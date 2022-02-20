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20.02.2022, 20:00
Эскалация на Донбассе, Путин принял решение, пыль над черной дырой: новости недели
Цей матеріал також доступний українською

Президент США заявил, что Путин принял решение о вторжении в Украину, эскалация на Донбассе, Россия солгала об отводе войск, Госдума попросила Путина признать оккупированные территории Украины, Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины, Зеленский потребовал новых гарантий безопасности, Китай заявил о поддержке суверенитета Украины, начал работу формат Украина-Британия-Польша, Киев готовится к войне, спрятанная в пыли сверхмассивная черная дыра. Обзор LIGA.net.

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Эскалация на Донбассе

Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

17 февраля боевики гибридной армии России резко увеличили количество обстрелов – сообщалось о 60 нарушениях режима тишины.

Обстреляли Станицу Луганскую, в детский сад попал артиллерийский снаряд. В заведении находились 20 детей и 18 работников, которых эвакуировали. Трое сотрудников получили контузии – две женщины и мужчина. 

Террористы и роспропагандисты попытались распространить информацию, что детсад якобы находится на оккупированной территории, и обвиняя в обстрелах ВСУ.

Украина в ответ на лживые заявления российских пропагандистов об обстреле Станицы Луганской оперативно организовала поездку на место событий 24 иностранных журналистов, чтобы они могли увидеть все своими глазами.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал обстрел детского сада на Донбассе операцией под чужим флагом, чтобы дискредитировать Украину и дать фейковый повод для действий России.

В последующие дни боевики увеличивали количество обстрелов: 18 февраля было 66 обстрелов, 19-го – 136, из которых 116 – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, двое украинских военных погибли, четверо получили ранения.

Одновременно с этим Россия и ее марионетки-террористы начали активную кампанию по дезинформации о якобы готовящемся наступлении Вооруженных Сил Украины на неподконтрольные украинскому правительству территории Донбасса.

18 февраля главари террористических организаций ДНР и ЛНР выпустили видеообращения о принудительной эвакуации жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей в Ростовскую область России. Видеоролики, как выяснилось, были записаны еще 16 февраля.

Омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на партнерские правозащитные организации, которые работают в ОРДЛО, сообщила о настоящей панике на временно оккупированных территориях Донбасса в связи с проводимой боевиками эвакуацией населения. Людей пожилого возраста и детей из детских домов вывозили фактически насильно.

При этом мужчинам призывного возраста и лицам, не оформившим паспорт РФ, запретили выезжать с временно оккупированных территорий.

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Министр обороны Алексей Резников, командующие ВСУ и ООС выступили с заявлениями о том, что Украина не готовит никакого наступления.

Главное управление разведки Минобороны заявило о наличии информации о том, что российские спецслужбы минируют объекты социальной инфраструктуры в оккупированном Донецке для их дальнейшего подрыва. ГУР МО призвало дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом.

20 февраля стало известно о принудительной "мобилизации" на оккупированном Донбассе. Жителям ОРДЛО присылают телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

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Теги: Владимир Зеленский, война, Донбасс, владимир путин, вторжение, джо байден
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