"Это послание президенту". Зачем стреляли в первого помощника Зеленского: все подробности

Неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира, помощника Зеленского. У президента рассматривают причастность России, криминалитета или олигархов

Сегодня, 22 сентября, под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира, первого помощника президента Владимира Зеленского. Сделали это в лесополосе, где нет видеокамер. Сам Шефир и окружение президента считают, что покушение нужно было для запугивания высшего руководства Украины. Правоохранители не исключают версию причастности иностранных спецслужб. Что известно о покушении на помощника Зеленского, кого подозревают и как отреагировал сам президент, – в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Сегодня около 10:20 по дороге между селами Круглик и Ходосовка под Киевом был обстрелян автомобиль Audi A8 первого помощника президента Шефира.

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По предварительным данным, неустановленные лица из автоматического оружия калибра 7,62 осуществили около 18 выстрелов. По информации советника министра внутренних дел Антона Геращенко, стреляли из леса по ходу автомобиля. Сколько человек принимали участие в нападении, следствию пока неизвестно.

"Намерения у них, судя по всему, были серьезные – автоматическая очередь прошила автомобиль", – написала в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

В результате водитель Шефира получил три огнестрельных ранения и госпитализирован. С первым помощником Зеленского все в порядке. Его полиция пересадила в служебный экипаж и отвезла в безопасное место, сообщил журналистам глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Водителю Шефира удалось покинуть место происшествия и проехать пять километров при пробитом заднем колесе до парковки ближайшего продуктового магазина. Шефир позвонил в полицию и лично министру внутренних дел Денису Монастырскому.

По словам министра, стрелок хотел выстрелами остановить автомобиль. "Если бы авто остановилось через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими", — отметил Монастырский на брифинге.

По факту происшествия было открыто уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Сейчас проводится спецоперация по розыску стрелков. Нацгвардия прочесывает лесополосу, сотрудники СБУ работают с полицией.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, в районе преступления практически нет мобильной связи и, "конечно, нет видеокамер".

Позже стало известно, что водитель прооперирован и его жизни ничего не угрожает. "Перед тем, как поехать в больницу, он успел указать следователям на место, откуда конкретно осуществлялись выстрелы", — сообщил Шефир.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Полиция рассматривает три основные версии: в связи с государственной деятельностью Шефира, для давления на высшее руководство Украины, для дестабилизации политической ситуации в стране.

"В том числе изучается версия с участием спецслужб иностранных государств", – сказал Клименко.

Монастырский заявил, что цель преступления была не напугать, а убить Шефира.

По мнению собеседников LIGA.net, сегодняшний обстрел – это привет не Шефиру, а Зеленскому и всей его команде. "Учитывая, что президент в отъезде (с визитом в США. – Ред.), а Шефир передвигался без охраны, то он был легкой жертвой для нападавших", – считает Арахамия.

По его словам, в половине случаев Шефир ездил сам за рулем, поэтому теоретически нападавшие из-за затемненного стекла могли не рассмотреть, кто водитель.

На Банковой покушение на Шефира связывают с "агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства".

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил LIGA.net, что сейчас "произошло ситуативное объединение полукриминальных политических и экономических субъектов, для которых детенизация, деолигархизация и проведение судебной реформы – прямая угроза их безбедному существованию".

По его словам, нападение на автомобиль с Шефиром "нельзя квалифицировать иначе, как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды".





"Все важные политические, кадровые решения и голосования решаются тройкой – Зеленский, Ермак, Шефир", – написал он в Facebook. Наряду с Андреем Ермаком Шефир – один из самых приближенных к Зеленскому. Собеседники LIGA.net называют его "духовным отцом" Зеленского. Они вместе уже около 20 лет, вместе основали Квартал 95 и были бизнес-партнерами. По словам журналиста Юрия Бутусова, Шефир выполняет личные поручения президента и лично контактирует с олигархами. "Все важные политические, кадровые решения и голосования решаются тройкой – Зеленский, Ермак, Шефир", – написал он в Facebook.

Помимо олигархов за покушением на Шефира могут стоять контрабандисты и криминальные авторитеты, против которых Зеленский ввел санкции, предполагают собеседники из фракции СН.

Также не исключают российский след, поскольку в последнее время власть "вела очень активную антироссийскую риторику".

Шефир – очень дипломатичный человек, и конфликтов, из-за которых в него бы стреляли, я не знаю. Поэтому это послание президенту, – заявил Арахамия.

Версию о внутрикомандном конфликте в Слуге народа отвергают. "Да, в отношениях Зеленского и Шефира были заминки, но не более. Так, чтобы он уходил с вещами – такого не было", – отметил собеседник LIGA.net в руководстве фракции.

По словам Арахамии, с Ермаком у Шефира также не было конфликта. "У Ермака и Шефира было нормально согласовано, кто чем занимается", – уверяет он.

Сам Шефир также отрицает какие-либо конфликты внутри команды. "У нас дружная и слаженная команда. Покушение было осуществлено с целью запугивания высшего эшелона власти", – отметил он на брифинге в МВД.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Новость об обстреле автомобиля Шефира застала Зеленского ночью во время рабочего визита в США на Генассамблею ООН.

В шесть утра по местному времени Зеленский записал видеообращение. Президент сказал, что пока не знает, кто за этим стоит – внутренние или внешние силы.

"Но я их силами не считаю, потому что передавать привет мне выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", – сказал Зеленский.

По его словам, на прочность команды президента обстрел не повлияет. "И на курс по борьбе с криминалитетом и большими финансово-промышленными группами не влияет. А даже наоборот", – подчеркнул Зеленский.

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