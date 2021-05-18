Эволюция экономиста Зеленского, восстановление рынка авиаперевозок. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня вторник, 18 мая. Температура от +11 до +19, курс доллара 27.54
Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Эволюция экономиста Зеленского: от либертарианства к госкапитализму с привкусом социализма
Ограничение цен на топливо, введенное правительством с 15 мая, это – не единичный случай вмешательства власти в экономику.
Мы посмотрели, как менялась экономическая политика при Зеленском и вывод однозначный – Украина быстро катится к своей версии госкапитализма.
Как сказал один из комментаторов, похоже, Зеленский последний человек, который верит, что государственное – это синоним слова хорошее. Шесть шагов (и пару человек) Зеленского к новой государственной экономике. Больше по ссылке.
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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Спецслужбы прослушивали Медведчука минимум четыре года
Спецслужбы много лет записывали телефонные разговоры Медведчука. Журналисты смогли получить разговоры за четыре года.
По ссылке – первая часть, которую журналисты успели обработать. И эта часть просто не может оставить равнодушной. Человек с голосом Медведчука подтверждает то, что мы все и так знали – он не украинец и не имеет отношения к Украине. Больше по ссылке.
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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Восстановление рынка авиаперевозок уже началось. Пик ожидается в октябре – глава Ryanair
Вакцина работает. Европейские страны ослабляют карантин, а их жители начинают путешествовать. Объем перевозок достигнет докризисного уровня уже нынешней осенью, прогнозирует глава крупнейшего мирового лоукостера Ryanair Майкл О’Лири.
Украинцев это отчасти тоже касается. Некоторые государства ЕС в одиночном порядке ослабляют правила въезда для жителей третьих стран. Уже есть хорошие новости из Кипра и Греции. Ждем остальную Европу. Больше по ссылке.
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