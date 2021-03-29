Ever Given сняли с мели в Суэцком канале, доллар – снова по 28. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 29 марта. Температура от +2 до +11, курс доллара 27.95

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Гигантский контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Доброго понедельника! Контейнеровоз Ever Given сняли с мели. И прямо сейчас очень медленно выводят с Суэцкого канала. Это намного раньше прогнозов: сильные приливы помогли. Нефть уже подешевела на этой новости. Впрочем, крупнейшая в истории пробка, им созданная, будет рассасываться несколько недель. Но согласитесь, что в 2021 даже проблемы добрее и мимишнее, чем у 2020-го. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. В Раду проходит Андрей Аксенов – экзитпол. Он делал на Донбассе "референдум" в 2014 году

Дорогой Донбасс на довыборах в парламент отправляет в Верховную Раду нового реформатора! Действительно уникальный человек.

В прошлом Донбасс уже не раз отправлял политический десант в столицу. Но на этот раз страну будет спасать целый организатор одного из российских "референдумов" на Донбассе. Я напомню: в результате в 2014 году началось российское вторжение и война. Еще недавно счастливый обладатель мандата был под арестом по делу о подлоге документов.

Еще недавно журналисты сообщали, что у него есть российский паспорт. Еще недавно его могли посадить и помешать его планам.

Но все можно порешать! И теперь реформатор из Доброполья (Донецкая область) поедет наводить порядок прямо в Киев.

Спасибо, Донецкая область. Годы идут, а ты себе не изменяешь. Отдаешь миру лучшее, что имеешь. Спасибо. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Мини-паника на валютном рынке: доллар – снова по 28. Что дальше? Прогноз до 2 апреля

Доллар дорожает. Впервые с начала февраля американская валюта на межбанке стоит дороже 28 грн/$. Череда локдаунов в Европе и мире спровоцировала легкую панику и на украинском валютном рынке. "Топливо" для девальвации пока сохраняется, предупреждают опрошенные LIGA.net финансисты. Но ненадолго.

Какого курса ждать в последние дни марта и сколько доллар будет стоить через неделю, в еженедельном курсовом обзоре LIGA.net. Больше по ссылке.

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