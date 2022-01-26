Евгений Мураев – новый фаворит Путина в Украине. Что известно о конкуренте Медведчука

До 2014 года о 45-летнем Евгении Мураеве мало кто слышал. Единственное, чем был известен политик, – это работой в 2010-2013 годах на посту главы Змиевской РГА в Харьковской области, пророссийскими взглядами и близостью к беглому экс-премьеру Николаю Азарову.

Популярность Мураеву принес телеканал NewsOne. В течение четырех лет он много выступал на канале, а летом 2018 года продал его Тарасу Козаку – соратнику Виктора Медведчука. Последний считался главной "темной лошадкой" Кремля в Украине до недавнего времени.

Теперь все иначе. 22 января МИД Великобритании заявило о смене приоритетов для правительства РФ. По данным министерства, после вторжения в Украину и оккупации украинской территории Кремль хочет "отдать" Мураеву бразды правления над всей Украиной (также, по данным Британии, российские спецслужбы поддерживают связь с беглыми Арбузовым, Клюевым, Сивковичем и Азаровым).

Два высокопоставленных собеседника из команды Владимира Зеленского сообщили LIGA.net, что британская и американская разведки передали Украине соответствующие данные. Если они будут верифицированы, то телеканал НАШ может попасть под санкции СНБО. А пока, по их словам, Мураев "на крючке" у Банковой.

Мы отправили Мураеву вопросы о возможных санкциях, отношениях с Азаровым и бизнесе. "Ответы найдете в сети", – сказал он LIGA.net. В своем Facebook после сообщения британского МИД Мураев написал, что это "очередная глупость": "Украина – самостоятельное, независимое государство, и мы можем и должны сами решать свою судьбу".

Кто такой Мураев, как он попал в большую политику, откуда взял деньги на содержание телеканала и ждут ли его санкции – в профайле LIGA.net.

"НА КРЮЧКЕ" У ПРЕЗИДЕНТА

Мураев вряд ли может жаловаться на жизнь при президенте Зеленском. Несмотря на призывы общества, его телеканал продолжает работу. Более того, Мураев периодически ходит в ОП. По словам политика, он дважды встречался с главой Офиса президента Андреем Ермаком и вел переговоры "по поводу информационной политики телеканала НАШ".

Встречу с Мураевым LIGA.net подтвердил сам Ермак. "Я, как руководитель ОП, неоднократно встречался и буду встречаться с разными политиками и представителями тех информационных площадок, которые откровенно распространяют на наших граждан нарративы, выгодные стране-агрессору", – заявил глава ОП.

По словам Ермака, он предупреждал их, что "такие действия в сегодняшних условиях граничат с преступлением против государства".

Однако нардепы от президентской силы продолжают ходить на канал Мураева. По словам аналитика Детектор Медиа Ярослава Зубченко, в 2021 году "слуги" не "вылазили" с ток-шоу канала НАШ. При том существует два вида гостей от СН.

"Первый – лояльные власти депутаты, к которым ведущие относятся плохо. Их перебивают и унижают. Особенно, когда гости критикуют Россию, – говорит Зубченко. – Второй – "слуги", находящиеся во внутренней оппозиции к Зеленскому. И их на канале Мураева любят. К примеру, из нардепа Георгия Мазурашу ведущие часто вытягивают странные заявления. Если бы он был более влиятельным представителем власти, то у него были бы проблемы".

Мазурашу это не смущает. 24 января в эфире телеканала Рада, комментируя информацию британского МИД о Мураеве, он заявил, что не стоит обсуждать слухи, и вообще "это несерьезная информация".

Собеседник в руководстве фракции СН объясняет визиты "слуг" на канал Мураева: "У нас до сих пор жива идеологема, что мы сшиваем страну".

По его словам, сейчас с Мураевым особых отношений у власти нет. "В начале каденции Вадим Слюсарев (советник экс-первого замглавы ОП Трофимова. – Ред.) пытался предложить Мураева в губернаторы или мэры Харькова. Его бывшую жену Валерию также продвигали в губернаторы, – вспоминает собеседник LIGA.net. – Но после ухода Трофимова попытки закончились. Мураев никому в команде не нравился".

СПРАВКА. В августе 2019-го Схемы установили, что нардеп от СН Андрей Одарченко В августе 2019-го Схемы установили, что нардеп от СН Андрей Одарченко внес почти 200 000 грн в поддержку партии Мураева НАШи. По данным Схем, Одарченко связан со Слюсаревым через бизнес отца Николая Одарченко. Слюсарев, в свою очередь, вместе с родственниками пожертвовал партии Мураева почти миллион.

В 2020 году накануне местных выборов на Банковую приходил совладелец телеканала НАШ Владимир Грановский, добавляет один из руководителей ОП. "Но там разговор не о политике, а вокруг телевизора. И им, и нам выгодно, чтобы наши депутаты ходили на эфир", – говорит он.

На вопрос, почему СНБО не трогает телеканал НАШ, в руководстве ОП сообщили LIGA.net, что "не видят следов России в финансировании канала". Как только будут этому доказательства, НАШ "будет заглушен".

"Западные разведки намного глубже проникли в Россию, чем мы. Они поделились с нами этими данными. Мы их увидели и будем проверять", – добавил собеседник в Офисе президента.

При этом не под запись сразу трое собеседников LIGA.net в команде президента намекнули, что с технологической точки зрения Банковой невыгодно вводить санкции против Мураева и его медиаактива.

"Мураев размывает "ватный" электорат. С другой стороны, мы не можем пропустить мимо ушей информацию международных партнеров. Мы должны на нее реагировать", – говорит один из лидеров фракции СН.

По его словам, умеренно "ватная" молодежь, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского, но разочаровалась в нем, сейчас частично перешла к Мураеву: "И если мы его заблокируем, то эта категория перетечет к Бойко и Разумкову. Нам это не выгодно".

КАК МУРАЕВ ПОПАЛ В ПОЛИТИКУ

"Талантливый, перспективный и харизматичный человек". Так описал LIGA.net личность Мураева приближенный к бывшему мэру Харькова Геннадию Кернесу политический консультант. Мураеву 45 лет. Он родился в Змиеве (Харьковская область) в семье директора предприятия "Рапид" Владимира Мураева и доцента кафедры химии в Харьковском национальном университете городского хозяйства Ольги Мураевой.

Согласно официальной биографии, Мураев с 18 лет занимался бизнесом и руководил коммерческими компаниями (строительство, финансы, сельское хозяйство, торговля нефтепродуктами, текстиль). Как сообщали Наші гроші, Мураев работал в семейном бизнесе, где, как правило, выступал директором или соучредителем.

"Кажется, первый миллион я заработал в 22 года. Хотелось самоутвердиться. Начал заниматься ценными бумагами и топливом. У меня была одна из самых крупных трейдерских фирм в Харькове. Плюс я что-то еще и строил. В те годы модно было заниматься всем по чуть-чуть", – рассказывал Мураев в одном из интервью в 2016 году.

В 2005 году будущий политик женился. Его первой супругой стала Валерия Таранова (они развелись в 2017 году), дочь харьковского бизнесмена и нардепа второго созыва Олега Таранова.

В 1990-х Таранов учредил Украино-сибирскую инвестиционную корпорацию (Укрсибинкор), куда позже вошел завод "Рапид". В конце нулевых набсовет Укрсибинкора возглавлял Мураев.

В следующем году после женитьбы Мураев попал в Харьковский облсовет от партии "Віче" Инны Богословской, которая в том же году примкнула к Партии регионов. В 2010 году он переизбрался в облсовет от ПР – уже в статусе главы Змиевской районной администрации. На эту должность его назначил президент Виктор Янукович в апреле 2010 года. В 2012 году был уволен в связи с избранием нардепом от Партии регионов.

В 2014 году Мураев голосовал за пакет диктаторских законов. И переизбрался в парламент – от Оппозиционного блока.

В разгар Революции достоинства Мураев лично вывез экс-премьера Азарова в Белгород (Россия), о чем заявил в 2019 году в интервью Дмитрию Гордону: "Он позвонил мне – не знаю, почему. Мы встретились, он сказал: "Ты можешь меня отвезти в Белгород?" Я его отвез. Должен был забрать через два дня, но он уже не вернулся".

Почему Азаров обратился именно к Мураеву? Он был одним из помощников бывшего премьер-министра, когда тот еще был обычным депутатом Верховной Рады (в 2007-2010 годах) от Партии регионов. Хотя сам Мураев предпочитает этот эпизод в своей биографии не вспоминать. В том же интервью Гордону политик утверждал, что виделся с Азаровым всего несколько раз в жизни и сейчас не общается.

В январе 2014 года Мураев купил новостной канал NewsOne у Вадима Рабиновича, с которым знаком более 20 лет. Еще через два года они оформили политический союз – создали партию "За життя".

На вопрос LIGA.net, за сколько он купил NewsOne, Мураев не ответил: "Ответ простой. Не помню момент, когда вы стали мне так близки".

В 2018 году вокруг NewsOne стали происходить странные пертурбации. В апреле Мураев передал права на канал своему отцу. Тот в августе передал права экс-замглавы АП времен Януковича Андрею Портнову. Однако в октябре Портнов разорвал договор в связи со сменой владельца. Им стал Тарас Козак – соратник Виктор Медведчука.

По данным временной следственной комиссии Рады, Козак приобрел NewsOne за 1,3 млн евро. А все манипуляции при смене владельца, по версии комиссии, могли быть сделаны для оптимизации налогов. В 2019 году Мураев заявил, что из-за договора о неразглашении не может сказать, насколько выгодной для него была продажа, но "на строительство нового канала хватило". Новым каналом стал НАШ. Только за год Мураев инвестировал в телеканал 8,65 млн грн, указано в его декларации.

ЧТО НЕ ТАК С КАНАЛОМ НАШ И МУРАЕВЫМ

Телеканал НАШ, как и партия НАШи, был создан Мураевым специально под президентские и парламентские выборы-2019, говорит LIGA.net Зубченко (мониторит канал).

После победы Революции достоинства Мураев называл ее "госпереворотом", а российско-украинскую войну на Донбассе – "гражданским конфликтом". В декабре 2020 года он оправдывал появление в эфире своего канала одного из главарей боевиков Родиона Мирошника.

Несмотря на множество приговоров боевикам по статье о терроризме и постановление Верховной Рады, Мураев считает, что ДНР/ЛНР – это не пророссийские террористические организации. В 2018 назвал на то время политзаключенного в РФ Олега Сенцова "террористом".

"Какой бы треш не распространяла Россия, НАШ всегда подключается. Ведущие очень стараются с российскими вбросами, как будто хотят, чтобы Мураев был новым кумом Путина", – говорит Зубченко.

По словам Зубченко, Мураев недавно признался в эфире канала, что празднует Новый год дважды – по московскому и киевскому времени.

Вакцину Sputnik V на телеканале НАШ называли "лучшей, чем Pfizer и AstraZeneca вместе взятые". А весной 2020 года, когда было очередное обострение на фронте и Россия стягивала войска, Мураев сказал: "Если бы вы переспали с женой соседа, он имел бы право переспать с вашей?". По словам Зубченко, Мураев периодически в разных формулировках продвигает мысль, что действия РФ симметричны действиям Украины.

"Кроме того, Мураев заявил, что Украине не нужно никуда вступать, потому что Евросоюз и НАТО состоят из бывших союзников Гитлера, которые убили 8 млн украинцев", – перечисляет Зубченко.

ДЕНЬГИ И БИЗНЕС

Откуда у Мураева деньги на телеканал? Во-первых, он – долларовый миллионер. В 2020 году Мураев задекларировал в разной валюте около $3 млн сбережений – 481 000 грн, около 1 млн евро и более $1,5 млн. Во-вторых, у его семьи разношерстная сеть компаний – от производителей электрокотлов и металлопродукции до медиа, строительства дачных домов и оздоровительного комплекса в Харьковской области.

"Я не имею права по закону заниматься бизнесом. Но, естественно, у меня есть семья – я создавал, строил предприятия. У меня есть производства. Как-то ж мне себя кормить нужно. В политике должны быть самостоятельные состоявшиеся люди, которые знают, что делать", – говорил Мураев в интервью Гордону в 2019 году.

Изначально владел и управлял бизнесом Мураева его отец. Но его смерть в 2020 году заставила переоформить бизнес на мать.

Сейчас на Ольгу Мураеву записаны семь юридических лиц. Еще в двух юрлицах она указана совладельцем – в этих компаниях ее бизнес-партнером числится бывший вице-президент ФК "Металлист" и чиновник в правительстве Николая Азарова – Константин Пивоваров. По данным УП, после бегства из Украины Виктора Януковича в 2014 году Пивоваров стал главным держателем активов семьи Азарова.

Жемчужины бизнес-активов Мураевых – офшор Demosena Investments ltd и компания "Восточная Финансовая Группа". Через цепочку этих компаний Ольга Мураева владеет телеканалом НАШ, фабрикой "Рапид" и фирмой "Теплоснаббуд". Также ей напрямую принадлежит оздоровительный комплекс в деревне Коропово (Харьковская область), Спецмонтаж и трейдер молочной продукцией "Сыр-Экспорт". Пивоварову в бизнесе Ольги Мураевой принадлежат 50% доли в заводах Рапид и Альтеп.

Второй жене Мураева Екатерине принадлежит компания Innova automation s.r.o., зарегистрированная в Словакии. Ее специализация – "производство прочих металлических изделий", указано на сайте finstat.sk. Совокупно семейный бизнес семьи Мураевых получил в 2020 году 57,3 млн дохода и 4,8 млн грн убытка (без учета данных компании Innova automation s.r.o), подсчитала LIGA.net из данных Opendatabot.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.