В Париже состоялся саммит "коалиции желающих". Одна из ключевых тем – возможное развертывание в Украине "международных сил безопасности" в случае достижения соглашения о прекращении огня. Также говорили о необходимости усиления санкций против России и перевооружении Европы.

Франция заинтересована в развертывании военной миссии в Украине, и работа над ее созданием продолжается.

Президент Эмманюэль Макрон делает все, чтобы поддержать энтузиазм относительно миссии. Потому что Европе она также нужна, говорит LIGA.net экс-заместитель центрального штаба вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) Мишель Яковлефф.

Объясняем, о чем договорились в Париже и стоит ли ожидать конкретных результатов в ближайшее время.

Усиление санкций, помощь ВСУ, работа над военной миссией

По итогам встречи участники согласились поддерживать Украину, чтобы поставить ее в наилучшее положение в мирных переговорах.

Также осудили, что в Эр-Рияде Россия имитирует мирные переговоры, вместо того чтобы их честно вести.

Страны договорились усиливать давление на теневой флот России, которым Москва возит нефть на продажу.

Замороженные активы России на 230 млрд евро могут использовать для предстоящей реконструкции Украины в рамках мирного соглашения.

Ряд стран обязались помочь Украине, в том числе Франция даст 2 млрд евро, пишет The Guardian.

Макрон звонил президенту США Дональду Трампу до и после этой встречи. Заявил, что Штаты остаются союзником Европы по ситуации в Украине. Но европейцы должны быть готовы защищать свои интересы, если они отличаются от позиции США.

Это, в частности, касается и защиты Украины: мол, надеемся, что Штаты будут рядом, но должны быть готовы, если нет.

Франция и Великобритания работают над тем, чтобы послать в Украину "силы успокоения" после установления мира, даже если идею не одобрят все европейские союзники. Главы МИД стран-участников должны рассмотреть правовые вопросы относительно таких сил и доложить через три недели.

Будущие "гарантии безопасности" Киеву должны основываться на трех столбах:

сильная украинская армия с общей франко-британской миссией, которая должна отправиться в Киев, чтобы выяснить, как усилить ВСУ;

создание "сил успокоения", которые не будут размещать по фронту, а в "стратегических" районах – ранее заявил, что войска могут развернуть вдоль Днепра, в западных регионах Украины или соседних странах;

более широкое перевооружение Европы и представление европейского взгляда на мирных переговорах по Украине – но не уточнил, какие страны, за какие средства и как будут перевооружаться.

Британский премьер Кир Стармер рассчитывает, что Трампу удастся достичь мира, а до этого следует ужесточить санкции – пока Москва не прекратит войну, пишет France24.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что пора составить "четкий план", как европейские силы могут действовать в Украине, и "коалиции желающих" следует приехать в Украину это обсудить.

Европа в игре. Перемирие – дело Трампа

Саммит опроверг манипуляции, которые были в европейской прессе, что Европа не хочет миротворческой миссии в Украине, говорит LIGA.net заместитель директора Центра исследований армии конверсии и вооружения, руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь:

"Это был российский вброс, сеялась "зрада" и скептицизм на фоне Эр-Рияда".

Макрон описал предварительные очертания возможной миссии под эгидой ООН или иного мандата, говорит Самусь. Она зависит от переговоров по мирному соглашению.

Стармер и Макрон на саммите

Саммит стал лишь шагом к решению главного вопроса – размещение миссии после прекращения огня, которого нет, говорит Яковлефф.

Прежде чем мир увидит конкретные договоренности о "миссии успокоения", следует выяснить, каким будет прекращение огня, будет ли потребность в европейских силах и какой она будет.

"Путин и Трамп должны знать, что есть вопросы, которые им следует обсудить с Европой, а прежде всего с Зеленским. Это главный сигнал саммита. Но также, что европейцы готовятся делать больше", – говорит Яковлефф.

Теперь Европа должна подготовить бюджет, правовые основы, разработать военную структуру, провести исследования на местах, где размещать передовые отряды, основные силы, какие будут технические средства, оружие, как контролировать прекращение огня, каким может быть мандат, кто будет докладывать, кто будет наказывать нарушителя, добавляет Самусь.

Как Европа будет разворачивать свои силы в Украине?

О том, как будет выглядеть развертывание миссии, военные и начальники штабов разных стран еще дискутируют, рассказывает Яковлефф. Макрон делает все, чтобы был энтузиазм по поводу миссии. Понимает, что Европе она нужна для усиления безопасности.

В скором времени в Украину приедут передовые группы британских и французских военных, которые будут изучать на местах, где могут базироваться силы, какие технические средства им могут понадобиться. Поскольку стран много, каждая определит: кто и как к ней присоединится. Кто выделит войска, кто – деньги, а кто, например, средства наблюдения, спутниковые данные или авиацию, объясняет Самусь.

Миссия не только миротворческая. Она должна стабилизировать ситуацию и не допускать повторения агрессии России.

"На уровне стран есть обсуждение технических деталей – где будут войска, с чем. С точки зрения Франции, такая миссия должна быть готова к борьбе, к атаке дронами или КАБами. Должна быть бесполетная зона, потому что европейцы не будут размещать силы, не закрывая небо над ними, поэтому Путин против, потому что это существенно усилит Украину".

Однако Макрон и Стармер уже заявили, что мнение России об участии миссии не важно. Украина – суверенная страна, которая, по уставу ООН, может приглашать иностранные войска, если есть партнеры, готовые их развертывать.

Единая армия Европы и усиление ВСУ

Саммит касался разных треков – санкции против России, создания европейской миссии, военной помощи Украине, говорит Самусь. Они будут параллельно развиваться.

По перевооружению Европы – 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план вооружения ЕС на 800 млрд евро, напоминает Самусь. Есть лидерство Германии – 18 марта Бундестаг принял исторический пакет конституционных изменений, что позволило правительству занимать взаймы сотни миллиардов евро для укрепления обороноспособности.

Единственное, чего не хватает европейцам, – ясности, как и что перевооружать. Будут ли расходы на национальные армии или создадут общие вооруженные силы.

"Скептически отношусь, если деньги будут выделять коллективно, а тратить на национальные армии. Тогда снова будут затягивать с тендерами, лоббировать. Следует принять политическое решение о европейской армии", – говорит Самусь.

Другой трек – усиление ВСУ. Это важно в условиях, когда США удаляются от евроатлантического партнерства и уходят в Тихоокеанский регион.

Военная миссия европейцев в Украине может стать ядром или прообразом общих сил европейцев, говорит Самусь. Миссию будут формировать для Украины, действовать вместе с ВСУ. Затем опыт может распространиться. В качестве примера могут взять Объединенные экспедиционные силы, возглавляемые Британией, состоящие из стран Северной Европы – там британцы, шведы, финны, норвежцы, нидерландцы, датчане, литовцы, латвийцы, эстонцы. Почему бы не распространить опыт на всю Европу?

"Можно сначала отработать в Украине, а затем распространить на Европу, – считает Самусь. – Тренировочные базы, командные структуры Объединенных экспедиционных сил Европы могут быть во Франции и Британии, а также, скажем, в Польше и Румынии, а не в Украине".