц, Макрон и Драги в Киеве;

– в американских – история русского шпиона, задержанного в Нидерландах; в США ожидают рецессии;

– в немецких – газоснабжение, возможный миграционный кризис;



В фокусе иностранных медиа также битва за Северодонецк, критика Макрона из-за постоянных звонков Путину, будущее Украины в ЕС. По данным системы медиамониторинга Semantrum , котораяпо просьбе LIGA.net анализирует самые влиятельные мировые СМИ, главными темами последних двух дней были:– в британских медиа – Брюссель предложит Украине статус кандидата, в США ожидают рецессии; Шольц, Макрон и Драги в Киеве;– в американских – история русского шпиона, задержанного в Нидерландах; в США ожидают рецессии;– в немецких – газоснабжение, возможный миграционный кризис;В фокусе иностранных медиа также битва за Северодонецк, критика Макрона из-за постоянных звонков Путину, будущее Украины в ЕС.

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The Telegraph: Российские войска "сильно истощены" из-за битвы за Северодонецк

Как сообщают западные разведки, российская армия "сильно истощилась" в результате пока безуспешных попыток захватить стратегически важный Северодонецк. Это подтверждает глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, добавив, что армия РФ потеряла сотни военных в упорных уличных боях, пишет The Telegraph.

Сообщается, что Кремлю даже пришлось вовлечь в бой резервистов с минимальным военным опытом. По информации министерства обороны Великобритании, у некоторых российских БТГ, обычно состоящих из 600-800 военнослужащих, осталось до 30 человек.

Эксперты уверены, что армия РФ все чаще будет оперировать недоукомплектованными БТГ, а обе стороны во время боев в городах будут действовать малыми пехотными группами. По данным Минобороны Британии, Украина вывела большую часть войск на более стратегически выгодные оборонные позиции из Северодонецка.

Впрочем, Россия все еще имеет значительное преимущество в тяжелом оружии, из которого прямо сейчас обстреливает соседний с Северодонецком Лисичанск.

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) заявил, что российские войска продолжают атаковать город, но не смогли захватить химический завод "Азот". Около 500 человек, в том числе гражданские и украинские бойцы, прячутся в бункерах под большим промышленным комплексом на окраине Северодонецка.

Армия РФ хочет форсировать реку Северский Донец, но пока ей это не удается из-за постоянных обстрелов мостов и понтонных переправ. Без мостов кремлевским силам придется продвигаться по флангам, на которых сейчас они застопорились.

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Politico: Франция, Италия и Германия поддерживают движение Украины в ЕС. Риторика и реальность сталкиваются

Провозгласив о своей поддержке Украины и Молдовы как кандидатов на вступление в ЕС, лидеры Франции, Германии и Италии направили Путину недвусмысленный сигнал: советская сфера влияния мертва, и возродить ее силой не удастся, пишет Politico.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги также косвенно проинформировали Путина, что не будут заставлять Киев идти на территориальные уступки, чтобы положить конец войне.

Это успокоило украинский политикум, ведь многие беспокоились, не является ли эта поездка европейских лидеров попыткой заставить Киев сесть за стол переговоров с Москвой на невыгодных условиях.

Несмотря на обнадеживающую риторику, никто из лидеров трех стран не объявил о значительной военной или финансовой помощи, которая могла бы изменить ход войны в пользу Украины. Сейчас потери Украины на фронте очень большие, и без значительного увеличения помощи добиться мира на своих условиях будет сложно.

Даже получив статус кандидата в ЕС, неизвестно, сколько Украина будет ждать фактического членства. Некоторые считают, что на это могут уйти годы. Несмотря на это, лидеры трех стран-учредителей ЕС, а также президент Румынии Клаус Иоганнис выразили неоспоримую поддержку Украине.

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The Economist: ЕС начинает переговоры о предстоящем восстановлении Украины

До 24 февраля завод "Азовсталь" был одним из самых больших в Европе. 11 000 сотрудников, 4 млн тонн стали в год. Три месяца спустя от гиганта остались руины из-за российской агрессии, пишет The Economist.

Российские ракеты и артиллерия разрушили железнодорожные станции, порты и телекоммуникационные башни, более 1000 школ, дороги. Экономика сократилась на 50%.

Союзники Украины пообещали деньги на поддержку жизнедеятельности страны на время войны, а затем – для того, чтобы помочь "возродиться из пепла", как сказал Паоло Джентилиони, комиссар ЕС по экономическим вопросам. Речь идет о $200-500 млрд, но с каждым днем войны эта цифра будет расти.

Проблема в том, чтобы правильно договориться о том, кто и сколько вложит денег. ЕС мог бы ссудить деньги коллективно, как это было сделано с фондом преодоления последствий коронавируса. Эта идея отозвалась в более бедных странах блока. Франция также положительно относится к этой идее, потому что это шанс усилить роль Европы в международных делах.

Германия сомневается, ведь озабочена коллективными долгами ЕС, вызывающими гнев Берлина. Правительство Нидерландов соглашалось на фонд восстановления после коронавируса однократно.

Европейская комиссия предложила платформу "Отстроить Украину-2", которую она будет контролировать вместе с украинским правительством. Координировалась помощь от ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии, Южной Кореи, а также международных кредиторов, таких как МВФ, Всемирный банк и ЕБРР. Украина станет ведущей в разработке плана реконструкции: она уже сформировала рабочие группы из заинтересованных сторон и международных доноров.

Все признают, что ЕС должен играть главную роль не в последнюю очередь потому, что Украина стремится присоединиться к блоку. Однако некоторые озабочены тем, что бюрократия ЕС и потребность в консенсусе замедлят помощь.

Кроме того, у всех есть свои нюансы: США и Британия играют большую роль в военной поддержке Украины, а такие структуры как Всемирный банк имеют собственные приоритеты. ЕС может сосредоточиться на институциональных реформах, экономической интеграции и развитии, в то время как Америка будет помогать Украине наращивать вооруженные силы и оборонную промышленность. МВФ будет руководить реструктуризацией долга Украины и запустит новую программу кредитования.

Чтобы привлечь частные инвестиции в страну, охваченную войной еще и с коррумпированной репутацией, понадобятся определенные усилия. И все же расцвет украинского патриотизма должен помочь.

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