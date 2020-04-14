Киево-Печерская Лавра стала эпицентром распространения коронавируса в Киеве. Количество зараженных превысило 90 человек, в том числе три случая подтвердились за последние сутки. Два священнослужителя умерли, причины их смерти не уточняются.

При этом в Лавре вообще долго отмалчивались, в том числе игнорировали вопросы о возможном заражении COVID-19 скандального настоятеля Павла (Лебедя), который ранее публично отрицал опасность и призывал прихожан "ходить в храмы и молиться".

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1) Как получилось, что в Лавре началась вспышка коронавируса? 2) Почему УПЦ МП игнорировала решения власти по карантину и продолжала богослужения? 3) Кто в УПЦ МП должен нести ответственность за распространение коронавируса?

Эти три вопроса LIGA.net задала известным украинским богословам и религиоведам, хорошо знакомым с политикой УПЦ МП.





Юрий Чорноморец, православный богослов и философ

1) Как известно, основными местами распространения вируса в Европе стали храмы и больницы. Но митрополит Павел был уверен, что опасность минует Лавру, и в этом проявилась его самонадеянность. Религиозный фанатизм, бездумно доверяющий собственному предыдущему опыту и не ценящий жизнь другого человека - это религиозный фундаментализм, который решительно был осужден на Всеправославном соборе.

К сожалению, переосмысления собственной позиции и обращения к настоящему православному христианству от православного магизма мы не увидим. У фундаменталистов все заменено на бездумное послушание начальству, и какими бы ни были печальные последствия действий фундаменталистов, они обычно не раскаиваются в них.

2) Постановления Синода УПЦ МП об особенностях богослужения в период карантина были формальными, но даже их не все начали выполнять. Очевидно, что принятых мер недостаточно. Руководители УПЦ МП постоянно заверяют МВД и другие инстанции, что делают все возможное. На самом деле, они не делают никаких радикальных шагов. Они боятся выглядеть маловерами в глазах собственных последователей.

Из-за этой боязни они рискуют просто перезаражать своих последователей. И если епископов и священников еще будут лечить, то все простые верные с фундаменталистическими настроениями просто рискуют своей жизнью, балансируя на грани самоубийства - а последнее является смертным грехом. Также риск жизнью других людей является смертным грехом, и нарушение заповеди "не убий" фактически уже происходит.

УПЦ МП не планирует проявлять большую осторожность и на Пасху, и тем более - на поминальной неделе. Это резко отличается от решения ПЦУ перенести поминовения умерших со второй недели после Пасхи на субботу перед Троицей.

Если сегодня-завтра Синод УПЦ МП не примет решений о радикальных мерах по сохранению жизни и здоровья верных, можем иметь огромную волну заболеваний, и Украина не сможет выйти из сегодняшнего критического состояния в то время, которое намечает правительство. Так что правительству уже необходимо продумать реальное положение дел с недостаточным соблюдением карантина со стороны УПЦ МП.

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3) Если полиция завела дела на верующих в Первомайске за значительно меньшие случаи заражения, то тем более должно быть официальное расследование. Сама УПЦ МП должна извиниться за все, что произошло. Но даже не знаю, не поздно ли уже им извиняться.

Руководство УПЦ МП настолько мало уважает украинское государство и общество, что я не удивляюсь их позиции. Если бы перед ними предстал риск заразить их любимого Путина и его соратников - они бы сто раз подумали

Если бы они заразили Путина - уже сто раз бы извинились. А Украина для них - просто место их заработков.

Редко кто из епископов УПЦ МП действительно любит Украину, и вся эта ситуация показывает их реальное лицо. К сожалению, государство наше вместо адекватных выводов о делах руководства УПЦ МП слушает сейчас их слова - хотя в Евангелии именно действия религиозных лидеров названы единственным основанием для оценки того, кем они являются на самом деле.

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Кирилл Говорун, архимандрит, доктор философских наук

1) Это следствие тенденции к фундаментализму, который в УПЦ МП наблюдается в течение последних пяти лет. Случай Киево-Печерской Лавры и менее заметные случаи Почаевской Лавры и Ионинского монастыря в Киеве, к сожалению, не уникальны. Фундаменталистские религиозные ячейки в других странах также стали крупнейшим источником заражения.

В начале эпидемии среди наиболее пострадавших стран была Южная Корея. Там мощным источником распространения инфекции стала церковь Шинчеонжи - одна из многих протестантских фундаменталистских сект в стране.

Другой случай - штат Нью-Йорк, который сильнее всего в США пострадал от COVID-19. Самые многочисленные случаи заболевания на душу населения в этом штате произошли в графстве Рокланд. В самом городе Нью-Йорк второе по величине заболеваний место - это парк Бороу в Бруклине. Причина та же - большая концентрация ортодоксальных иудеев, для которых характерны фундаменталистские взгляды.

Я с самого начала заметил эту закономерность между COVID-19 и религиозным фундаментализмом, и поэтому не был удивлен, когда начали появляться печальные новости о заражениях в монастырях УПЦ МП. Отмечу, что фундаментализм - это по сути религиозный фанатизм, который имеет мало общего с верой. Он отвергает возможность диалога с современным обществом.

Фундаментализм удачно имитирует духовность, но является ее искажением. Он влечет недоверие к науке, социальным институтам, развивает параноидальные настроения среди своих последователей и популяризирует среди них различные конспирологические теории.

В УПЦ МП фундаментализм навязывается искусственно. При предыдущем предстоятеле митрополите Владимире (Сабодане), эта Церковь была одной из самых открытых и здоровых в Украине и имела достаточно прочный иммунитет против фундаментализма.

А теперь с помощью фундаментализма руководители и спонсоры церкви, используя манипулятивные СМИ вроде союза православных журналистов, пытаются настроить верующих против процесса объединения украинского православия.

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Их логика такова: этот процесс объединения - искусственный, осуществляется политиками и мировым закулисьем. Поэтому верные должны не поддаваться ему. Это типичная фундаменталистская логика, которая частично сработала и затормозила объединение украинского православия.

Но теперь именно эта логика работает против самой УПЦ МП и подвергает опасности большое количество людей. Многие люди там верят, что вирус придумало мировое закулисье, чтобы поколебать православие. То есть это то самое закулисье, которое с их точки зрения стоит за украинской автокефалией. А вся их ненависть к Вселенскому патриархату перекинулась на ту политику ограничений, которую он предложил.

В результате этой ненависти, а также веры в бессмыслицу и гордой самоуверенности мы получили всплеск заболеваний именно в фундаменталистских ячейках. Это тот классический случай, когда глупость и грех сами себя наказывают.

Зато те украинские церкви, в которых нет столь же ярко выраженного фундаментализма (это не значит, что его там вообще нет), не страдают от эпидемии в той же мере - потому что прислушиваются к голосу специалистов и здравого смысла.

2) Объяснение то же самое: фундаментализм, который среди прочего предусматривает нон-конформизм, то есть противопоставление себя государству. Здесь с УПЦ МП злую шутку сыграл еще один тезис из искусственного нарратива - о гонимой церкви.

Риторика гонений и мученичества стала настолько привычной для верующих УПЦ МП, что некоторые искусные манипуляторы быстро перенесли мученичество от государства и "раскольников" на мученичество от коронавируса

Именно поэтому так много людей легко восприняли эту риторику. Только, к сожалению, теперь угроза умереть для них стала реальной, а не выдуманной. Кроме того, они, как правило, не осознавая этого, несут смертельную угрозу и для других людей.

Есть еще один момент. Вся риторика гонения сопровождалась постоянным нагнетанием истерии среди верующих УПЦ МП. Людей все время искусственно накручивали. И теперь эта накопленная истерия выплескивается на ограничительные меры и на государство, которое их вводит.

3) Я не хочу указывать пальцем на конкретных лиц, а лишь обозначу критерии. Это церковные руководители и иерархи, которые несут ответственность за свою паству, слову которых люди доверяют, и которые своими заявлениями и примером повлияли на поведение людей таким образом, что те подверглись опасности заражения сами и подвергли ей своих близких.

Это каждый, кто публично смеялся над теми, кто и сам был осторожен, и других предупреждал об опасности.

Если говорить более широко, то ответственность несут также те, кто насаждал в УПЦ МП фундаментализм, который ранее этой церкви не был присущ и искусственно изолировал ее от украинского общества и других украинских церквей. Это и иерархи, и церковные спикеры, и манипулятивные церковные СМИ, и, конечно, олигархи, которые все это щедро продолжают спонсировать.

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"Праздники в УПЦ МП поставлены на коммерцию"



1-2) Первое. Политика УПЦ МП сильно отличается от других религиозных организаций. И не только с точки зрения абсолютно догматичной позиции, но и по уровню личной ответственности за прихожан.

Как только началась эпидемия, представители большинства украинских религиозных сообществ отнеслись к этому достаточно серьезно. Были закрыты мечети, храмы, молитвенные дома, все перешли в онлайн богослужения. Они постоянно держат контакт со своими верными, дают информацию, даже медицинского характера.

Но в Московском патриархате ничего подобного не произошло. С самого начала у них была позиция отрицания. Вплоть до распространения конспирологических теорий, что коронавирус - это заговор Запада против православия и духовности.

Второе. Давайте не сбрасывать со счетов финансово-экономические вопросы. Большинство церквей существуют за счет добровольных пожертвований, но в УПЦ МП они "поставлены на коммерцию". А сейчас же праздники, и людей несут в церковь не только пасочки, но и деньги.

Поэтому карантин в определенной степени огорчил представителей Московского патриархата. Отсюда и их призывы продолжать ходить в храмы, как это делал митрополит Павел. И мы уже убедились во время вербного воскресенья, что к церквям в разных регионах Украины приходили именно представители Московского патриархата. Ни ПЦУ, ни УГКЦ в своих громадах такого не допустили.

Большинство церквей существуют за счет пожертвований, но в УПЦ МП они "поставлены на коммерцию". А сейчас же праздники, и людей несут в церковь не только пасочки, но и деньги.

Третье. Отсутствие коммуникации: если другие конфессии, главы церквей, муфтии прямо обратились к верным с призывом соблюдать карантин, то от митрополита Онуфрия мы ничего подобного не дождались. Даже сейчас, когда эти события выплеснулись в публичную плоскость, от УПЦ МП нет взвешенной позиции с покаянием или осуждением. Они не хотят брать ответственность за жизнь других людей (более того: сегодня предстоятель УПЦ МП разрешил прихожанам на пасхальных богослужениях "стоять и молиться на улице", читайте об этом здесь: Пасха на карантине. Онуфрий: Можно смотреть службу по ТВ или молиться на улице - ред)

3) Я думаю, полную ответственность за ситуацию в Лавре несут руководители УПЦ МП. Не обычные монахи, которые живут в кельях и стали по сути пострадавшими, они за это не отвечают. А именно те, кто допустил вспышку коронавируса на таком локальном уровне.

Согласно ст.35 Конституции и закону о свободе совести и религиозных организациях, государство может ограничить религиозную свободу, если те или иные действия будут создавать проблемы здоровью и жизни людей. И тут уже вопросы к правоохранительным структурам и органам власти: надо жестче подходить к этому. Не только охотиться за обычными пенсионерами по дороге в магазин, но и проводить а) профилактическую работу с религиозными организациями б) штрафовать их, потому что они несут ответственность.

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