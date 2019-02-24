Евровидение, Лагерфельд и отправка на Луну: новости недели

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Maruv (фото - Twitter)

Вчера, 23 февраля, в финале национального отбора на Евровидение-2019 одержала победу исполнительница MARUV (Анна Корсун) и получила право представлять страну в израильском Тель-Авиве.

Певица получила пять баллов от судей конкурса и максимальную оценку от зрителей - шесть баллов. Но из-за общественного резонанса в связи с ее гастролями в России общественный телевещатель UA:Перший поставил под сомнение участие певицы в конкурсе. Корсун дали сутки на ознакомление с контрактом, где есть графа о запрете выступлений в России. Окончательное решение за председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабом Аласанией.

Смотрите также: Евровидение. MARUV ответила, чей Крым и о гастролях в РФ: видео Особую популярность исполнительница завоевала благодаря композиции "Drunk Groove", записанную совместно с Boosin (диджей и музыкант Михаил Бусин).

Вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что артисты, которые выступают в России или не признают оккупацию украинского Крыма, не могут представлять Украину на международном песенном конкурсе и назвал нацотбор "частью гибридной войны России против Украины".

Позже стало известно, что московский продюсер Иосиф Пригожин пулично пригласил MARUV выступить за РФ на конкурсе Евровидение-2020.

Ранее участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк отказались признать агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR. По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма". В финале конкурса певицы заявили, что те, кто компрометирует их вопросами о Крыме - провокаторы и не патриоты.

Дуэт YUKO (Юлия Юрина и Стас Королев) единственные в финале нацотбора выступали с фольклорной украинской песней "Галина гуляла". Юрина призналась, что является гражданкой России, но хочет получить украинский паспорт. "В России год не гастролируем и не планируем", - сказала она.

Конкурс Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).

Результаты голосования жюри и зрителей в финале нацотбора:

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