Формула Штайнмайера и финансирование школ. Что вам надо знать этим утром

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Формула Штайнмайера: сможет ли Зеленский вывести страну с опасного тонкого льда

Владимир Зеленский столкнулся с первым кризисом. За 135 дней у власти, пожалуй, не было более серьезных вызовов, чем формула Штайнмайера, которую Украина "подтвердила. Мы поговорили с ключевыми игроками, принимавшими решения - в Офисе президента, МИД, дипломатических кругах и минской группе и восстановили хронологию событий и принятых решений последних недель, чтобы понять, что на самом деле произошло.

КИЕВ-БЕРЛИН-ПАРИЖ. Владимир Зеленский предложил провести саммит лидеров нормандского формата и попытаться прекратить войну. Условие Москвы: Киев должен согласиться на формулу, предполагающую, что разные пункты минских соглашений будут исполняться одновременно. Под давлением западных партнеров Зеленский соглашается. Формулу спускают для проработки на уровень советников.





БЕРЛИН. 02-11.09.2019. На встречах советников глав государств стороны согласовали "в целом" формулу Штайнмайера. На встречах от Украины были Андрей Ермак, Вадим Пристайко. От России – Владислав Сурков.





МИНСК. 18.09.2019. Заседание контактной группы. На встрече от Украины – Леонид Кучма, от России – Борис Грызлов, от ОБСЕ – Мартин Сайдик. В комнате переговоров также были представители террористических организаций ДНР и ЛНР. На этой встрече должны были подписать общий документ, касающийся формулы Штайнмайера. Это - один документ на всех. Кучам ставить подпись отказался.





МИНСК. 01.10.2019. Повторное заседание контактной группы. Но "один документ на всех", согласно условию Украины, преобразовался в письма. Для чего это сделано: во-первых, снимает вопрос легализации террористических организаций, которым предложили бы поставить свои подписи в конце. Во-вторых, документ перестает быть "документом с подписями", чем снимается обязывающий характер.





КИЕВ. 01.10.2019. Президент Владимир Зеленский дает брифинг и сообщает: "Были устранены последние преграды на пути к проведению саммита нормандской четверки". По его словам, теперь Украина должна разработать новый закон об особом статусе для Донецка и Луганска, куда будет имплементирована формула Штайнмайера. Он отметил, что местных выборов в Донецке и Луганске не будет (и особого статуса соответственно), если РФ не выведет войска и не вернет границу.

Два дальнейших сценария:

Сценарий первый. Донецк и Луганск получат шанс вернуться в Украину, но без "народной милиции" и любых других прав, не предусмотренных децентрализацией. Будут честные местные выборы по украинским законам, с участием уехавших переселенцев - они "разбавят тех, кому промыли мозги". России дадут шанс выйти из войны, сохранив лицо. Россия согласится вывести все свои войска и разоружить боевиков, передав контроль над границей.

Сценарий второй. Замораживание конфликта. Если текущие переговоры ни к чему не приведут, Москве придется и дальше платить за содержание Донецка и Луганска - как из-за санкций, так и напрямую террористам. Украина в этом сценарии помогает переселенцам, но перестает всерьез заниматься реинтеграцией, по возможности продолжая бороться за продление санкций.

Минфин раскрыл данные о финансировании 14800 школ. Где тратят больше?

Мы составили рейтинг украинских школ по расходам на одного ученика. Неожиданный результат: самые дорогие три школьника обходятся в 1,5 млн грн.

Что случилось. Минфин впервые опубликовал данные о финансировании львиной доли школ - 14 776 из 16 200. Регулятор дал детальные данные о количестве учеников, учителей, площади школы и еще 11 показателей.

14 776 школ (это около 87% от всех школ в Украине) посещают почти 4 млн учеников. В прошлом году государство профинансировало эти школы на сумму 82,9 млрд грн. Один школьник обходится бюджету в 29,2 тыс грн в год (или в $1073 по среднегодовому курсу).

Какие в Украине школы. Городская школа: почти 4 200 квадратных метров, 46 учителей (из них 7 — пенсионного возраста), 575 ученика (12 на одного учителя), 27 человек в классе, 9,1 млн грн финансирования или 16 224 грн в год на одного ученика.

Самыми «богатыми» школами Украины оказались те, в которых больше всего учеников и учителей. Так в ТОП-5 школ вошли три учебных заведения из Киева из Волынской и Кировоградской областей.

Куда неожиданнее выглядит ТОП-школ в пересчете на финансирования на одного ученика. В ТОП-10 нет ни одной столичной или школы из городов миллионников. В лидерах — Бранцевский учебно-воспитательный комплекс Краснопольского района Сумской области. На одного ребенка там приходится 509 400 грн. В этой школе всего трое учеников, и столько же и учителей. Такая же ситуация — три на три — в школе-детском садике «Перлина» Новоодесского района Николаевской области. Только траты на одно ученика составили 435 000 грн.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Пять украинских компаний выкупили за 0,02 грн/МВт доступ к 1,1 ГВт пропускной способности сетей для импорта электроэнергии из России.

2. Рада разрешила частным компаниям заниматься космосом и отменила лицензирование такой деятельности. Чтобы выйти на космический рынок частники должны представить центральному органу исполнительной власти декларацию об осуществлении хоздеятельности в этой сфере.

3. Компания Коломойского погасила часть долга ПриватБанка перед НБУ. Компания ООО Арлан была поручителем ПриватБанка по рефинансированию и выполнило обязательства перед Нацбанком по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.