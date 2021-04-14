За полтора года Алексей Данилов проделал путь от забытого бывшего мэра Луганска до нового политического тяжеловеса. С февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), в котором он выполняет функцию секретаря, переключился в турборежим и почти еженедельно выдает пакеты санкций против самых одиозных персонажей украинской политики. Заседания Совбеза стали источником резонансных новостей, а сам Данилов – частым гостем телевизионных шоу. Кто такой Данилов, как попал в обойму президента и какое место занимает на "кухне СНБО" – портрет LIGA.net.

ЛУГАНСК-КИЕВ. МОЛОДОЙ И ДЕРЗКИЙ

МЭР. В политику Данилов впервые пришел в сложных 1990-х. Никакого политического опыта у него не было: до похода в мэрию работал ветеринаром, затем строил бизнес. Не скрывает, что уже в тот период был хорошо знаком с влиятельными представителями местных криминальных кланов: например, Валерием Доброславским (убит в 1997 году) и бизнесменом Евгением Щербанем (убит осенью 1996 года).

В 1994 году, в 31 год, Данилов стал самым молодым мэром в истории Луганска. "Он был мега-популярен. Реализовал кучу проектов всего за три года: построил школу с нуля, был достроен кукольный театр, большая эстакада возле ж/д вокзала, привел в порядок центр города", – рассказывает LIGA.net собеседник из близкого окружения Данилова.

Через три года, в 1997 году, Данилова сбили с позиции мэра. И повторно претендовать на кресло не дали, отменив регистрацию кандидатом за день до выборов-2002. Данилов утверждает, что из-за конфликта с "хозяевами" области Александром Ефремовым и Виктором Тихоновым. В интервью Бабелю Данилов добавляет, что его "кинули" как бизнес-партнера: "Выставили на торги Укркоммунбанк. Я Ефремову и Тихонову финансово помог его купить. Мы были условными партнерами в течение двух лет. Банк задумывался как коммерческий проект, но прибыли не было. Я спросил: "Ребята, а где же бизнес?" Вот тут и начались мои проблемы".

"Не демонизируйте Сашу... Мне, возможно, как человека его жаль. Но они сделали практически все, из-за чего война началась", – Данилов о Ефремове (фото – Восточный вариант, цитата – Бабель)

После этого Данилов на несколько лет выпал из политики. Преподавал в вузе, развивал свой проект Луганская инициатива. Пока в 2004 году не получил предложение возглавить штаб кандидата в президенты Виктора Ющенко.

ГУБЕРНАТОР. К этому моменту на верхушке власти в Луганске окончательно закрепился бело-голубой тандем из Ефремова – главы ОГА, и Тихонова – главы Луганского облсовета. Пойти против системы и стать лидером оранжевой команды – это выглядело дерзко. В разгар кампании на штаб Данилова совершили нападение: три авто с донецкими номерами выгрузили во дворе десяток бритоголовых титушек, они принялись избивать сотрудников железными прутьями и проломили головы охранникам.

"Почему вы считаете, что это (согласие Данилова присоединиться к команде Ющенко. – Ред.) было дерзко? – не согласен собеседник LIGA.net в окружении Данилова. – Луганская элита всегда делилась на две части. Одна – более продвинутая: средний и мелкий бизнес, журналисты, художники, музыканты, преподаватели. Они были в орбите Алексея Мячеславовича еще со времен его мэрства. Вторая часть – крупные бизнесмены, которые выросли на торговле ресурсами, лицензиями, допусками к бюджету. Ее возглавляла бригада быстро очнувшихся после развала СССР комсомольцев Ефремова и Тихонова".

Слева – направо: Валерий Голенко, Виктор Тихонов, Алексей Данилов (фото – Восточный вариант)

Победа Ющенко вернула Данилова в большую политику. В феврале 2005-го он возглавил Луганскую ОГА. И снова ненадолго. В разгоравшейся между Ющенко и Тимошенко войне он поставил не на президента.

"У Данилова с Ющенко не сложилось, потому что он заходил губернатором от Тимошенко, – рассказывает LIGA.net экс-нардеп от Батькивщины Виталий Курило. С Даниловым он знаком еще с начала 90-х годов. – И когда Юля разошлась с Ющенко в 2005 году, Данилова убрали. Как и всех других губернаторов от Юли. То есть это не у Данилова не сошлось, а на верхах не сошлось. А он уже стал разменной монетой".

Когда Юля разошлась с Ющенко, Данилова убрали. То есть это не у Данилова с Ющенко не сошлось, а на верхах не сошлось. А он стал разменной монетой, – говорит Курило.

В окружении Данилова не сомневаются: если бы Ющенко дал ему поработать еще два-три года, Луганск мог бы избежать войны.

"Мы бы подчистили элиту и спецслужбы, которые уже тогда были заряжены под РФ, – считает его соратник. – Мы видели информационную экспансию России. И те базы контрабандистов, которых мы тогда хлопали в Краснодонском районе, потом стали плацдармом для заправки соляркой российских танков. Нам это было понятно. Но мы проработали только девять месяцев".

НАРДЕП. В 2006-м Данилов "обналичил" ставку на Тимошенко и прошел в Раду в составе ее мега-фракции. Как депутат себя не проявил: пропустил половину заседаний, выступал в сессионном зале всего пять раз.

"Мы с ним вместе зашли депутатами, – вспоминает Курило. – Когда премьером стал Янукович, Тимошенко назад с Ющенко задружила. Потому что приняла решение: чтобы устроить досрочные выборы, надо, чтоб не меньше 150 депутатов сложили мандаты".

Во фракции Тимошенко пятого созыва было 129 депутатов, еще часть мандатов давала Наша Украина: "Но Данилов считал, что это неправильный ход, и не написал заявление о сложении полномочий. Его за это не включили в список на следующие досрочные выборы".

Вместо того чтобы сдать мандат, Данилов объявил о создании новой группы Вольные демократы. В нее вошли пять депутатов Тимошенко. Эта ставка была на друга и партнера по партии Яблоко Михаила Бродского.

"Это еще кто на кого ставки делал. Они с Михаилом Юрьевичем давние друзья, еще с начала 1990-х, – объясняет другой соратник Данилова. – Там не в ставках дело. Юлия Владимировна, когда зашла в парламент со своей огромной фракцией, установила в ней диктатуру. А Алексей Мячеславович не привык ходить маршем под чью-то дудку". С Бродским "какое-то общение" у Данилова есть и сейчас, говорит он.

Но проект Бродского провалился. На внеочередных выборах его партия набрала 0,2% голосов – и Данилов в Раду больше не попал.

МЕЖСЕЗОНЬЕ. ДАНИЛОВ НА ПАУЗЕ

Данилов снова выпал из политики – на этот раз на 10 лет. "Да, была длинная пауза. Мы занимались другими проектами", – говорит собеседник в окружении Данилова. Один из этих проектов и открыл ему дорогу в СНБО. Проект получил название Суспільне око. Он был связан с диджитализацией и BigData. "Мы родоначальники этой темы в Украине", – убежден друг Данилова.

Идея проекта заключалась в том, чтобы выстроить систему открытых данных, – бюджеты, реестры, лицензии, земельные ресурсы, – для серьезной аналитики и правильных управленческих решений: "При Порошенко это было не востребовано. Нам не удалось это дело зажечь. Мы пытались. С Суспільним оком были знакомы все – и парламент, и Кабмин, и окружение Порошенко. Но это публичность. Она шла вразрез с их интересами. А при Зеленском – выстрелило".

Презентация Суспільного ока (фото – Facebook.com/danilov.oleksiy)

По словам собеседника, сейчас Данилов использует этот опыт в СНБО: "У нас система софта, суперсовременная мониторинговая система, которая работает с огромным количеством данных, анализирует и предупреждает об угрозах нацбезопасности".

ДАНИЛОВ ОБРАЗЦА 2021 ГОДА

В 2019 году Данилов познакомился с Зеленским. С этого начался его новый карьерный взлет. Сначала его назначили на должность замесекретаря СНБО. В октябре 2019 года он стал секретарем – вместо Александра Данилюка, который подал в отставку с формулировкой: "Мне не интересны подковерные игры".

"Данилова с Зеленским познакомил я, – признается Данилюк в беседе с LIGA.net. Раньше в СМИ писали, что Данилов может быть обязан знакомством бывшему кварталовцу и нардепу от Слуги народа Максиму Ткаченко. – Это произошло во время предвыборной кампании. Я привез Зеленского к Данилову, чтобы показать: вот, смотри, есть информационная система, которая покрывает страну. Мы должны включить информацию от волонтеров на выборах, чтобы быстро собирать данные и анализировать на предмет аномалий".

Это произошло во время выборов. Я привез Зеленского к Данилову, чтобы показать ему: вот, смотри, есть информационная система, которая покрывает страну. Мы должны использовать ее, – говорит Данилюк

После победы Зеленского наработки Данилова перекочевали в СНБО. "Я его взял в свою команду. Брал под очень конкретные задачи", – объясняет Данилюк. Говорит, что хотел построить в СНБО систему, которая позволила бы максимально отслеживать и анализировать процессы в стране. В этом и заключалась основная функция Данилова.

Заседание СНБО по кризису с Конституционным судом, декабрь-2020 (фото – Facebook.com/rnbou)

"И следующая его тема – кибербезопасность, – говорит бывший секретарь. – Потому что он в частном секторе до этого строил такие системы. Я ознакомился с их работой и был очень доволен. Увидел перспективу. И взял в команду. Я также учитывал его предыдущий опыт. Данилов – однозначно системный и патриотичный человек".

С этой характеристикой согласны большинство собеседников LIGA.net.

"У него есть политический опыт, в том числе жесткой борьбы, – как у него было с Ефремовым и Тихоновым, когда его по-варварски сняли с должности мэра Луганска, а потом – с выборов, – говорит Курило. – Он четкий. И, безусловно, он ориентирован на патриотизм".

Еще в 2007 году в интервью Украинской правде Данилов одним из первых предсказал войну: на Донбассе – за энергоносители, в Крыму – за базу под Черноморский флот РФ: "У России сегодня задача – необходимо забрать Луганскую, Донецкую область и Крым... Вы представляете себе, каким образом в 2017 году из Севастополя будет уходить российский флот? Вы вообще представляете эту картину? Я – слабо!".

Данилов хочет окончания войны – это личное, и не скрывает этого – любыми путями, но только без потери территорий. "Я очень-очень этого хочу. У меня мама живет в Луганске, ей 88 лет. Она не может обнять внуков, встретиться со мной. Я каждый день с ней общаюсь, она каждый день плачет. Это больно. Это надо прекращать", – рассказывал он в интервью LIGA.net в феврале 2020 года.

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"Он человек старой школы, человек из 1990-х. Это не минус и не плюс. Все мы люди своего времени. И он такой східняк-східняк. Жесткий, решительный. Имеет очень четкое представление, что ему нужно. Не советник – самостоятельная фигура. У него есть определенные люди, которые ему близки довольно долго", – говорит еще один собеседник LIGA.net, который консультирует Данилова по вопросам безопасности.

Это интересная черта Данилова. Многие люди идут за ним и составляют его окружение еще с 1990-х. Уже команду его замов в ОГА представляли "даниловцы" со стажем. Когда он стал нардепом, эти замы перекочевали в его помощники: Андрей Зюзь и Виктор Ивкин – на платной основе, Владимир Рисухин и Анатолий Путинцев – на бесплатной. Все тот же Андрей Зюзь с Даниловым и его сыном Денисом были основателями проекта Суспільне око. А сейчас Зюзь – советник секретаря по вопросам кибербезопасности.

"СНБО очень неплохо зазвучал. Меня это радует. Это уже совсем другая история, а не единоличное решение Зеленского. Он подписывает решения, но не он один несет ответственность", – говорит экс-секретарь СНБО Владимир Горбулин для LIGA.net

Данилов говорит, что сейчас у него 11 советников по разным направлениям. Нам не удалось достать список. Но бывший советник секретаря СНБО Александр Харченко утверждает, что это не номинальная позиция. Данилов умеет выслушивать другие точки зрения.

Харченко консультировал Данилова по вопросам Северного потока-2 и переговорам Украины с Россией – и в формате совещаний, и тет-а-тет. "Не могу сказать, что Алексей Мячеславович не прислушивался. Он переспрашивал, уточнял информацию. Назвать его человеком, который не слышит других, я не готов точно. Мы могли расходиться с ним во взглядах, бывали такие моменты. Но он слушал", – сказал он LIGA.net.

В вопросах войны у него есть определенный взгляд на то, что происходит и как добиться результатов, утверждает Харченко: "Как по мне, это взгляд стабильный. Он не меняет приоритеты в зависимости от того, как меняются приоритеты у его руководства. Если он и балансирует, то разумно. У него очень четкие красные линии. Он прямым текстом мог сказать: это в мои красные линии не вписывается, это невозможно".

"Данилов довольно последователен в своих представлениях, – подтверждает аналитик, консультирующий Данилова. – Он долго был в тени. А тут вышел на первую арену". Это произошло не сразу. Первый год Зеленский особо не интересовался СНБО, увлеченный попытками уговорить Путина на мир. Аппарат СНБО, похоже, тоже не слишком претендовал на особое положение у президента.

"У Зеленского не было представления, что такое СНБО. У него в голове был только мир, а не национальная безопасность. Он не понимал, что мир приходит, когда у тебя сильные позиции. Он это понял только когда выяснил, что ему с Россией дальше не по пути. В конце прошлого года", – считает Данилюк. Нужно было делать быстрые шаги – "показывать Белому дому, что он правильный, а у него вся система гнилая". И только в этот момент Зеленский обратил внимание на Данилова и СНБО.

С февраля 2021 года СНБО выдал целую серию резонансных санкций. Данилов говорит, над ними работали шесть-восемь месяцев.

"Я вижу в этом очень серьезные риски, – говорит Данилюк. – СНБО подменяет собой правоохранительную и судебную систему, СБУ. Это может ударить обратно так, что мало не покажется. Произойдет дискредитация и президента, и СНБО".

Он недоволен, что именно СНБО определяет, что Медведчук – спонсор терроризма, а Альперин – контрабандист: "Чистый пиар. Но они уже не могут остановиться. Это ключевой риск для Данилова. Он должен остановить Зеленского. Но если он это сделает, то Зеленский сразу утратит интерес к СНБО".

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ДЛИННАЯ ТЕНЬ ЧЕЛОВЕКА ЗА СПИНОЙ



На совместных фото с "первыми лицами" Данилов почти всегда – за спинами Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Что не мешает ему параллельно наращивать медийную активность: он регулярно проводит брифинги по итогам СНБО, с февраля дал целый ряд интервью и почти еженедельно присутствует в программе Свобода слова Савика Шустера. Возможно, именно офис Данилова сливает некоторым СМИ программы будущих заседаний СНБО, полагают собеседники LIGA.net.

"Судя по тому, что он делает, он стал публичным человеком", – говорит Курило.



Зеленский, Ермак, Данилов – 9 мая 2020 года (фото – Facebook.com/danilov.oleksiy)



Данилов с "первыми лицами" – второй слева; апрель 2020 года (фото – Facebook.com/danilov.oleksiy)

Зеленский и Данилов на предприятии Антонов (фото – Facebook.com/rnbou)

В Офисе президента это тоже заметили. "Они хотят показать медиа, что они влиятельные, имеют доступ к информации. У Данилова тщеславие, по-моему, выше крыши. Хочет показать, какой он влиятельный и весомый", – говорит LIGA.net один из сотрудников Офиса президента.

Рост персонального политического влияния может сыграть плохую шутку с Даниловым. Зеленский довольно ревностно относится к вниманию СМИ и не потерпит конкурентов. "Он не сможет вырасти очень сильно. Иначе его выживут", – считает Данилюк.

СНБО – это орган президента, а не секретаря, говорит один из консультантов Данилова: "Вот Владимир Горбулин считал себя властелином. Но это был орган Кучмы. Почему Турчинов просидел пять лет? Потому что он быстро понял, что это орган Порошенко. И понял свою роль, границы. Я очень надеюсь, что Алексей Мячеславович хорошо понимает, что сейчас СНБО – это орган Зеленского. Я думаю, понимает. Данилов вообще достаточно образованный человек".

Алексей Мячеславович – имплементатор идей. Он обычно поддерживает курс Зеленского и Ермака, – говорит собеседник в Офисе президента.

В последних интервью Данилов отдельно акцентирует, что глава СНБО – не он, а президент.

"Я секретарь СНБО. Глава – президент. Все, что происходит в этих стенах, в первую очередь согласовывается с президентом Владимиром Зеленским", – заверил он LB.ua. В разговоре с украинской службой Би-би-си Данилов сказал: "Мы с президентом Владимиром Зеленским проговариваем, какие вопросы надо поднять. Каждый член СНБО, а сегодня их 21, может предложить свою повестку дня".

Собеседник в Офисе президента согласен с этим и говорит, что Данилов в СНБО – скорее исполнитель. "Алексей Мячеславович – имплементатор идей. Он обычно поддерживает курс президента Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака. Иногда ему надо объяснять, в каком направлении двигаться".

Решения СНБО принимаются с учетом позиции разных сторон, заверяют в ОП: "Когда собирается СНБО, там сидят не только Владимир Александрович, Андрей Борисович и Алексей Мячеславович, а и генпрокурор, министры, глава СБУ, Генштаб. Учитываются все стороны. Если на СНБО должно приниматься решение, которое требует дополнительного изучения, то его переносят на следующий cовет. Так было с принятием стратегии деоккупации Крыма".

Что такое брейншторм? Условно, это – общение Данилова с разными сторонами и общение Зеленского и Ермака. И общение всех вместе. Только потом выходим на СНБО, – говорит собеседник в ОП.

Нет ли опасения, что Данилов становится слишком самостоятельной фигурой? В Офисе президента утверждают, что нет: "У нас все самостоятельные фигуры. А кто – нет? Он не фигурирует сейчас в президентских рейтингах. Имеет право общаться с медиа. У нас нет преград для Алексея Мячеславовича... Пока он действует в государственных интересах".

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