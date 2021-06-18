Вчера, 17 июня, состоялся продолжительный телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. И это – политически важное событие для Украины. "До сегодняшнего дня между ними была холодная война, но они проговорили многие конфликтные вопросы и договорились, что Дима поддержит важные президентские проекты", – рассказал LIGA.net собеседник из окружения президента.

Как долго продлится перемирие и что привело к конфликту между близкими соратниками – в разборе LIGA.net.

Слишком самостоятельный. Что раздражает Банковую

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков начал дрейфовать от команды Владимира Зеленского почти сразу, как занял кресло спикера. Тогда же и начались трения со вчерашними соратниками, занявшими кабинеты в Офисе президента. "Когда монобольшинству предложили включить турборежим и за одну ночь проголосовать огромный пакет [законопроектов]. Была большая дискуссия с участием Зеленского и главы его офиса Богдана. Единственным, кто оппонировал такому подходу и настаивал на регламенте, был Разумков. Тем самым он испортил отношения с Богданом. И в уши президенту начали вкладывать, какой Разумков – негодяй", – рассказывает собеседник LIGA.net во фракции "Слуга народа", входящий в условную группу Разумкова.

Последние полгода публичная позиция Разумкова по принципиальным вопросам все чаще идет вразрез с мнением Зеленского. В разгар конституционного кризиса спикер подал в Раду компромиссный президентскому проект по КСУ. Затем – воздержался от голосования за назначение креатуры президенты – Сергея Шкарлета министром образования и Юрия Витренко министром энергетики (за последнего лично просил президент). Он был единственным членом СНБО, который не голосовал за санкции против каналов Козака и ставил под сомнение уместность санкции против Медведчука в обход судов. Он недоволен, что о повестке СНБО узнает в последний момент.

В начале июня Разумков раскритиковал "имиджевый" законопроект президента Зеленского об олигархах. Идея правильная, заявил он, но в СНБО возникнет конфликт интересов.

Зеленского и его окружение это все больше раздражало: слишком много пиара и самостоятельности. А депутаты из фракции "Слуга народа" еще в начале недели говорили, что не исключают в обозримом будущем замены Разумкова на более предсказуемого и лояльного спикера. "Дима надоел (в оригинальной цитате использована нецензурная лексика. – Ред.). Чтобы провести президентский законопроект, надо пройти не только депутатов олигархов, но и танцевать вокруг спикера, как будто он единственная невеста", – говорит собеседник в Офисе президента.

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Другой собеседник в Офисе президента считает, что Разумков нарушал "основы политической этики". "Зашла команда под конкретные задачи, обещания и даже исполнительную логистику. И если кто-то в команде начинает играть в политическую автономию на полпути, то команда не сможет эффективно выполнить свою работу. Этика должна быть простой: работай в команде или выйди из нее публично, пройди испытание выборами и все будет норм. Посмотрим, какой будет оценка от общества", – сказал LIGA.net собеседник в ОП.

При этом собеседник LIGA.net убеждает, что Зеленский не воевал со спикером: "Единственное, на чем настаивает президент, – на обязательном исполнении программы, с которой все вместе шли на выборы в 2019 году".

Если президент и не воевал, то, похоже, избегал контактов со спикером. "Отношения Зеленского и Разумкова натянуты по самое не могу", – сказал LIGA.net собеседник в руководстве Слуги народа. Они избегают близких контактов, держатся на расстоянии и почти не общаются. На фракционные совещания приходят по отдельности.

В прошлый раз Разумков уехал во Львов, Зеленский проводил совещание без него. До этого Разумков был без Зеленского, тот принимал звонок Байдена. Очень все скоординировано. Чтобы они лично общались – это редко происходит, – говорит источник в СН

Депутаты из окружения Разумкова стараются понизить градус противостояния. "Они встречаются, я с ними обоими регулярно вижусь на совещаниях, – заверяет нардеп из фракции "Слуга народа". – Да, на последних встречах они были по отдельности: так получилось. Но у них нормальные рабочие отношения. Такое впечатление, что между ними кто-то хочет вбить клин. Чтобы их конкретно поссорить".

Другой соратник Разумкова сдержаннее. "Они время от времени встречаются и созваниваются по работе. Другое дело, что они не проводят часы за теплыми дружескими беседами, это да".

Личные амбиции. Какую игру затеял Разумков

Сейчас Разумков устроил турне по Украине: ездит в регионы и встречается с главами ОГА. Депутат, близкий к спикеру, утверждает, что Разумков просто "выбрался в поле", чтобы не отрываться от земли, к тому же такие поездки предусмотрены законом. "Депутаты облсоветов, горсоветов – это вертикаль Разумкова. Он пытается понять локальные проблемы. Не ищите черных котов в темной комнате", – призывает нардеп.

Такое объяснение не устраивает Зеленского.

"Спикер все чаще пытается изображать отдельную публичную деятельность. Совершает отдельные визиты, которые выглядят чисто как проявление pr-активности, настойчиво подчеркивает собственные встречи в качестве главы Верховной Рады. Ради чего все это? – задает риторический вопрос собеседник на Банковой

Любые намеки, что спикер начал собственную политическую кампанию в окружении Разумкова отвергают. "Это – абсурд. Тут даже не о чем говорить, – отрицают личные амбиции спикера в его окружении. – Ближайшие выборы в Верховную Раду – в конце 2023 года. Надо быть не очень умным, чтобы начинать предвыборную кампанию за два года. Перевыборы – тоже не актуальны".

Разумков не заинтересован в конфликте, говорит второй собеседник из СН: "Он его не ищет. Прекрасно понимает, что и он от президента зависит, но и тот от него тоже. Я не вижу желания Димы при первой возможности уйти в самостоятельное плавание. Я вижу только определенное раздражение, разочарование. Не удается достучаться и наладить отношения. Сплетни, спекуляции, барьеры. Окружение Зеленского создает ему информационный кокон, через который пробиться сложно. И любой, у кого есть свое мнение, воспринимается как бунтарь".

Все слухи о планах уйти в свободное плавание у спикера списывают на борьбу разных групп влияния в Слуге народа и желание выслужиться перед Зеленским: "Там есть разные люди. Кто-то хочет подсидеть Разумкова. Тот, у кого есть доступ к президенту, вкладывает ему в уши: что это – политическая карьера, предвыборные поездки. Это – игра".

Эта игра могла и может в будущем стоить Разумкову кресла спикера. "Просто голосов под его отставку в монобольшинстве не было, а другие фракции их вряд ли дадут (их устраивает компромиссный спикер, который может сказать "нет" Зеленскому)", – говорит депутат из фракции "Слуга народа". По его словам, Банковую куда больше устроил в кресла Разумкова первый вице-спикер Стефанчук.

"Это не вопрос ближайшего времени. У Дмитрия есть поддержка депутатов, и нужен какой-то повод серьезный или личная заруба с президентом. Пока же он просто ездит по регионам. Понятно, что это всех раздражает. А он делает вид, что этого не понимает. Но параллельно общается с представителями бизнеса, зондирует почву", – говорит собеседник из числа руководителей Слуги народа.

Альтер эго Зеленского. На что может рассчитывать Разумков

Если предположить радикальный сценарий, что Разумков захочет создавать свою партию и выведет близких депутатов из Слуги народа, – это не приведет к расколу монобольшинства Зеленского, уверен источник в Слуге народа: "Грубо говоря, Разумков может за собой пару человек привлечь. У которых с ним есть отношения. Нардепы – Мокан, Дмитриева, Бабак, Наталуха. Вот эта связка".

Электоральное будущее Разумкова как независимого политика тоже не вызывает оптимизма у политологов и социлогов: мало перспектив на победу, но есть куда расти. В начале февраля Центр Разумкова смоделировал результаты второго тура выборов президента, в который были включены гипотетические пары Дмитрия Разумкова – с Владимиром Зеленским, Юрием Бойко и Петром Порошенко.

"Во втором туре Разумков побеждает и Бойко, и Порошенко. За счет того, что за него в этой модели голосовали бы избиратели президента Зеленского. То есть пока Разумков воспринимается исключительно как альтер эго Зеленского", – рассказал LIGA.net замдиректора соцслужбы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

У Разумкова будут шансы только в том случае, если Зеленский по какой-то причине не будет участвовать в выборах. Если он пойдет вместо Зеленского, – считает Мищенко

А вот если во втором туре встретятся Разумков и Зеленский, то победа остается за действующим президентом, – говорит Мищенко о результатах февральского опроса.

Вот только перспектив попасть во второй тур у Разумкова пока очень мало. По данным свежего социсследования, проведенного Центром Разумкова и фондом Демократические инициативы в мае, он занимает последние строчки в списке потенциальных кандидатов: его рейтинг – 1,8%. У Зеленского, для сравнения, – 31%, Порошенко – 18,6% (среди тех, кто определился).

В опросе КМИС, проведенном в конце мая, Разумков набирал 3,1%.



"Я бы не сказал, что у него есть перспективы на победу. Но у него теоретически большой потенциал для конкуренции за место в середине списка", – говорит LIGA.net политический аналитик фонда Демократические инициативы Андрей Сухарина.

В период между выборами, добавляет он, в опросах не столько важен рейтинг кандидата, сколько уровень доверия и узнаваемости. В феврале Разумкову доверяли даже больше людей, чем Зеленскому. Сейчас они выровнялись.

"У Разумкова неплохой баланс доверия-недоверия. Когда у политика нет очень негативного баланса, ему есть куда расти, – объясняет аналитик. – Рейтинг небольшой, но его можно нарастить. Нужны более четкие месседжи и более четкая политическая позиция. Иначе он упрется в свой потолок".

Но, по данным Центра Разумкова, спикеру доверяют преимущественно те же люди, что и Зеленскому. У него нет собственного электората, говорит Мищенко. Он воспринимается как политик из команды Зеленского. Если Разумков уйдет из команды президента, то вряд ли сохранит свой уровень доверия. Потому что потеряет поддержку сторонников Зеленского.

"У нас есть электорат Зеленского, Порошенко, Бойко, Тимошенко, – подчеркнул Мищенко. – Но нет электората Разумкова. И это – его проблема".





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