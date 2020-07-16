Фонд госимущества продал отель Днепр﻿, Зеленский выбрал главу НБУ. Что надо знать утром

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Сегодня четверг, 16 июля. Температура от +13 до +26, курс доллара 27.20

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Зеленский сделал свой выбор главы Национального банка

Кирилл Шевченко, предправления государственного Укргазбанка с вероятностью 99% станет следующим главой Национального банка Украины. Его президент подал на рассмотрение Верховной Рады. Вряд ли нардепы устроят демарш и провалят кандидатуру Шевченко. За спиной Шевченко более-менее успешный кейс спасения и развития Укргазбанка. И многолетний опыт работы в банковской системе. И… все. Главе НБУ очень желательно понимать, как устроена экономика, особенно макроэкономика и как их подружить с монетарной политикой. Ну и основное качество, необходимое главному банкиру - стальная воля и другие части тела, чтобы по 10 раз в день говорить "нет" всем политикам страны. В сухом остатке - среди кандидатов были как намного более сильные претенденты - лучшие экономисты мира, так и куда более одиозные личности из обоймы времен Януковича. Чем обернётся для страны " компромисс Зеленского", скоро увидим. Или почувствуем. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Фонд госимущества продал отель Днепр

Сумма сделки - 1,1 млрд грн. Хорошая цена для кризисного времени, но вряд ли $40 млн - это дорого для большого отеля на Европейской площади, в самом сердце столицы. Главная интрига - кто реальный покупатель. В конкурсе принимали участие компании, действительно крупных бизнесменов, того же Виталия Хомутынника. Но о победителе толком ничего не известно. Компания зарегистрирована в скромном частном доме в Броварах, ее директор - на Троещине. Такие они теперь - фавориты миллиардных аукционов. Теперь ждём расследований о новом владельце Днепра - должно быть интересно. Больше по ссылке.

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