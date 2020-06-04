"Это подстава". Шайтанов, тайный агент и госизмена: 7 фактов о деле генерал-майора СБУ

Шевченковский суд Киева сегодня продлил до октября срок расследование в деле о государственной измене генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова - такое подозрение ему вручили в середине апреля и арестовали. Прокурор в суде объяснил, что СБУ не успела закончить все вовремя в связи с карантином и большим объемом информации.

Время до 14 октября нужно следствию, чтобы снять гриф секретности с ряда документов и негласных следственных действий, получить от мобильных операторов все распечатки звонков Шайтанова, закончить все экспертизы - а только аудиозаписей сделано на 20 часов.

Адвокаты говорят, что дело Шайтанова - "это подстава", никаких терактов и убийств он никогда не планировал и с ФСБ не сотрудничал. Что известно через полтора месяца после громкого ареста: LIGA.net собрала самое важное.

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Подозревается в связях с ФСБ. По версии следствия, офицер спецподразделения СБУ "Альфа" Шайтанов был завербован россиянами в 2014 году, работал под псевдонимом "Бобыль", а его куратором выступал полковник ФСБ Игорь Егоров. Этот персонаж в прошлом был одним из руководителей ФСБ в аннексированном Россией Крыму. Егоров даже награжден медалью "За возвращение Крыма". Его подразделение занимается планированием и проведением разведывательных и диверсионно-террористических акций.

Адвокаты подозреваемого генерал-майора СБУ утверждают, что до начала войны Шайтанов и Егоров действительно находились в исключительно "деловых отношениях", как и другие сотрудники СБУ. Например, Егоров в 2012 году был официально приглашен главой СБУ для участия в общих учениях по боевой подготовке и обмену боевым опытом. Шайтанов тоже участвовал в этих учениях.

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И тайных встречах за границей. Как рассказал представитель стороны обвинения Иван Кисилевич, СБУ длительное время записывала переговоры Шайтанова с куратором из ФСБ и предполагаемым исполнителем. У следствия есть и ждут окончания экспертизы около 20 часов аудиозаписей, которые велись в нескольких странах Европы, утверждает он - эксперты "изучают каждую секунду".

В мае следствие направило международные запросы в три страны ЕС - Германию, Францию и Хорватию, чтобы получить от их контрразведок подтверждение этих встреч и дополнительную информацию. "Там проходили встречи Шайтанова и встречи Егорова с нашим агентом... Эти встречи фиксировались контрразведками и следственными подразделениями этих стран", - говорит прокурор.

Часть аудиозаписей СБУ выложила в сеть в апреле, LIGA.net ее полностью расшифровала. Читайте всю расшифровку здесь.

Якобы готовил теракты. Шайтанова подозревают в том, что он планировал заказное убийство добровольца Адама Осмаева и теракты. Для предстоящих убийств, утверждают в СБУ, Шайтанов нанял бывшего сотрудника украинских спецслужб. Его имя изначально не разглашалось, в аудиозаписях он фигурировал как "Н". Взамен представитель ФСБ будто бы обещал вознаграждение в $200 000 и российский паспорт с пенсией.

Защита Шайтанова вину своего подзащитного отрицает. "Мы считаем подозрение необоснованным и незаконным", - сказал адвокат Георгий Тигишвили. Он утверждает, что эти аудиозаписи даже не попали в материалы дела - "это была только картинка".

Наемник оказался агентом СБУ. В аудиозаписях он засекречен под буквой "Н" - Новиков. Сегодня в суде прокурор Иван Кисилевич публично раскрыл настоящую фамилию загадочного "Н" - Лукашевич. "Это сотрудник СБУ. На нем все подозрение и держится, это ключевой свидетель, по версии следствия - внедренный агент", - рассказал LIGA.net Георгий Тигишвили. По словам защитника, Иван Лукашевич работает заместителем гендиректора госпредпрития Укринмаш. "Должность неслабая. Это крупное в оборонке экспортное предприятие. По этой компании ГПУ и СБУ тоже, как ни странно, ведет расследование. В 15-18 году Лукашевич и становится агентом СБУ", - отметил он.

Сейчас на сайте Укринмаша в разделе о руководстве упоминания об Иване Лукашевиче нет. Но летом 2019 года декларацию о доходах и расходах за 2018 год человек с таким именем и фамилией действительно подавал как заместитель гендиректора Укринмаша.

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Следствие отдали СБУ. Шайтанов хочет - чтобы в ГБР. В таком ходатайстве суд сегодня отказал адвокатам Шайтанова. Защита генерал-майора считает, что это нарушает подследственность дела. Если подозреваемый является сотрудником правоохранительных органов либо был им на момент совершения инкриминируемого преступления, то это исключительно подследственность ГБР, утверждает Тигишвили.

По словам адвокатов, уволили Шайтанова только в день объявления ему подозрения.

"Это дело расследовать СБУ не может. Потому что свидетели - сотрудники СБУ, эксперты - сотрудники СБУ, специалисты и даже медики, которые проводили осмотр - это сотрудники СБУ. Любые их доказательства потом могут посчитать недопустимыми", - подчеркнул адвокат. Он считает, что СБУ просто не хочет "отпускать" дело Шайтанова: "Они сюда специально и террористический акт приобщили, потому что это их подследственность. Тут нет теракта никакого. Но его и так нет, натянуто, чтобы производство было в СБУ".

Шайтанова "вели" с 2019 года. Как объяснил Тигишвили, расследование по Шайтанову началось за месяц-два до того, как якобы произошло само событие преступления: "Его начали в июле 2019, а первое событие, когда Шайтанов якобы предложил Лукашевичу незаконное сотрудничество, первая встреча была в сентябре. Там и госизмена, и теракт якобы в один промежуток времени".

В деле есть "темная лошадка". В зале суда, кроме Шайтанова, присутствовал еще один подозреваемый - человек с фамилией Гарбуз. Кто он - прокурор Кисилевич говорить LIGA.net отказался, как и раскрывать любые детали по сути дела. По словам адвоката Вячеслава Голуменкова, Гарбуз не имеет отношения к событиям преступления, которое расследует СБУ, но уточнить статус журналистам отказался.

Гарбуз, в отличие от Шайтанова, был без наручников и сидел на скамейке рядом с адвокатом: суд отпустил его из СИЗО под залог.

О задержании второго фигуранта в деле СБУ сообщала на следующий день после ареста Шайтанова. По информации службы, задержанный (фамилию тогда не называли), как и Шайтанов, поддерживал контакты с полковником ФСБ РФ Егоровым. При обыске у него дома нашли арсенал оружия и боеприпасов: несколько гранатометов и винтовок, пистолет STEYR 1914 с глушителем, ружье Mauser-Werks, патроны, гранаты, капсулы-детонаторы и вещество, похожее на пластид. Ему объявлено подозрение по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК.

Шайтанов с журналистами сегодня общаться отказался и покинул зал суда под конвоем в наручниках.

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