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24.02.2019, 22:25
Евровидение, Лагерфельд и отправка на Луну: новости недели

Скандал нацотбора на Евровидение-2019, смерть Лагерфельда, рекорд киевского школьника, греко-католики в центре украинского православия, YouTube & движение против вакцинации, глава МВД Италии и Кремль, "Путин - позор России", улица имени Гандзюк, отправка на Луну, расплата догхантера, удаление с поля дважды за матч. Обзор LIGA.net

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Скандал нацотбора на Евровидение-2019

Maruv (фото - Twitter)

Вчера, 23 февраля, в финале национального отбора на Евровидение-2019 одержала победу исполнительница MARUV (Анна Корсун) и получила право представлять страну в израильском Тель-Авиве. 

Певица получила пять баллов от судей конкурса и максимальную оценку от зрителей - шесть баллов. Но из-за общественного резонанса в связи с ее гастролями в России общественный телевещатель UA:Перший поставил под сомнение участие певицы в конкурсе. Корсун дали сутки на ознакомление с контрактом, где есть графа о запрете выступлений в России. Окончательное решение за председателем правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зурабом Аласанией.

Евровидение, Лагерфельд и отправка на Луну: новости недели

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Особую популярность исполнительница завоевала благодаря композиции "Drunk Groove", записанную совместно с Boosin (диджей и музыкант Михаил Бусин).

Вице-премьер министр Украины Вячеслав Кириленко заявил, что артисты, которые выступают в России или не признают оккупацию украинского Крыма, не могут представлять Украину на международном песенном конкурсе и назвал нацотбор "частью гибридной войны России против Украины".

Позже стало известно, что московский продюсер Иосиф Пригожин пулично пригласил MARUV выступить за РФ на конкурсе Евровидение-2020.

Ранее участницы дуэта ANNA MARIA Анна и Мария Опанасюк отказались признать агрессию РФ против Украины и аннексию Крыма во время эфира на телеканале ATR. По данным СМИ, мать девушек - Лариса Опанасюк - замглавы подконтрольного Кремлю совета министров Крыма. В 2014-м она получила медаль Минобороны РФ "за возвращение Крыма". В финале конкурса певицы заявили, что те, кто компрометирует их вопросами о Крыме - провокаторы и не патриоты.

Евровидение, Лагерфельд и отправка на Луну: новости недели

Дуэт YUKO (Юлия Юрина и Стас Королев) единственные в финале нацотбора выступали с фольклорной украинской песней "Галина гуляла". Юрина призналась, что является гражданкой России, но хочет получить украинский паспорт. "В России год не гастролируем и не планируем", - сказала она.

Евровидение, Лагерфельд и отправка на Луну: новости недели

Конкурс Евровидение-2019 будет проходить с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).

Результаты голосования жюри и зрителей в финале нацотбора: 

Евровидение, Лагерфельд и отправка на Луну: новости недели

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Журналист LIGA.net
Галина Попцова
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Теги: догхантер, Маттео Сальвини, Греко-католики, новости недели, Израиль, религия, церковь, футбол, кремль, Луна, видео, вакцинация, евровидение, угкц, space x, гандзюк, ANNA MARIA, Карл Лагерфельд, MARUV
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